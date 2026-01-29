Огромный астероид летит к Луне: до столкновения осталось 6 лет. Что грозит Земле?

Ученые смогут в реальном времени наблюдать формирование крупного кратера Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Луна может стать мишенью для одного из самых мощных космических ударов в новейшей истории. Астероид 2024 YR4 диаметром около 60 метров может столкнуться с естественным спутником Земли 22 декабря 2032 года.

Как сообщает портал Universe Today, вероятность составляет около 4%. Несмотря на невысокие шансы, угроза уже признана реальной, что заставляет ученых готовиться к потенциальным последствиям, сочетающим в себе уникальные возможности и серьезные опасности.

Столкновение будет катастрофическим по силе: выделившаяся энергия может быть сопоставима с взрывом термоядерного заряда. Это в миллион раз мощнее последнего крупного лунного удара 2013 года. Результатом станет образование нового кратера диаметром около километра и глубиной до 260 метров, а вспышка от удара будет видна с ночной стороны Земли.

Для науки это событие — бесплатный эксперимент планетарного масштаба. Ученые впервые смогут в реальном времени наблюдать формирование крупного кратера, изучать остывание расплавленной породы и зафиксировать рекордное «лунотрясение». Данные с сейсмических волн раскроют тайны внутреннего строения Луны.

Однако космический фейерверк несет прямые угрозы. Удар выбросит в космос огромное количество обломков. Расчеты показывают, что до 400 кг лунного вещества может достичь Земли, создав в атмосфере метеорный шторм с пиком до 20 миллионов «падающих звезд» в час.

Главные риски сосредоточены в двух плоскостях:

Поверхность Земли . Хотя большинство фрагментов сгорит в атмосфере, существует вероятность падения отдельных частиц, особенно над малонаселенными регионами Южной Америки, Северной Африки и Аравийского полуострова. Падение даже небольшого фрагмента в урбанизированной зоне может привести к разрушениям. Орбитальная инфраструктура . Поток высокоскоростных обломков представляет серьезную опасность для спутников на околоземной орбите. В худшем сценарии это может спровоцировать каскад столкновений — синдром Кесслера, который надолго сделает ближний космос непригодным для использования.