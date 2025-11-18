НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Наука Интервью «Будем котиками у искусственного интеллекта». Ученый математик — о медицинских разработках и беспилотном транспорте

«Будем котиками у искусственного интеллекта». Ученый математик — о медицинских разработках и беспилотном транспорте

Интервью с доктором физико-математических наук

Николай Золотых — доктор физико-математических наук

Николай Золотых — доктор физико-математических наук

Источник:

Николай Золотых / vk.com

Искусственный интеллект уже плотно вошел в повседневную жизнь россиян. На дорогах работают умные камеры и светофоры, а обращения на портале госуслуг, в том числе региональных, обрабатывает компьютерный разум. Какими разработками в сфере ИИ занимаются российские ученые и как устроена эта работа; насколько реально внедрение в нашу транспортную систему беспилотных автобусов; когда может наступить «зима» искусственного интеллекта и что это значит для человечества — об этом и многом другом наши коллеги из NN.RU спросили у доктора физико-математических наук, директора Института информационных технологий, математики и механики, а также Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ им. Н. И. Лобачевского Николая Золотых.

Николай Золотых — доктор физико-математических наук, возглавляет Институт информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Золотых работает в вузе уже более 27 лет. Последние годы также руководит Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта. Под началом Золотых ученые занимаются разработками в области здравоохранения.

Центр искусственного интеллекта ННГУ специализируется на здравоохранении

Центр искусственного интеллекта ННГУ специализируется на здравоохранении

Источник:

Николай Золотых / vk.com

 Николай Юрьевич, какими разработками в сфере ИИ занимается ваш исследовательский центр?

— Наш Центр искусственного интеллекта — один из 13 центров, созданных в стране. Мы специализируемся на здравоохранении: разрабатываем прикладные системы искусственного интеллекта для решения медицинских задач. Работа сосредоточена на обнаружении предикторов ранних заболеваний, на внедрении технологии искусственного интеллекта в носимую электронику и не только.

 То есть это вопросы диагностики?

— Да. Наверняка многие слышали о недавно выпущенном «умном кольце» одной из крупнейших российских компаний. Оно заменяет банковскую карту, но еще снимает фотоплетизмограмму (это экспресс-метод исследования сосудов с помощью определения объема крови в капиллярах при просвечивании участка кожи красным и инфракрасным светом. — Прим. ред.). На основе выявленной информации можно получить данные о состоянии здоровья человека. В этом проекте часть алгоритмов была разработана нашим центром.

 Какие еще есть разработки?

— У нас есть устройства, разработанные полностью нами. Например, умный кардиорегистратор. Он крепится на грудь и снимает электрокардиограмму, такую, какую можно получить на обычных электрокардиографах. Но наш регистратор мобильный, как холтеровский монитор, при этом легкий и незаметный. Устройство снимает электрокардиограмму в режиме онлайн, а искусственный интеллект определяет состояние человека в текущий момент. Таким образом, онлайн можно следить за своим здоровьем.

Николай Золотых рассказал о разработках нижегородских ученых

Николай Золотых рассказал о разработках нижегородских ученых

Источник:

Николай Золотых / vk.com

 То есть фишка устройства в том, что в повседневной жизни его легко могут применять люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и самостоятельно получать интерпретацию данных, если им необходим постоянный мониторинг работы сердца?

— Да, но не только люди с заболеваниями. Такое нужно спортсменам да и всем, кто следит за своим здоровьем. А что касается заболеваний, есть, например, проблемы, связанные с аритмией, которые могут проявляться один раз в год. Очень важно их отследить. Точные данные помогут врачу назначить максимально эффективное лечение.

 А что касаемо обнаружения предикторов ранних заболеваний?

— Они выявляются на основе анализа генетического материала и другой информации о пациенте. Ранние предикторы заболеваний могут быть самые разные: от рака до проблем с сердцем. На основе диагнозов мы с помощью больших лингвистических моделей можем давать рекомендации. Проще говоря, ИИ анализирует данные и говорит, на что человеку стоит обратить внимание.

 То есть это в каком-то смысле альтернатива лаборанту?

— Сейчас это помощник врача. Пока настоящее заключение может выдавать только доктор. Но систему уже используют на практике. Например, она внедрена в одну из сетей частных московских клиник.

Разработки центра внедряет в свою работу бизнес

Разработки центра внедряет в свою работу бизнес

Источник:

Николай Золотых / vk.com

 Многие российские клиники используют подобные разработки?

— В целом пока не подготовлено законодательство для широкого использования искусственного интеллекта в медицине. Пока это точечные решения. Но мы сотрудничаем с больницей № 5. Она как раз тестирует наш умный кардиорегистратор. Один из первых вариантов использовали еще в 2020 году. Например, когда в эпоху ковида было важно следить за состоянием всех больных, в том числе сердечников, которые еще и коронавирусом заболели. При этом устройство позволяло минимизировать контакт с ними, чтобы болезнь меньше распространялась.

 Устройство уже запущено в производство?

— Пока мы их не производим. Сейчас всё на этапе опытного образца. Но есть планы по запуску продаж уже в 2026 году. До этого устройство надо будет зарегистрировать как медицинское изделие.

 Как устроен рабочий день сотрудников, которые занимаются этими разработками?

— У всех по-разному. Если мы говорим про ML-инженера — инженера в области машинного обучения, — он тренирует модели, подбирает архитектуру нейросети и гиперпараметры. Обычно рабочий день исследователя начинается с изучения новых научных публикаций по конкретной теме. Он смотрит: «Ага, вот это интересно, это не очень, а здесь результат кажется подозрительным и его надо проверять». Какие-то идеи он может сам апробировать. А потом возвращается к своим конкретным задачам. Пробует усовершенствовать архитектуру нейросети и делает выводы. После того как нейросеть обучена, он отдает ее другому специалисту, который пишет код и создает программный продукт.

Николай Золотых предположил, когда может наступить «зима» ИИ

Николай Золотых предположил, когда может наступить «зима» ИИ

Источник:

Николай Золотых / vk.com

 Если отойти от темы медицины, другой животрепещущий вопрос — общественный транспорт. Нам часто говорят о перспективе внедрения беспилотного транспорта. Насколько это реалистичный сценарий?

— Еще 15 лет назад технических вопросов по внедрению беспилотного транспорта оставалось мало. И уже более-менее было понятно, что всё это реализуемо, надо просто работать. Но до сих пор на наших улицах беспилотных автомобилей мы не наблюдаем. В этой теме, как мне кажется, больше юридических и этических вопросов. Пока они не будут урегулированы, прогресса в этой сфере не появится.

Ожидается, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы. То есть уже есть и законодательство, и технические проблемы решены. В правовой области были выбраны конкретные регионы, которым разрешено в качестве опыта внедрять подобные технические решения.

В 2025 году в России утвердили дорожную карту вывода беспилотного транспорта на дороги. План по внедрению машин пятого уровня автоматизации включил создание нормативной базы, разработку и испытания таких транспортных средств, а также подготовку концепции развития рынка грузоперевозок с учетом беспилотников до 2035 года.

Беспилотные грузовики появились на трассах М-11, М-12, ЦКАД. Если говорить про легковые машины, такие тестируют в определенных зонах Сочи и Татарстана.

Год назад глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью журналу «Эксперт» сказал, что в ближайшие три-четыре года беспилотное движение в России не выйдет за пределы уже установленных коридоров. «Мы не гонимся за модой и не стремимся к быстрому внедрению новых технологий любой ценой», — отметил он.

 Как технически реализовать переход на беспилотный транспорт?

— Такие системы уже производятся — бери и делай. Тут уже вопросы за принятием решения и настроем жителей. Готовы ли они к этому? В СМИ встречаются страшные истории, когда беспилотный автомобиль задавил человека. Да, такое бывает. Но если сравнить, сколько аварий происходит по вине человека, то мы увидим, что искусственный интеллект управляет автомобилем лучше.

 Чего еще ждать от искусственного интеллекта: как он будет развиваться и влиять на нашу жизнь?

— Очень сложно с уверенностью говорить, что будет через 20–30 лет. Даже у специалистов нет единого мнения. Кто-то даже считает, что не за горами технологическая сингулярность, когда ИИ станет настолько мощным, что его интеллект превзойдет человеческий, а прогресс настолько стремительным, что человечество останется позади, а рулить всем будет компьютерный разум.

Николай Золотых рассказал, чего можно ждать от ИИ

Николай Золотых рассказал, чего можно ждать от ИИ

Источник:

Николай Золотых / vk.com

Так или иначе, сейчас идет «лето» искусственного интеллекта, и я полагаю, что неизбежно придет «зима». Уже сейчас мы ощущаем, что есть факторы, которые на каком-то этапе ограничат рост. Например, элементная база. Современные нейронные сети потребляют очень много энергии и на этапе обучения, и на этапе функционирования. Для обучения может потребоваться энергия, сравнимая с энергией, потребляемой целым городом. Понятно, что экстенсивный рост размеров сетей не может быть бесконечным.

А еще мы можем упереться в какую-то стену. И не будем понимать, куда двигаться дальше. Почему? А потому что нет теории. Вдруг нейронные сети начнут себя вести не так, как мы ожидали? Например, когда ChatGPT только запустили, в него не была заложена функция перевода текстов. А он сам начал это делать! И на самом деле непонятно почему. И здесь, конечно, хорошая теория сильно бы нам помогла. Если в этом не разобраться, возможно, это станет причиной «зимы».

 Когда эта «зима» наступит?

— Этого никто не знает. Я думаю, в период с 2035 по 2040 год. Но те технологии, которые уже сейчас есть с нами, останутся, конечно, навсегда.

 А если всё же наступит сингулярность, по какому сценарию она будет развиваться, на ваш взгляд? Насколько реалистичны представления о том, что ИИ может уничтожить человечество? Ждать ли апокалипсиса?

— Сложно отвечать на этот вопрос серьезно. Поэтому подойдем к вопросу немножко с юмором, но оговоримся: случиться может всё что угодно. Представим, что искусственный интеллект поймет, что он намного сильнее и мудрее человека. Тогда он либо вообще не будет нас замечать, либо мы станем для него чем-то типа домашних питомцев, как у нас кошки и собаки. Тогда ИИ нас будет держать и баловать, как мы своих питомцев. Будем такими котиками у него. А может, нет. Кто-то говорит: «А с какой стати роботы должны взбунтоваться? У человечества всегда будет кнопка, с помощью которой ИИ можно отключить». Проблема-то ведь не в этом. А вдруг ее никто не нажмет?

— Какая у вас личная глобальная задача в сфере ИИ?

— Лично мне, так как я в первую очередь математик, хочется разобраться, почему нейронные сети работают. Это на самом деле до конца никому непонятно. ИИ — та область, где практика ушла далеко вперед теории. Сейчас всё в этой сфере — эксперимент. Мало математических результатов, которые бы говорили: «Для такой задачи надо использовать такую архитектуру нейронной сети, а вот для этой задачи — такую». Сами по себе нейронные сети используют серьезную математику, но все-таки математического инструментария не хватает, чтобы понимать, куда надо двигаться дальше.

Валерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
ИИ ННГУ им. Лобачевского Интервью Искусственный интеллект Математик
Комментарии
