Над Россией зажглось мощное полярное сияние. Почему его можно бояться

Полярное сияние над Северодвинском в Архангельской области Источник: «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.» / Telegram.com

В ночь на 3 сентября над Россией зажглось полярное сияние. Оно стало следствием аномальной активности Солнца и сопровождается сильнейшими магнитными бурями.

Напомним, недавно на Солнце, по выражению ученых из ИКИ РАН, творился «какой-то ад». Солнце запасало громадные запасы энергии. Этот процесс завершился огромным выбросом плазмы. Его видимые последствия — полярное сияние. Невидимые — возможные проблемы с навигацией и боли у метеозависимых людей. О последствиях бурь мы рассказывали отдельно.

Схема ожидаемого сияния над Россией Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

«В настоящее время в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля. В сочетании с сохраняющейся высокой скоростью солнечного ветра это создает благоприятные условия для формирования сильного полярного овала уже в течении 3–4 ближайших часов.