Над Россией зажглось мощное полярное сияние. Почему его можно бояться

В ночь на 3 сентября над Россией зажглось полярное сияние. Оно стало следствием аномальной активности Солнца и сопровождается сильнейшими магнитными бурями.
Напомним, недавно на Солнце, по выражению ученых из ИКИ РАН, творился «какой-то ад». Солнце запасало громадные запасы энергии. Этот процесс завершился огромным выбросом плазмы. Его видимые последствия — полярное сияние. Невидимые — возможные проблемы с навигацией и боли у метеозависимых людей. О последствиях бурь мы рассказывали отдельно.
«В настоящее время в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля. В сочетании с сохраняющейся высокой скоростью солнечного ветра это создает благоприятные условия для формирования сильного полярного овала уже в течении 3–4 ближайших часов.
Сегодняшние возможности для наблюдения ожидаются самыми благоприятными за последние 3 месяца и, скорее всего, предоставят одни из самых высоких шансов этой осенью», — рассказали астрономы РАН.