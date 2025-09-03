НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Наука Над Россией зажглось мощное полярное сияние. Почему его можно бояться

Над Россией зажглось мощное полярное сияние. Почему его можно бояться

Сияние вызвано аномальной активностью Солнца

Полярное сияние над Северодвинском в Архангельской области | Источник: «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.» / Telegram.comПолярное сияние над Северодвинском в Архангельской области | Источник: «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.» / Telegram.com

Полярное сияние над Северодвинском в Архангельской области

Источник:

«Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы.» / Telegram.com

В ночь на 3 сентября над Россией зажглось полярное сияние. Оно стало следствием аномальной активности Солнца и сопровождается сильнейшими магнитными бурями.

Напомним, недавно на Солнце, по выражению ученых из ИКИ РАН, творился «какой-то ад». Солнце запасало громадные запасы энергии. Этот процесс завершился огромным выбросом плазмы. Его видимые последствия — полярное сияние. Невидимые — возможные проблемы с навигацией и боли у метеозависимых людей. О последствиях бурь мы рассказывали отдельно.

Схема ожидаемого сияния над Россией | Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.comСхема ожидаемого сияния над Россией | Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

Схема ожидаемого сияния над Россией

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

«В настоящее время в околоземном пространстве происходит быстрая смена знака межпланетного магнитного поля. В сочетании с сохраняющейся высокой скоростью солнечного ветра это создает благоприятные условия для формирования сильного полярного овала уже в течении 3–4 ближайших часов.

Сегодняшние возможности для наблюдения ожидаются самыми благоприятными за последние 3 месяца и, скорее всего, предоставят одни из самых высоких шансов этой осенью», — рассказали астрономы РАН.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
