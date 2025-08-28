Ученые РАН заявили, что на Солнце творится «какой-то ад». Что они увидели

Запись с пятнами на Солнце Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили странную активность на Солнце. На нем появляются пятна — и при этом непонятно, куда пропадает энергия.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки», — поделились наблюдениями астрономы.

Накануне ученые предупреждали, что в динамике солнечной активности «наблюдаются разнонаправленные тенденции». Говоря проще — поведение Солнца становится непредсказуемым.

«На Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка», — писали ученые.

График вспышек: он почти превратился в прямую линию Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

Снимок светила, сделанный накануне Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram.com

По их словам, «на звезде продолжает что-то „гореть“». Похоже, что Солнце перешло в режим «накопления энергии на крупные взрывы» и перестало «растрачивать себя по мелочам».

«Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю. Разумеется, на происходящее может быть и оптимистический взгляд: за шестидневный всплеск активности звезда наконец-то исчерпала взрывную энергию и теперь постепенно „остывает“», — писали астрономы.