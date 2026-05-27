Курбан-байрам в 2026 году: какого числа и как его отмечают

Разбираемся в традициях одного из главных исламских праздников

Сходить в мечеть на молитву и принести жертву — это лишь малая часть традиций Курбан-байрама

Россия — страна многоконфессиональная, и вместе с православными праздниками много ее жителей отмечают важные исламские даты. Как раз один из таких поводов — Курбан-байрам — наступит совсем скоро. Это одна из двух главных исламских дат, называемая «праздником жертвоприношения». Самое время разобраться, когда Курбан-байрам в 2026 году, откуда у него ноги растут и какие традиции и приметы с ним связаны.

Что такое Курбан-байрам

История Курбан-байрама уходит корнями в глубокую древность и связана с жизнью пророка Ибрахима (в библейской традиции — Авраама). Согласно Корану, он долго не мог завести детей и молил Аллаха о наследнике. Когда у него наконец родился сын Исмаил, пророк безмерно полюбил его. Вот только стоило мальчику стать подростком, как пророк начал видеть один и тот же сон: в нем он приносил единственного сына в жертву Всевышнему. Ибрахим истолковал этот сон как прямое повеление Господа и оказался перед выбором: любовь к сыну или преданность Богу.

Ибрахим решил исполнить волю Аллаха и рассказал об этом сыну. Исмаил не стал спорить и ответил: «О мой отец! Делай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых».

По пути к месту жертвоприношения к Ибрахиму трижды являлся Иблис (сатана), пытаясь уговорить его ослушаться приказа и спасти сына. Ибрахим каждый раз отгонял искусителя, бросая в него камни. Этот эпизод лег в основу обряда джамарат — символического побивания дьявола камнями, который паломники совершают во время хаджа.

Когда Ибрахим пришел на место и занес нож над сыном, Аллах, увидев их истинную преданность и готовность пожертвовать самым дорогим, обратился к нему и сказал, что пророк прошел испытание. В тот же момент с небес спустился ангел Джабраил (Гавриил) и заменил Исмаила на жертвенного барана (в некоторых преданиях — на черноголового овна из Рая).

Главный смысл этого события заключается в том, что человеческая кровь и плоть Богу не нужны — ему важны лишь вера и богобоязненность человека. А человеческая жизнь священна и неприкосновенна.

Когда Курбан-байрам в 2026 году

Традиция отмечать Курбан-байрам закрепилась во время жизни пророка Мухаммеда. В 624 году (через два года после переселения мусульман в Медину — Хиджры) Курбан-байрам стал официальным религиозным праздником. Отмечать его стали ежегодно через 70 дней после Ураза-байрама, на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Этот день также является кульминацией хаджа — великого паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин, у которого есть на то возможность.

Тысячи мусульман отправляются в этот день в храмы на намаз

В 2026 году Курбан-байрам выпадает на 27 мая. Основные праздничные мероприятия и жертвоприношения пройдут в этот день, а также в последующие три дня. А основные даты, связанные с праздником в 2026 году, выглядят так:

  • 25 мая — начало обрядов хаджа;

  • 26 мая — День Арафат (пост для не совершающих хадж);

  • 27 мая — главный день праздника, праздничный намаз;

  • 28–30 мая — дни Ат-Ташрик.

Традиции Курбан-байрама

Традиции Курбан-байрама направлены на духовное очищение, укрепление родственных связей и помощь нуждающимся.

За 10 дней до праздника желательно соблюдать пост. Особо чтится День Арафат, когда пост считается обязательным для тех, кто не совершает хадж.

Ночь накануне Курбан-байрама рекомендуется провести в молитвах, так как считается, что Всевышний в это время отвечает на все просьбы.

Также верующие делают генеральную уборку в домах.

Утром праздничного дня совершается полное ритуальное омовение. Мусульмане надевают лучшую, чистую и новую одежду, используют благовония. Мужчины отправляются в мечеть на праздничную коллективную молитву, которая проводится через 30–40 минут после восхода солнца (завтракать до намаза не принято).

Есть на Курбан-байрам можно только после намаза

После молитвы имам читает торжественную проповедь (хутбу), разъясняя значение праздника и правила жертвоприношения.

Центральное событие, которое можно совершать в течение трех дней праздника, — обряд жертвоприношения. В жертву приносят барана (от 1 года), корову или быка (от 2 лет), верблюда (от 5 лет). Животное должно быть здоровым и без физических изъянов. Жертвоприношение обязательно для тех, чей достаток превышает нисаб (установленный в исламе минимальный размер имущества или достатка), за вычетом долгов и основных нужд.

Кстати, жертвовать больное или некрасивое животное нельзя — нужно отдавать лучшее из того, что есть

После жертвоприношения тушу традиционно делят на три части:

  • 1/3 — для праздничного стола семьи;

  • 1/3 — в подарок родственникам и соседям;

  • 1/3 — раздают беднякам и сиротам.

Когда все обряды совершены, можно и поесть. Сначала едят в кругу семьи, потом навещают родственников и друзей.

Причем в разные дни Курбан-байрама на столе должны быть разные блюда:

  • в первый день подают блюда из субпродуктов;

  • во второй — наваристые супы на костях и мясо с гарниром;

  • третий и четвертые дни — время для плова, мантов, шашлыка, лагмана и бешбармака.

Кроме того, столы обильно украшают выпечкой, орехами и сухофруктами.

Чего нельзя делать на Курбан-байрам

Как и у любых других религиозных праздников, у Курбан-байрама есть свои запреты, и нарушение правил считается не просто этическим проступком, но и религиозным упущением. Есть приличный список того, чего нельзя делать на Курбан-байрам.

Поститься в дни праздника

Это один из самых строгих запретов. Курбан-байрам — это «пиршество, дарованное Аллахом», и в эти дни верующие должны радоваться, принимать гостей и есть мясо жертвенных животных. Отказ от еды в это время воспринимается как пренебрежение гостеприимством Всевышнего.

Сквернословить, ссориться, обижать близких

Праздник призван объединять общину. Считается, что добрые дела в эти дни вознаграждаются многократно, а греховные поступки (особенно связанные с раздором) ложатся на душу более тяжелым грузом.

Курбан-байрам — праздник про объединение. Поэтому — никаких ссор

Продавать мясо или шкуру жертвенного животного

Даже расплачиваться с мясником, который разделывал тушу, частью этого мяса запрещено. Курбан — это дар Богу, и, если человек продает часть этого дара, жертвоприношение превращается в коммерческую сделку и перестает считаться духовным актом.

Жертвовать больное или некрасивое животное

Человек должен отдавать лучшее из того, что имеет, а не то, что «не жалко». Это проверка искренности веры. Приношение в жертву некачественного животного считается неуважением к обряду.

Проявлять жестокость при закалывании

Запрещено точить нож на глазах у животного, мучить его перед смертью или показывать тушу другим животным, ожидающим своей очереди. Ислам предписывает проявлять милосердие ко всему живому. Пророк Мухаммед призывал облегчать страдания животного, используя максимально острый нож и действуя быстро.

Мусульмане уводят жертвенное парнокопытное подальше от других баранов, чтобы никого из них не пугать

Стричь волосы и ногти

Этот запрет касается только тех, кто собирается проводить жертвоприношение. Это знак духовного единства с паломниками, совершающими хадж в Мекке, которым также запрещено стричься.

Отказывать в помощи нуждающимся

Одна из главных целей праздника — социальная справедливость. Мясо распределяется так, чтобы даже самые малоимущие семьи могли накрыть праздничный стол.

Заниматься тяжелым физическим трудом

Хотя прямого запрета в Коране нет, традиция не рекомендует начинать новые дела, заниматься стройкой или тяжелой работой в поле в первые дни праздника. Это время должно быть посвящено молитве, семье и общению. Труд не должен отвлекать от праздничного настроения и посещения родственников.

Приметы на Курбан-байрам

Большинство примет на Курбан-байрам связано с обрядом жертвоприношения и щедростью:

  • считается, что ритуальное угощение малоимущих оберегает дарителя и его семью от болезней, горя и несчастий в будущем году;

  • по народным поверьям, за каждый волос или шерстинку жертвенного животного верующему записывается отдельная награда от Всевышнего в Судный день;

  • если человек встречает праздник в дурном настроении или ссорится, считается, что он может «прогневать Аллаха», и год будет неудачным.

Есть и природные приметы, так что в народе часто следят за погодой в праздничные дни:

  • солнечная и теплая погода на Курбан-байрам считается добрым знаком, сулящим легкое и благодатное лето;

  • дождь в день праздника воспринимается как милость Всевышнего и знак того, что молитвы услышаны;

  • гром и сильный ветер в день праздника — предупреждение о возможных трудностях или суровом лете.

Кроме того, считается, что сны, увиденные в ночь на Курбан-байрам, часто бывают вещими, так как именно через сон пророк Ибрахим получил веление от Бога.

Верили, что чем больше разнообразных блюд будет на столе (особенно из мяса жертвенного животного), тем богаче и сытнее будет жизнь семьи до следующего года.

Еще одна примета порадует детей. Их на Курбан-байрам принято одаривать сладостями и монетами — считается, что это привлекает в дом радость и благодать.

Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Гость
7 мая, 06:28
а почему это ещё на Государственный праздник?
Гость
7 мая, 06:49
Амнистию надо к этому Празднику и повышенные дотации
