Когда установится настоящая жара: узнаем по приметам на весенний Юрьев день

6 мая в церквях проводят молебны о здравии военнослужащих, но это далеко не единственная традиция Дня Георгия Победоносца Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Георгия Победоносца знают все, кто хоть раз видел герб Москвы, святым покровителем которой он является. Впрочем, чтут его не только в России. Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, и его почитают верующие в разных странах. Для христиан это настолько ключевая фигура, что в честь него есть сразу три памятные даты: 16 ноября (освящение храма Святого Георгия в Лидде), 9 декабря (Юрьев день) и 6 мая (день смерти). Рассказываем, чем примечателен День святого великомученика Георгия Победоносца и какие традиции и приметы с ним связаны.

Кто такой Георгий Победоносец

Георгий родился в III веке в Каппадокии (территория современной Турции) в богатой и благочестивой христианской семье. Он выбрал карьеру военного и благодаря своему уму, физической силе и храбрости быстро продвинулся по службе. К 20 годам он стал тысяченачальником и любимцем императора Диоклетиана — талантливого правителя, который, однако, был фанатичным язычником и жестоким гонителем христиан.

Когда император усилил репрессии против христиан, Георгий, понимая, что его ждет, раздал свое имущество бедным, отпустил рабов и открыто явился в сенат. Он объявил себя христианином и обличил императора в жестокости.

Диоклетиан, ценивший Георгия как воина, сначала пытался уговорить его отречься от Христа, обещая чины и богатства. Получив отказ, он приказал подвергнуть святого страшным пыткам. Георгия бросали в темницу, придавливая грудь тяжелым камнем, привязывали к колесу, утыканному ножами и мечами, бросали в яму с негашеной известью.

Согласно преданию, Георгий все мучения переносил с молитвой, а ангелы исцеляли его раны. Видя его стойкость и чудеса, многие, включая жену императора, царицу Александру, обратились в христианство. Видя, что Георгия ничего не берет, а его живучесть только придает больше веры остальным, в 303 году мученика обезглавили.

Самый узнаваемый сюжет — Георгий на коне, пронзающий копьем змия, — считается посмертным чудом. По легенде, в Бейруте змей терроризировал местное население, требуя в жертву молодых людей. Когда очередь дошла до царской дочери, явился Георгий на белом коне и копьем убил змея, избавив город от гибели. Этот сюжет трактуется как победа христианства над язычеством или как триумф чистой души над дьяволом.

Победоносцем Георгия называют не только за воинские заслуги, но прежде всего за духовную победу над мучителями, которую он одержал, не сломившись под пытками.

Что отмечают 6 мая

Основной праздник — День святого великомученика Георгия Победоносца (его еще называют весенним Юрьевым днем) — отмечается ежегодно 6 мая.

Если коротко, это праздник победы веры над смертью и начала активного сельскохозяйственного года.

Православная церковь в этот день вспоминает мученический подвиг Георгия, принявшего смерть за христианскую веру. В народном календаре 6 мая — это граница между зимой и летом. Именно в этот день впервые после зимы торжественно выгоняли скот на пастбища, начинали первые работы в поле. Также считалось, что святой Георгий «отмыкает» землю ключами и выпускает росу, после чего начинает бурно расти трава.

Георгий считается небесным покровителем армии. 6 мая в церквях часто проводят молебны о здравии военнослужащих.

Традиции Дня Георгия Победоносца

Сегодня традиции Дня святого Георгия это смесь церковного почитания и древних земледельческих обрядов.

Главной «магией» дня была «Егорьева роса». Считалось, что утренняя роса 6 мая обладает необычайной целебной силой. Взрослые и дети выходили в этот день в поле и буквально катались по траве, чтобы набраться сил и не болеть весь год. Девушки умывались росой, веря, что она сохранит красоту и подарит румянец. Хозяева окропляли росой домашний скот и углы дома, веря, что это защитит от сглаза и болезней.

Кроме того, на весенний Юрьев день устраивали первый выгон скота (Георгий считается покровителем домашних животных) и называли всё это «именинами коров». Обыденное на первый взгляд мероприятие превращалось в настоящий ритуал. Животных выгоняли из хлева веточкой освященной вербы, сохраненной с Вербного воскресенья. Считалось, что это убережет их от волков и падежа.

Пастухов в этот день угощали яичницей и одаривали деньгами или холстами, чтобы они лучше присматривали за стадом.

А еще в Егорьев день нельзя было обижать животных. Даже на волков в этот день смотрели иначе, принимая потерю скотины как неизбежную жертву: «Что у волка в зубах — то Егорий дал».

В полях начинались активные работы. Крестьяне выходили в поле всей деревней, сеяли овес, высаживали рассаду, приглашали священника, чтобы тот освятил посевы, служили молебны святому, чтобы он дал им хороший урожай и дожди. Также было принято обедать прямо на пашне, оставляя часть еды «для земли», чтобы она была доброй к пахарям.

Существовало строгое суеверие: в Егорьев день нельзя брать в руки шерстяные нити и заниматься шитьем или вязанием. Считалось, что это может привлечь волков к стаду (нити символизировали волчью шерсть или путы). Также старались не использовать расчески и гребни — «чтобы волосы были здоровыми и не путались, как лесная чаща».

Вечером устраивали гуляния. Обязательным блюдом была яичница — символ солнца и зарождающейся жизни. Соседи заходили друг к другу в гости, поздравляли с приходом настоящей весны.

Сегодня, конечно, священников в поля никто особо не зовет, да и по росе вряд ли кто-то станет кататься всем двором. Но многие в этот день стараются посетить храм, чтобы поставить свечу святому Георгию и попросить защиты для тех, кто сейчас находится на военной службе.

Приметы на День Георгия Победоносца 6 мая

Народные приметы на 6 мая веками служили для крестьян точным прогнозом погоды и урожая. В народе говорили: «Егорий на порог весну приволок», поэтому большинство примет связано с переходом к лету:

если на Георгия тепло — значит, и лето будет ранним, а через неделю установится настоящая жара;

ветер с севера предвещает холодную осень и ранние заморозки. Если же ветер дует с юга — лето будет плодородным;

иней или легкий морозец 6 мая считались добрым знаком — это сулило богатый урожай гречихи и овса;

осадки в этот день обещали обилие травы и сена, а значит, сытую зиму для животных;

если утром 6 мая на траве много росы — это к обильному урожаю проса и хорошему сбору льна;

если к этому дню березовые листья уже полностью развернулись — урожай зерна будет ранним и богатым;

появление стай комаров в этот день сулило скорое потепление;

кукушка начинает куковать раньше, чем распустятся листья в лесу (или до Егорьева дня) — это плохой знак, предвещающий голодный год или падеж скота;

соловей запел в этот день или чуть раньше — весна пойдет «на лад» и скоро зацветет черемуха;

прилет ласточек к 6 мая обещал устойчивое тепло без возврата холодов.

Что нельзя делать на День Святого Георгия