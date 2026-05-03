От физика-теоретика до батюшки-байкера: как несданный экзамен заставил атеиста уверовать

От физика-теоретика до батюшки-байкера: видеоистория священника Марка Косолапова Источник: Городские медиа

Протоиерей Марк Косолапов служит настоятелем Александро-Невского храма в Иркутске больше 25 лет. Но в молодости он и не думал ни о какой религии. Семья была неверующей, кроме того, влияло советское антирелигиозное воспитание.

История батюшки-байкера — в видео выше.

Руслан (именно так зовут батюшку в мирской жизни) учился на физика-теоретика. После первого курса отслужил в армии, вернулся домой, женился и продолжил свой путь к знаниям.

Когда его жена крестилась, он отказался наотрез. Однако вскоре с ним стали происходить совершенно необъяснимые вещи. Он никак не мог сдать экзамен по своему профильному предмету — теоретической физике, прошел через четыре пересдачи и уже практически отчаялся. Поэтому решил прибегнуть к последнему средству — сходить в храм и поставить свечку.

«Пришел в храм, взял свечку. Естественно, не знал, что делать, знал только, что вот этот у них главный, который на кресте. Вот ему свечку и поставил. А на следующее утро пришел на экзамен, меня спросили какую-то глупость, поставили пятерку», — рассказывает настоятель.