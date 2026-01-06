Рождество в 2026 году: как его принято отмечать — приметы и традиции

Рождество — один из главных православных праздников, но не каждый вспомнит его традиции. Исправляем ситуацию Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Рождество Христово в 2026 году остается одним из самых значимых и любимых праздников в России, соединяя в себе глубокий духовный смысл, многовековую историю и уютные семейные традиции. Рождество — один из самых крупных христианских праздников, который остается знаковым для всех людей еще с древних времен. Рассказываем, какая история за всем этим стоит, когда Рождество в 2026 году и как его принято отмечать.

История и смысл Рождества

Праздник Рождества посвящен рождению Иисуса Христа в Вифлееме. Сюда много столетий назад пришли на перепись населения родители Спасителя — дева Мария и ее муж Иосиф. Вот только в городе места для ночлега они не нашли и решили расположиться в пещере для скота. Там-то и появился на свет Иисус.

Первыми о рождении Мессии от ангелов узнали пастухи. Затем на сияние Вифлеемской звезды, которая загорелась в момент появления Иисуса на свет, пришли волхвы. Они вообще долго искали этот «сигнал», потому что еще примерно за 600 лет до Рождества Христова в Ветхом Завете было описано, что придет день, когда на земле появится Спаситель, который поможет объединить людей и Бога. Мудрецы столетия ждали этого дня и искали знак. И вот он явился.

Вот только о появлении Иисуса узнали не только волхвы, но и царь Ирод, который решил во что бы то ни стало помешать исполнению пророчества. Он приказал убить всех младенцев возрастом до двух лет. Казалось, малышу уже не спастись, но ангел предупредил Иосифа о том, что тот должен бежать с женой и Иисусом в Египет. Именно там семья и прожила до самой смерти царя Ирода, а позже вернулась в Назарет.

Когда отмечают Рождество в 2026 году

В православии Рождество входит в число двунадесятых праздников и предваряется сорокадневным Рождественским постом. В 2026 году, как и прежде, верующие завершают пост в Сочельник (6 января), когда по традиции не едят «до первой звезды» в память о Вифлеемской звезде.

Ну а Рождество в России в 2026 году отмечают традиционно — 7 января. Это устоявшаяся дата. Правда, так было не всегда. До 1918 года православное и католическое Рождество праздновали 25 декабря. Но из-за замены юлианского календаря на григорианский после революции праздник сдвинулся на 13 дней.

Как принято праздновать Рождество

Современное празднование Рождества гармонично сочетает церковные каноны и народные обычаи:

Богослужение. Главным событием является ночная литургия. В 2026 году храмы по всей стране будут украшены еловыми ветвями и вертепами, символизирующими ту самую пещеру. Сочельник и кутья. 6 января на стол подают сочиво (кутью) — кашу из пшеницы или риса с медом, маком и орехами. Рождественский стол. 7 января пост заканчивается. На праздничный стол принято подавать запеченного гуся с яблоками, студень, пироги и домашние колбасы. Важно, чтобы за столом собралась вся семья. Колядки. Хотя эта традиция больше сохранилась в селах, в 2026 году в городах популярны рождественские фестивали, где молодежь и дети в костюмах поют обрядовые песни, прославляя Христа и желая хозяевам благополучия.

Приметы на Рождество

Народная мудрость веками связывала погоду на Рождество с будущим урожаем и благополучием:

иней на деревьях. Считается, что обилие инея 7 января предвещает богатый урожай хлеба в наступившем году;

звездное небо. Если в рождественскую ночь небо ясное и звездное, то год будет удачным для скота, а в лесу будет много грибов и ягод;

снег и метель. Сильный снегопад в день праздника сулит раннюю весну и «зеленый» год;

оттепель. Считается плохой приметой, предвещающей холодную весну.

Кроме того, если 7 января первой в гости придет женщина, то это к горю, а если мужчина — к богатству. Разбитая в доме посуда в Рождество предвещает скорую ссору. А ребенку, рожденному 7 января, всю жизнь будет улыбаться удача.

Чего нельзя делать на Рождество

В 2026 году церковь и народные традиции по-прежнему предостерегают от определенных действий в праздник:

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашней уборкой (это нужно сделать заранее);

запрещено ссориться и сквернословить — праздник должен пройти в мире и радости;

существует старинное поверье, что в Рождество нельзя шить и вязать, чтобы не «запутать» судьбу.

И помните, что Рождество — это время милосердия. Традиция заниматься благотворительностью, посещать больных и помогать нуждающимся остается главной проверкой искренности веры в этот светлый праздник. Святки, которые начнутся сразу после Рождества и продлятся до Крещения, станут временем для радости, гуляний и добрых дел.