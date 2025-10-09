Дмитриевская суббота в 2025 году: чего нельзя делать, чтобы не навлечь беду, — приметы и традиции

У Дмитриевской субботы немного запутанная история, но совершенно конкретные традиции Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дмитриевская суббота — день, когда в первую очередь вспоминают павших воинов и усопших близких. А также всех, кто скончался внезапно и перед смертью не успел исповедаться и причаститься. Дата у этого поминального дня переходная и зависит от дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Рассказываем, когда Дмитриевская суббота в 2025 году и какие приметы и традиции с ней связаны.

Когда Дмитриевская суббота в 2025 году

Есть две версии происхождения Дмитриевской субботы. Одна из них относит нас к истории великомученика Димитрия, который жил в III веке. Родители крестили его тайно и воспитали в христианской вере. Когда Димитрий занял пост проконсула при императоре Максимиане, он вместо гонений на христиан начал искоренять язычество. За это в 306 году его казнили — 26 октября по старому стилю или 8 ноября — по новому.

Другая легенда связывает Дмитриевский день с победой в Куликовской битве в 1380 году, в которой погибли более 100 тысяч воинов. По окончании сражения князь Дмитрий Донской распустил выживших по домам, а сам отправился в Троице-Сергиев монастырь, где по павшим провели поминальную службу, первую из многих. По этой же версии, Дмитрий Донской с благословения преподобного Сергия Радонежского и установил Дмитриевскую субботу.

Есть в этих двух версиях кое-что общее: имя великому князю дали как раз в честь Димитрия Солунского.

Так или иначе, Дмитриевская суббота — это всегда последняя суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который каждый год приходится на одну и ту же дату — 8 ноября. В 2025 году Дмитриевская суббота выпадает на 1 ноября.

Традиции Дмитриевской субботы

Изначально в Дмитриевскую субботу вспоминали о тех, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества и погиб, защищая родину и православную веру. Но вскоре в этот день стали поминать и усопших родственников.

Чтобы помянуть родных в церкви, в храм приходят накануне — в пятницу вечером, когда там проводится Великая панихида, она же парастас. Субботним утром совершается уже заупокойная божественная литургия, за ней же следует общая панихида.

Чтобы во время службы вспомнили почивших крещеных близких, накануне дня поминовения пишут требы — записки с церковным вариантом имени, причем обязательно в родительном падеже. Записки оставляют в церкви — обычно для этого есть специальный ящик.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Традиционно несут и пожертвования — овощи и фрукты, хлеб и муку для литургического хлеба (просфор), кагор для литургии, масло для лампад и свечи. Однако строжайше запрещено жертвовать крепкий алкоголь и мясные продукты.

Дмитриевскую субботу на Руси называли еще Дедовой. Она ассоциировалась с переходом от осени к зиме. После Покрова Пресвятой Богородицы и до этого дня стремились завершить подготовку к зиме. В это время наводили порядок дома и во дворе. А накануне самого дня поминовения все домочадцы мылись в бане, оставляя после себя чистую воду и свежий веник для почивших.

Раньше считали, что в Дмитриевскую субботу умершие навещают родные дома. Поэтому вся семья старалась собраться под одной крышей.

Поминать ушедших в лучший мир начинали с вечера пятницы. Традиционно стол застилали новой скатертью и ставили свечи. Так семья подавала знак, что помнит о своих умерших родственниках. Считалось, что на столе должна присутствовать фаршированная свиная голова и много других мясных блюд. Также ставили кутью, блины, пироги продолговатой формы и те блюда, которые любили усопшие.

После пятничного ужина хозяйка перестилала скатерть на свежую, расставляла столовые приборы, приглашая умерших к столу.

Во время поминальной субботней трапезы все присутствующие откладывали от каждого блюда по одной ложке на отдельную тарелку. Ее оставляли на ночь, чтобы души умерших тоже могли отужинать, когда навестят свой родной дом. А чтобы после еды они могли умыться, рядом с тарелками оставляли воду в миске и полотенце.

Чего нельзя делать в Дмитриевскую субботу

В Дмитриевскую родительскую субботу есть определенные ограничения. В этот день нельзя:

Плакать, горевать, плохо говорить или думать об умерших. Ведь иначе они будут страдать от этого на том свете. Вспоминают усопших со светлой грустью. Пить алкоголь, кроме церковного вина. Веселиться и устраивать праздники. Стирать или проводить влажную уборку. Считается, что вылитая грязная вода плохо отразится на усопших. Строить планы, связанные с семьей или домом, — их не удастся воплотить. Отказывать в помощи и милостыне. Делать покупки, в частности мужчинам. Иначе холостяку жену долго найти не получится. Давать деньги в долг — возврата не будет, а отношения с занявшим испортятся.

Кроме того, Дмитриевская суббота не терпит суеты, поэтому все домашние дела и хлопоты следует отложить на другое время.

Приметы на Дмитриевскую субботу

Поскольку Дмитриевская суббота каждый год выпадет на разные даты, своих примет как таковых у нее нет. Но в этом году она совпадает с Артемьевым днем. И у него достаточно примет, связанных с погодой и природой:

Западные ветры сулят продолжительные осадки. Если снег выпал на сухую землю, а листва с деревьев еще не облетела, он скоро сойдет и тепло задержится. Если галки собираются в стаи и галдят, погода будет хорошей. Иней на деревьях сулит неурожайный год. Если лиственница уже облетела, то скоро можно ждать снега, который не сойдет до самой весны.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа