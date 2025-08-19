НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Открытки с Яблочным Спасом: 15 красивых поздравлений в картинках

Открытки с Яблочным Спасом: 15 красивых поздравлений в картинках

Вы можете их скачать и поделиться с близкими

В этот день в храмах освящают яблоки: «Сначала Богу, потом нам» | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В этот день в храмах освящают яблоки: «Сначала Богу, потом нам»

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Август в православном календаре отмечен сразу несколькими Спасами. Не так давно мы отмечали Медовый Спас, впереди у нас Спас Ореховый, а сегодня на дворе Яблочный Спас, известный также как праздник Преображения Господня. Специально к этому празднику мы подготовили открытки с Яблочным Спасом — 15 картинок, которые вы в два счета можете скачать и отправить близким.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Скачать открытку
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Скачать открытку

А вы отмечаете Яблочный Спас?

Обязательно, каждый год
Впервые слышу о таком празднике
А чего его отмечать?
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
