Открытки с Яблочным Спасом: 15 красивых поздравлений в картинках

Август в православном календаре отмечен сразу несколькими Спасами. Не так давно мы отмечали Медовый Спас, впереди у нас Спас Ореховый, а сегодня на дворе Яблочный Спас, известный также как праздник Преображения Господня. Специально к этому празднику мы подготовили открытки с Яблочным Спасом — 15 картинок, которые вы в два счета можете скачать и отправить близким.