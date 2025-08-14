Медовый Спас в 2025 году: что нужно сделать, чтобы не навлечь беду, — приметы и традиции

Считается, что на Медовый Спас пасечники должны собрать весь мед, а не то его пчелы с других пасек унесут Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На носу у нас в этом августе три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Первым из них в 2025 году (как, впрочем, и во все другие) мы будем встречать Медовый Спас. В этот день еще в старину мед несли в церковь (и несут до си пор) и освящают (и сейчас продолжают), потому что считается, что только после этой процедуры угощение обретет целительную силу и сможет вылечить практически от всех болезней. Но это далеко не единственная традиция Медового Спаса.

Когда Медовый Спас в 2025 году

В 2025 году, как и во всех предыдущих, Медовый Спас отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского поста.

Суть Медового Спаса

У самого слова «Спас» есть несколько версий происхождения. Во-первых, считается, что оно появилось от слова «Спаситель», то есть родоначальником был сам Иисус Христос. Вторая версия говорит, что «спасами» еще древние славяне называли первые две недели августа. Согласно третьей теории, всё дело в том что слово «спасаться» в древности означало то же самое, что и «запасаться». Не исключаем, что как раз в первой половине августа под крики «Спасайся, кто может» наши прародители запасались на зиму медом.

Примечательно, что в церковном календаре такого праздника, как Медовый Спас, не существует. А 14 августа, когда отмечается Медовый Спас и в 2025 году, и во всех остальных православная церковь чтит память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Почему Медовый Спас так называется

История появления Медового Спаса неоднозначна, и ее тайну стерегут, по-видимому, пчелы-охранники. Поэтому легенду о происхождении Медового Спаса можно выбрать любую, какая больше понравится. А их несколько.

Первая относится к 1164 году, когда во время сражений святого князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами от икон Всемилостивый Спас и Пресвятая Богородица было знамение. В результате войска князя победили, враг был разбит, а Церковь объявила Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Вторая легенда относит нас в девятый век. Тогда в Константинополе бушевала эпидемия инфекционных заболеваний. Никто с ней справиться не мог, и тогда священники решили, что поможет Крест Животворящий. Вынесли из храма Святой Софии частицу креста, на котором был распят Иисус Христос, и освятили ей местные водоемы. По легенде, сразу после этого хворь покинула Константинополь, чтобы никогда больше не вернуться. С медом эта версия не соприкасается никак. Зато появился Спас на воде, а вместе с ним — культ воды у славян.

Наконец, самое древнее предание отправляет нас в 166 год до н. э. Тогда свои порядки устанавливал сирийский царь Антиох Эпифан. Он хотел, чтобы все его подданные поклонялись языческим богам. Но против его указов восстала семья Маккавеев. Тогда Эпифан решил, что единственный способ подавить недовольство — расправиться с недовольными. И начал убивать братьев одного за другим на глазах у матери, у которой при виде всего этого не выдержало сердце. С тех пор в этот день вспоминают семерых братьев-мучеников Маккавеев с их матерью Соломией. Отсюда пошло еще одно название праздника — Маковый спас.

Но есть и более народная версия. Она связана с тем, что к середине августа соты в ульях полны медом, и пасечники приступают к сбору.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Прежде всего, не стоит забывать, что Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому есть кое-какие ограничения по части еды, которые нужно строго соблюдать.

Кроме того, учитывая, что Спас совпадает с постом, нужно помнить, что пышные торжества всё же не приветствуются. И вообще, чем тише будете себя вести, тем быстрее очистится душа. Вдобавок, если праздновать слишком шумно, можно пчел напугать, тогда урожая в следующем году ждать не придется.

О домашних и полевых работах в этот день забывали и работы в поле отменялись. Все ходили в гости, угощались и поздравляли друг друга.

Также считается, что после 14 августа нельзя купаться. То есть после Ильина дня еще чуточку можно, а здесь совсем нельзя — потому что холодно и простудиться можно. Но на сам Медовый Спас купайтесь сколько влезет.

Что можно делать на Медовый Спас

Искупаться в Медовый Спас даже не то чтобы разрешается — более того, считается, что если окунуться в водоем, то все грехи будут прощены. Поэтому славяне не только сами купались, но и скотину к водоемам вели. Также в этот день принято очищать старые колодцы и освящать новые.

Само собой, в этот день особенно полезно есть мед и угощать им других. Только для начала его лучше освятить в церкви. Да и вообще, сходите в церковь просто так, даже если у вас аллергия на мед. Да не забудьте подать мед или милостыню нищему у церкви — взамен вам будут прощены грехи.

На Медовый Спас также принять делать обереги от порчи и сглаза, готовить постные медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, медовый квас, медовуху. А как всё приготовите — собирайте друзей и родных. Или сами наведайтесь к ним в гости.

Приметы на Медовый Спас

Как и у других праздников, у Медового Спаса есть свои приметы:

если на Медовый Спас жарко — следующий год выдастся теплым;

если на Медовый Спас идет дождь — следующий год будет холодным, зато лесных пожаров не будет;

если стрижи с ласточками улетают на юг — ночи станут холоднее;

если начинают отцветать розы — лета больше не ждать (в этом году).