Прохоров день: чего нельзя делать 10 августа, чтобы не лишиться денег, — приметы и традиции

В воскресенье, 10 августа, православные верующие чтут память апостолов от семидесяти. В народе — Прохоров день. Наши предки чествовали и поздравляли кузнецов. В этот день было много ограничений и запретов. О некоторых из них читайте в нашем материале.

Что можно и нельзя делать

Крестьяне на Руси отправлялись в храм помолиться святым апостолам. А затем дарили кузнецам различные презенты. Их ассоциировали с силой и мастерством. Мужчины занимались бытовыми делами, а женщины и дети собирали урожай. Пожилые люди отправлялись в лес за грибами и ягодами. Первый собранный стакан затем отдавали в чужие руки. Верили, что это поможет хорошему урожаю.

Запрещалось есть яблоки. Вместо них в пищу употребляли груши. Считалось, что так можно отогнать беды. Делиться своими планами не нужно. Ведь они могут не сбыться. Не надо рассказывать о своем финансовом положении. В противном случае можно лишиться доходов. Не надо давать деньги взаймы — отвернется удача. Не совершайте покупки. Они могут стать непригодными или потеряться. Также не ругайтесь и не сплетничайте — иначе в будущем можете сами от этого пострадать. Не жалуйтесь на свою жизнь. А то проблем может стать еще больше.

Приметы на погоду

Если утром обильная роса, значит день будет солнечным. А вот если громко кричат вороны, то ждите ненастную погоду. Посмотрите в этот день на облака: если они высоко, то будет ясно.