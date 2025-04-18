Можно ли мусульманам красить яйца и есть куличи в Пасху? Отвечает имам

Куличи — главный символ христианского праздника, но их допустимо дарить мусульманам как угощение Источник: Дарья Пона











В воскресенье, 20 апреля, христиане будут отмечать Пасху. Совсем скоро верующие начнут красить яйца. А можно ли мусульманам украшать яйца и есть куличи? Наши коллеги из 74.RU спросили об этом имам-наиба Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть) Сулейман-хазрата Ильясова.

«Пасха — это не мусульманский праздник. Поэтому поздравлять мусульман допустимо, но нежелательно, — говорит Сулейман-хазрат Ильясов. — Мусульманин, чтобы избежать конфликта, конечно, ответит: „И вас с праздником“. Мусульмане же не поздравляют христиан с Ураза-байрамом, хотя с Пасхой они могут поздравить и поздравляют. Это взаимная вежливость, уважение».

В этот день многие дарят друг другу угощения. Бывает, что такие презенты от православных получают и мусульмане. Сулейман-хазрат считает, что это хорошая традиция и отказываться от такого подарка будет плохим тоном. Тем более что такие продукты мусульмане могут есть.

«Нельзя принимать [куличи, яйца] как атрибут религии. А в качестве подарка — можно без проблем. Не нужно запрещать себе натуральную пищу и продукты, которые являются халяль. Яйца, куличи, печенье, булочки и прочее, что могут поднести христиане мусульманину, не являются харамом. Как и мясо домашнего скота и птицы. Если же речь идет о свинине, алкоголе, то это под запретом. И приглашать мусульманина на такие мероприятия (на которых будут запрещенные продукты) тоже неправильно, неуважительно», — предупредил имам.

Некоторые традиции христиан схожи с другими религиями. Например, обычай красить яйца весной есть у народов Средней Азии перед праздником Навруз — весеннего равноденствия. Однако это не мусульманский праздник, подчеркнул имам Соборной мечети Челябинска.

«Навруз — это праздник в странах Азии, как у нас, например, Сабантуй. Ничего религиозного в нем нет. В исламе есть всего два праздника: ид аль-фитр и ид аль-адха (они же Ураза-байрам и Курбан-байрам). Мусульмане не красят яйца», — подчеркнул Сулейман-хазрат.