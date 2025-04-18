НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Когда пройдет первая гроза
Кто покинет «Локомотив»
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Дайджест ко Дню Победы
Фигуранты по делу главы района
Умер актер известного театра
Звезда «Дома-2» на СВО
Религия подробности Можно ли мусульманам красить яйца и есть куличи в Пасху? Отвечает имам

Можно ли мусульманам красить яйца и есть куличи в Пасху? Отвечает имам

Христианский праздник будут отмечать уже в эти выходные

103
Написать комментарий
Куличи&nbsp;— главный символ христианского праздника, но их допустимо дарить мусульманам как угощение | Источник: Дарья ПонаКуличи&nbsp;— главный символ христианского праздника, но их допустимо дарить мусульманам как угощение | Источник: Дарья Пона

Куличи — главный символ христианского праздника, но их допустимо дарить мусульманам как угощение

Источник:

Дарья Пона

В воскресенье, 20 апреля, христиане будут отмечать Пасху. Совсем скоро верующие начнут красить яйца. А можно ли мусульманам украшать яйца и есть куличи? Наши коллеги из 74.RU спросили об этом имам-наиба Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть) Сулейман-хазрата Ильясова.

«Пасха — это не мусульманский праздник. Поэтому поздравлять мусульман допустимо, но нежелательно, — говорит Сулейман-хазрат Ильясов. — Мусульманин, чтобы избежать конфликта, конечно, ответит: „И вас с праздником“. Мусульмане же не поздравляют христиан с Ураза-байрамом, хотя с Пасхой они могут поздравить и поздравляют. Это взаимная вежливость, уважение».

В этот день многие дарят друг другу угощения. Бывает, что такие презенты от православных получают и мусульмане. Сулейман-хазрат считает, что это хорошая традиция и отказываться от такого подарка будет плохим тоном. Тем более что такие продукты мусульмане могут есть.

«Нельзя принимать [куличи, яйца] как атрибут религии. А в качестве подарка — можно без проблем. Не нужно запрещать себе натуральную пищу и продукты, которые являются халяль. Яйца, куличи, печенье, булочки и прочее, что могут поднести христиане мусульманину, не являются харамом. Как и мясо домашнего скота и птицы. Если же речь идет о свинине, алкоголе, то это под запретом. И приглашать мусульманина на такие мероприятия (на которых будут запрещенные продукты) тоже неправильно, неуважительно», — предупредил имам.

Некоторые традиции христиан схожи с другими религиями. Например, обычай красить яйца весной есть у народов Средней Азии перед праздником Навруз — весеннего равноденствия. Однако это не мусульманский праздник, подчеркнул имам Соборной мечети Челябинска.

«Навруз — это праздник в странах Азии, как у нас, например, Сабантуй. Ничего религиозного в нем нет. В исламе есть всего два праздника: ид аль-фитр и ид аль-адха (они же Ураза-байрам и Курбан-байрам). Мусульмане не красят яйца», — подчеркнул Сулейман-хазрат.

При этом если дети захотят вместе со сверстниками-христианами покрасить яйца (например, во время мастер-класса), то это не будет считаться грехом, поскольку воспринимается как творчество, а не религиозная традиция, уточнил имам.

ПО ТЕМЕ
Татьяна СтригановаТатьяна Стриганова
Татьяна Стриганова
Корреспондент
Куличи Пасхальные яйца Традиции Мусульмане Христиане Православные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление