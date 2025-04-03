Когда Радоница в 2025 году: суть праздника, традиции и чему вообще радоваться

Поминовение умерших — главная традиция Радоницы Источник: Илья Бархатов / 74.RU











В православном календаре есть несколько дней, специально отведенных для поминовения усопших. Один из них, Радоница, отмечается вскоре после Пасхальной недели. Несмотря на поминальный характер, это светлая дата, в которую не принято унывать. Рассказываем, какие особенности есть у этого праздника и когда наступит Радоница в 2025 году.

Когда празднуется Радоница

Дата Радоницы, как и многих православных праздников, зависит от даты Пасхи. Радоница чаще всего выпадает на девятый день после главного христианского праздника, во вторник. В 2025 году Радоницу отметят 29 апреля.

История праздника

Радоница — не чисто церковный праздник. Ее отмечали еще древние славяне, верившие, что несколько дней в году живые могут общаться с мертвыми. Радуница, как ее тогда называли, продолжалась неделю. В эти дни славяне поминали своих умерших близких добрым словом, водили хороводы и пели песни. А еще устраивали рядом с могилами тризны — богатые поминальные обеды. Делалось это для того, чтобы мертвые не наслали на мир катаклизмы и прочие бедствия. Ведь язычники верили, что после смерти человек может управлять природой, поэтому его надо задобрить, если хочется богатый урожай.

После обращения славян в христианство Радоница почти не изменилась, однако некоторые поминальные традиции стали восприниматься церковью как пережитки язычества. К таким относятся тризны: в традиции православия — не устраивать обед рядом с могилой, а отдать еду неимущим. Кстати, популярную традицию ставить перед фотографией усопшего стопку водки, накрытую хлебом, церковь также не поддерживает: это не по христианским правилам.

Как правильно поминать усопших на Радоницу

По церковному обычаю первым делом в этот день нужно посетить литургию и панихиду в храме, а уже потом идти на кладбище. Кстати, чтобы священник утром помолился о ваших усопших близких, накануне вечером можно передать ему записку с именами умерших. Когда вы уже пришли к могиле близкого человека, можно помолиться за него и прочитать Пасхальный канон. Самое главное — не скорбеть, а вспоминать всё то хорошее, что связано с усопшим. И, конечно, привести в порядок его могилу.

В этот день на могилы родственников часто зовут священников, чтобы они отслужили литию — более короткую, чем панихида, заупокойную службу. Договориться о литии стоит заранее, особенно если в храме, куда вы ходите, много прихожан.

Другие традиции на Радоницу

В этот день едят главное поминальное блюдо в православии — кутью. Это постная каша из цельных зерен, в которую добавляют мед или сухофрукты. С древности это блюдо было символом связи мира мертвых с миром живых.

Еще одна распространенная традиция среди православных — собираться вечером всей семьей за поминальным ужином. Помимо кутьи, к столу можно приготовить блины или лепешки. Кстати, на Радоницу, как и на Пасху, красят яйца, но только в «жалобные» цвета — зеленый и желтый. Иногда на стол ставят три лишние тарелки, чтобы усопшие могли позавтракать, пообедать и поужинать. За поминальным ужином не стоит шуметь и много пить. Цель застолья — провести время с родными и вместе вспомнить уже ушедших, так что пышность здесь ни к чему.

Еще на Радоницу не принято отказывать нищим. Часто они приходят на кладбища, так как там в этот день много людей, которые могут подать им милостыню.

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