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Религия обзор Родительские субботы в 2025 году: подробный календарь и правила поминовения

Родительские субботы в 2025 году: подробный календарь и правила поминовения

Разбираемся, чего в эти дни делать не стои, а что обязательно нужно

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В родительский день молятся об усопших родственниках, но это не единственное, чем стоит заняться | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ родительский день молятся об усопших родственниках, но это не единственное, чем стоит заняться | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В родительский день молятся об усопших родственниках, но это не единственное, чем стоит заняться

Источник:

В конце февраля в 2025 году в православном календаре начинается череда родительских суббот, когда верующие поминают покойных родственников. Открывает ее Мясопустная суббота, а следом будет еще несколько. И закончится эта вереница только глубокой осенью. От года к году их даты меняются, поэтому мы решили уточнить, когда родительские субботы в 2025 году и как правильно их проводить.

Когда родительские субботы в 2025 году

Родительская суббота — это день поминовения умерших родственников. Речь идет обо всех близких, а не только о ближайших.

Даты большинства родительских суббот — переходные, то есть из года в год один и тот же день поминовения может выпадать не только на разные числа, но и месяцы. Так происходит из-за того, что Пасха, ко дню которой привязано большинство из них, — переходной праздник. В 2025 году поминальные дни выпадают на следующие даты:

  • вселенская родительская суббота, она же Мясопустная — 22 февраля;

  • суббота 2-й седмицы Великого поста — 15 марта;

  • суббота 3-й седмицы Великого поста — 22 марта;

  • суббота 4-й седмицы Великого поста — 29 марта;

  • Радоница — 29 апреля (вторник);

  • Поминовение усопших воинов — 9 мая;

  • Троицкая родительская суббота, тоже вселенская — 7 июня;

  • Димитриевская родительская суббота — 1 ноября;

  • Михайловская родительская суббота — 15 ноября.

Дни, именуемые родительскими субботами, не обязательно совпадают с субботами календарными. Они могут выпадать и на другие дни недели. Например, Радоница — это всегда вторник. Или 9 мая, к которому приколочено Поминовение усопших воинов, из года в год выпадает на разные дни недели.

Среди родительских суббот выделяются две — вселенские. Такое название они получили, потому что в церквях в эти дни идут службы обо всех почивших православных, и верующие тоже молятся об усопших христианах. Молитвы возносятся в особенности за тех, кого некому помянуть.

Что можно и нельзя делать в родительскую субботу

Верующие в родительскую субботу вспоминают покойных, молятся о них, идут в церковь на службу, а после посещают кладбище. В дни поминовения труд не под запретом, а даже наоборот — принято приводить в порядок могилы: убирать мусор, выпалывать сорняки, обрезать деревья и кустарники, ставить или красить оградку.

При этом считается правильным навести порядок и на соседних могилах, если они выглядят заброшенными. Так верующие показывают заботу обо всех почивших христианах и проявляют уважение к усопшим предкам.

Заботиться в родительские субботы принято не только о мертвых, но и о живых. В такие дни православные не отказывают в милостыне и помощи нуждающимся.

Пусть в родительские субботы труд и не под запретом, но некоторые ограничения есть:

  • не приветствуются веселые застолья, родительская суббота — день скромности и сдержанности;

  • домашние заботы и хлопоты надо отложить на другой день, ведь этот посвящен не делам живых, а памяти мертвых;

  • споры, ругань и особенно оскорбление памяти усопших категорически под запретом;

  • не стоит поднимать предметы, которые упали на кладбище во время посещения, если, конечно, они не слишком ценные — это не к добру.

Считается, что сны в ночь накануне родительской субботы — вещие. Поэтому стоит постараться их запомнить. А если приснилось что-то плохое, знайте — не всегда неприятные сны к беде.

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Религия Родительская суббота Православие Христианство Церковь Масленица Масленая неделя Поминовение усопших День поминовения Традиции Приметы
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