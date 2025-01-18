В 38 храмах Ярославля пройдут праздничные службы на Крещение: расписание

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, и в сам праздник в храмах Ярославской области совершают богослужения.
В Ярославской епархии опубликовали расписание служб в храмах и монастырях Ярославля:
Успенский кафедральный собор — 19 января, 08:00;
Феодоровское архиерейское подворье — 19 января, 06:30 и 09:00;
Толгский женский монастырь — в ночь на 19 января будет совершена одна божественная литургия в 23:30.
Казанский женский монастырь — 19 января, 06:30, 08:30;
Спасо-Афанасиевский мужской монастырь — 18 января, 23:00;
Богоявленский храм — 19 января будет совершена одна литургия в 07:40;
Крестобогородский храм — 19 января, 00:00, 07:00 и 09:00;
Вознесенско-Сретенский храм — 19 января, 08:30;
Вознесенско-Благовещенский храм: 08:00, 19 января;
Сретенский храм — 19 января, 08:00;
Леонтьевский храм — 19 января, 08:00;
Михайло-Архангельский храм (гарнизонный) — 19 января, 09:00;
храм Никиты Мученика — 19 января, 06:15 и 09:00;
храм Николы-на-Меленках — 19 января, 07:00;
храм Николы Мокрого — 19 января, 08:30;
храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе — 19 января, 08:00;
храм Параскевы Пятницы на Туговой горе — 19 января, 08:00;
Петропавловский храм — 18 января, 23:00;
храм Димитрия Солунского — 18 января, 23:40, и 19 января, 08:00;
Свято-Тихоновский храм — 19 января, 07:00;
Спасский храм в поселке Иваньково: 19 января, 08:00;
Благовещенский храм в поселке Норское — 19 января, 08:00;
Троицкий храм в поселке Норское — 19 января, 08:30;
Успенский храм в поселке Норское — 19 января, 08:00;
храм Архангела Михаила в поселке Норское — 19 января, 09:00;
Троицкий храм в поселке Смоленское — 19 января, 09:00;
Яковлевско-Благовещенский храм — 18 января, 23:00, и 19 января, 08:40;
храм Ярослава Мудрого — 19 января, в 00:00 и 08:30;
храм Зосимы и Савватия в Тверицах — 19 января, 09:00;
храм Спаса-на-Городу — 19 января, 08:30;
храм Софии Премудрости — 19 января, 00:00;
Крестовоздвиженский храм — 19 января, 07:40;
Знаменский храм — 19 января, 08:00;
храм преподобного Сергия Радонежского — 19 января, 09:00;
храм блаженной Матроны Московской — 19 января, 08:00;
Николо-Тропинский храм — 19 января, 09:00;
храм Владимирской иконы Божией Матери — 19 января, 00:00 и 08:00;
Пантелеимоновский храм — 19 января, 08:30.
Ранее в мэрии предупреждали, что из-за потепления в городе будут организованы две купели — в Петропавловском парке и Толгском монастыре. При этом у каждого храма будут выставлены баки с освященной водой.
— Искупаться на Петропавловских прудах можно будет с 20:00 18 января до 22:00 19 января. В пруду Толгского монастыря — с 23:00 18 января до 23:00 19 января. Другие традиционные места для купания опасны из-за тонкого и рыхлого льда. В Крещение на них будут дежурить сотрудники Центра гражданской защиты и территориальных администраций для контроля запрета, — объяснили в администрации.
Мы публиковали адреса купелей в Ярославской области.