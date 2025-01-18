В 38 храмах Ярославля пройдут праздничные службы на Крещение: расписание

В епархии опубликовали расписание праздничных богослужений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, и в сам праздник в храмах Ярославской области совершают богослужения.

В Ярославской епархии опубликовали расписание служб в храмах и монастырях Ярославля:

Успенский кафедральный собор — 19 января, 08:00;

Феодоровское архиерейское подворье — 19 января, 06:30 и 09:00;

Толгский женский монастырь — в ночь на 19 января будет совершена одна божественная литургия в 23:30.

Казанский женский монастырь — 19 января, 06:30, 08:30;

Спасо-Афанасиевский мужской монастырь — 18 января, 23:00;

Богоявленский храм — 19 января будет совершена одна литургия в 07:40;

Крестобогородский храм — 19 января, 00:00, 07:00 и 09:00;

Вознесенско-Сретенский храм — 19 января, 08:30;

Вознесенско-Благовещенский храм: 08:00, 19 января;

Сретенский храм — 19 января, 08:00;

Леонтьевский храм — 19 января, 08:00;

Михайло-Архангельский храм (гарнизонный) — 19 января, 09:00;

храм Никиты Мученика — 19 января, 06:15 и 09:00;

храм Николы-на-Меленках — 19 января, 07:00;

храм Николы Мокрого — 19 января, 08:30;

храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе — 19 января, 08:00;

храм Параскевы Пятницы на Туговой горе — 19 января, 08:00;

Петропавловский храм — 18 января, 23:00;

храм Димитрия Солунского — 18 января, 23:40, и 19 января, 08:00;

Свято-Тихоновский храм — 19 января, 07:00;

Спасский храм в поселке Иваньково: 19 января, 08:00;

Благовещенский храм в поселке Норское — 19 января, 08:00;

Троицкий храм в поселке Норское — 19 января, 08:30;

Успенский храм в поселке Норское — 19 января, 08:00;

храм Архангела Михаила в поселке Норское — 19 января, 09:00;

Троицкий храм в поселке Смоленское — 19 января, 09:00;

Яковлевско-Благовещенский храм — 18 января, 23:00, и 19 января, 08:40;

храм Ярослава Мудрого — 19 января, в 00:00 и 08:30;

храм Зосимы и Савватия в Тверицах — 19 января, 09:00;

храм Спаса-на-Городу — 19 января, 08:30;

храм Софии Премудрости — 19 января, 00:00;

Крестовоздвиженский храм — 19 января, 07:40;

Знаменский храм — 19 января, 08:00;

храм преподобного Сергия Радонежского — 19 января, 09:00;

храм блаженной Матроны Московской — 19 января, 08:00;

Николо-Тропинский храм — 19 января, 09:00;

храм Владимирской иконы Божией Матери — 19 января, 00:00 и 08:00;

Пантелеимоновский храм — 19 января, 08:30.

Ранее в мэрии предупреждали, что из-за потепления в городе будут организованы две купели — в Петропавловском парке и Толгском монастыре. При этом у каждого храма будут выставлены баки с освященной водой.

— Искупаться на Петропавловских прудах можно будет с 20:00 18 января до 22:00 19 января. В пруду Толгского монастыря — с 23:00 18 января до 23:00 19 января. Другие традиционные места для купания опасны из-за тонкого и рыхлого льда. В Крещение на них будут дежурить сотрудники Центра гражданской защиты и территориальных администраций для контроля запрета, — объяснили в администрации.