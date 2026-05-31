Всё тип-топ? Модель Victoria’s Secret ждет первенца от американского актера Дилана Спроуса

Барбара Палвин и Дилан Спроус ждут первенца

В семье модели Барбары Палвин и актера Дилана Спроуса ожидается пополнение. Новость о беременности модели стала отличным поводом вспомнить, как начались и развивались отношения этой яркой пары.

В далеком 2017-м Барбара полгода игнорировала сообщение с приглашением на свидание от Дилана, а сейчас их союз считают одним из крепких в Голливуде и эталоном здоровых отношений.

«Нам стоит пообщаться. Вот мой номер»

Барбара и Дилан впервые встретились на вечеринке Harper’s Bazaar в 2017 году. После этого модель подписалась на актера в социальных сетях. Он этот жест не пропустил и тут же пришел к девушке в личку с приглашением на свидание.

«Привет, не знаю, надолго ли ты в Нью‑Йорке, но нам стоит пообщаться. Вот мой номер», — вспоминали спустя время влюбленные.

Однако роман не завязался: Барбара пропустила сообщение. Спустя полгода Дилан наконец-то дождался ответа от девушки и между ними завязалась переписка. Правда, в этот раз роману помешало расстояние.

Когда Барбара и Дилан начали общаться, актер был в Китае на съемках фильма «Проклятие Турандот». Модель решила туда поехать специально ради встречи с ним. Тогда они первый раз поцеловались.

По словам Дилана, Барбара в какой‑то момент съела треть его буррито за один укус. После этого она прямо спросила: «Ты собираешься поцеловать меня или как?»

«Было 3 часа ночи, и мне пришлось взять инициативу в свои руки, потому что ты не хотел меня целовать! Мы переписывались четыре месяца, и я подумала: „Ты собираешься меня поцеловать или как?“», — вспоминала Барбара.

В августе 2018 года звезды официально подтвердили отношения. В том же году Дилан познакомился с семьей Барбары во время ее поездки в Венгрию и ради этого события даже начал учить венгерский язык.

«Я так долго была одна»

Уже в 2019 году пара съехалась и поселилась в квартире в Бруклине. Отношения складывались гармонично, но модель признавалась, что в начале их с Диалоном истории она очень боялась сближения.

Модель с опаской вступала в отношения со знаменитым актером. До этого она вовсе была без отношений около шести лет. Однако все страхи оказались беспочвенными. Даже такие испытания, как COVID-19 в 2020 году, пошли на пользу звездной паре.

Дилан Спроус рассказывал, что совместное пребывание сделало их с Барбарой «сильнее, чем когда-либо». На карантине они узнали, что очень совместимы и знают, когда дать друг другу личное пространство. В тот же карантинный год актер трогательно поздравил возлюбленную в соцсетях.

«С двухлетней годовщиной! С каждым годом мы становимся всё больше похожими друг на друга, пока не превратимся в единое существо с четырьмя руками и четырьмя ногами, которое будет бегать со скоростью 50 миль в час и кричать, как бабуин, на нарушителей, вторгающихся в наши леса. Я люблю тебя», — признавался в своих чувствах Дилан.

Во время пандемии COVID‑19 Дилан и Барбара даже создали мини‑сериал Breaking Ground, где делилась опытом жизни на карантине. Подобных милых моментов в отношениях пары немало. Например, Дилан включил образ Барбары в свой комикс Suneater. Одна из героинь была вдохновлена его возлюбленной.

Любители выдр

Звезды сияли вместе на ковровых дорожках, поклонники восторгались совместными фото в соцсетях, и, конечно, предложение руки и сердца не заставило себя долго ждать.

Дилан сделал Барбаре предложение в 2022 году во время кемпинга в Биг‑Суре, на калифорнийском побережье. Пара отправилась на прогулку в надежде увидеть выдр в дикой природе. Это любимые животные актрисы.

Два часа пути по тропам Биг‑Сура. Ветер, скалы, вид на океан. И вот он — момент, ради которого всё это было: Дилан опускается на одно колено и делает предложение. Когда они обернулись к океану, в воде неожиданно появилась выдра — впервые за несколько месяцев. Барбара назвала это «благословением» их брака.

Свадьба мечты

Началась подготовка к свадьбе. Организатора звездной паре нанимать не понадобилось, торжество подготовила сама Барбара вместе с сестрой Анитой.

С местом для церемонии Барбара и Дилан определились быстро: они решили пожениться в поместье родителей модели в Венгрии — там же, где 34 года назад соединили свои судьбы ее мама и папа.

Была запланирована и гражданская церемония на небольшом острове в заповеднике Harlekin Birtok. Он тоже принадлежит родителям невесты.

Если с местами для праздника выбор был сделан быстро и легко, то образ невесты потребовал долгих поисков и размышлений. Модель сменила три платья в течение дня, чтобы подчеркнуть разные моменты торжества. Жених же ограничился двумя нарядами за праздник.

Гостей же попросили одеться по дресс-коду: наряды девушек были в холодных пастельных тонах, а мужчины пришли в классических черных смокингах. Звезды хотели камерную свадьбу, но в результате на свадьбу были приглашены 115 человек.

«Это было должно было быть интимным событием. Но мы закончили с 115 гостями, потому что есть много людей, о которых мы заботимся, и мы хотели, чтобы они все были там», — объясняла Барбара.

Через несколько месяцев после венгерской церемонии пара провела еще одну свадьбу — на родине Дилана, в США.

Расширение семьи

В 2025 году чреда радостных событий в жизни пары была прервана шокирующим преступлением. Неизвестный проник в особняк пары в Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Самое страшное, что в это время Барбара и Дилан находились дома. Актеру пришлось держать нарушителя под прицелом оружия, пока его жена вызывала службу 911. Прибывшие полицейские задержали преступника. Представители пары заявили, что супруги напуганы, но не получили травм.

Однако больше актеры фанатов не пугали, а, наоборот, вскоре сообщили радостную новость: они ждут ребенка.

Первые слухи о беременности Барбары возникли в апреле 2026 года: папарацци запечатлели пару во время прогулки в парке «Гриффит» в Лос‑Анджелесе. Поклонники обратили внимание на то, что модель выбрала свободный наряд, а Дилан особенно бережно поддерживал ее за руку и помогал спускаться по лестницам.

Официально супруги подтвердили новость 14 мая на Каннском кинофестивале. Событие стало одним из самых трогательных моментов красной дорожки.

Барбара появилась в нежно‑голубом платье от Miu Miu с перьями на подоле. Фанаты отмечали, что Дилан не отходил от жены ни на шаг. Он нежно обнимал ее, время от времени клал руку на живот и смотрел на Барбару с безграничной любовью.