«Рано или поздно рванет»: как сгорел брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Бондарчук считал, что Паулина напоминает героиню из другого времени, в котором, как оказалось, ему не нашлось места Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Брак Паулины Андреевой и Федора Бондарчука с самого начала вызывал бурную реакцию публики. Когда публика только узнала о романе женатого режиссера с молоденькой актрисой, которая на 20 лет младше его, хейта на них хлынуло размером с океан. Но со временем отношение изменилось — скепсис уступил симпатии, а союз стали называть одним из самых красивых в шоу-бизнесе. Поэтому новость о расставании пары для многих прозвучала особенно неожиданно.

Слухи об этом появились еще в 2024 году, а в марте следующего года Паулина объявила о разводе. Заявление она подала лишь в 2026-м, а сегодня Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. Их общий сын по решению суда останется жить с матерью.

Вспоминаем, с чего все начиналось и каким был роман Бондарчука и Андреевой.

«Я сама его навела на нее»

Федор Бондарчук впервые встретил Паулину Андрееву в 2015 году. На тот момент он практически четверть века был в браке со Светланой Бондарчук и производил впечатление примерного семьянина и любящего мужа. Но в прессе то и дело появлялись неожиданные разговоры или признания женщин о том, что Бондарчук не такой верный и преданный супруг, каким хочет казаться.

Брак Бондарчуков держался, пока в жизни супругов не появилась Андреева. Первой на молодую актрису внимание обратила Светлана и рассказала о ней Федору.

— Когда мы с Федей еще жили, я пришла после спектакля во МХАТе, где она блистала в латексном костюме, и сказала: «До чего же красивая актриса!» Она так органично смотрелась в своем провокационном костюме. Знаешь, Паулина настолько красива, что ей идет раздеваться. Она просто смертельное впечатление на меня произвела. Не знаю, может быть, я сама его навела на нее… — рассказала Светлана Бондарчук Ксении Собчак.

Отзыв жены Бондарчука не остался незамеченным, и он купил билет на спектакль с участием Паулины. Словно тростинка, утонченная брюнетка порхала по сцене лишь в одном кружевном корсете и нижнем белье, и режиссер тут же оказался покорен.

Не только Бондарчук влюбился в Андрееву, за роль в спектакле она получила премию Олега Табакова Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Vk.com

— Само ее появление серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить! Я так остро это чувствую, — признавался Бондарчук изданию PROZVEZD.

В 2016 году брак Бондарчуков распался, а Федор стал регулярно появляться в компании Андреевой. Паулину называли разлучницей и коварной соблазнительницей, ведь всё указывало на то, что она увела режиссера из семьи. Публика проходилась вдоль и поперек не только по ситуации, но и по самой актрисе.

— Я моментально оказалась бесталанной актрисой. Выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например. Экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее. Бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось? — рассказывала Андреева.

В подборе образов для совместных выходов Паулине не было равных Источник: Артем Геодакян / ТАСС

Бондарчук пытался оправдаться: мол, его предыдущие отношения закончились уже давно и он оставался женатым только на бумаге.

— Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, не так, — уверял Бондарчук.

Светлана тоже реагировала на развод и новый роман Федора спокойно, со смиренным принятием. Только через несколько лет она признала, что развестись стоило намного раньше, но она не решалась.

— Я лет пять-шесть не разводилась. Почему — я не знаю, так бывает, — делилась Бондарчук.

«По энтузиазму ему лет 16»

Со временем Бондарчуку простили новую любовь, чего нельзя сказать про Андрееву. После знакомства с режиссером она стала стабильно получать главные роли в громких премьерах, и не все верили, что дело в таланте актрисы.

Оказавшись на плаву, Андреева не стала ограничиваться работой в кадре и попробовала себя в качестве сценариста. Она написала историю для сериала «Псих» (18+), который снимал Бондарчук. Но и тут похвалы и поддержки публики она не получила, и многие не поверили, что Паулина работала сама.

Некоторые сочувствовали Бондарчуку, считая, что Паулина только мешает, а не помогает ему Источник: кадр из съемок сериала «Псих» (18+), реж. Федор Бондарчук, компании «НМГ Студия» и «Студия Видеопрокат», 2020 год

— Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой. Мне было жутко обидно читать, что это не ее текст, что ей помогали. Это вранье полное. Представляю, как ей было обидно это читать, — негодовал режиссер.

Положение, когда вы одни против всего мира, сильно сблизило пару, и в 2019 они сыграли свадьбу. Бондарчук и Андреева захотели провести закрытый праздник. Они тщательно скрывали, где он пройдет, а на самом торжестве попросили гостей не снимать и ничего не публиковать.

На свадьбу приехал друг Бондарчука — актер Филипп Янковский Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Некоторые подробности праздника всё же попали в Сеть. Он прошел в Юсуповском дворце, на свадьбу пригласили порядка 200 человек, среди которых были Константин Эрнст, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Филипп Янковский и еще множество звезд. Вел церемонию Игорь Верник.

Паулина ограничилась одним снимком в пышном свадебном платье, который появился в ее профиле.

В браке супруги выбрали тактику как можно меньше посвящать других людей в свои отношения. Поэтому, когда в 2022 году Паулина рассказала, что родила сына Ивана, для многих это стало настоящим откровением, ведь актриса никак не намекала на свое положение и до самого конца ювелирно прятала живот.

В редких интервью актриса всё же позволяла себе обронить несколько нежных фраз о супруге, рассказывая, какой он понимающий и чуткий.

— Федор разрывает шаблонное представление о себе как о некоем недосягаемом режиссере, который живет на другой планете, скидывая оттуда нам, землянам, свои блокбастеры. А он вполне реальный, воспитанный, отзывчивый, честный человек. Он увлекающийся. По энтузиазму и подключению к жизни ему лет шестнадцать, — описывала Паулина.

«Возможно, что жена зарабатывает больше? Нет»

Семейное счастье оказалось не бесконечным. Постепенно публика стала замечать, что Бондарчук всё чаще приходит на мероприятия один и у него на пальце нет обручального кольца. В 2025 году Андреева сообщила, что они разводятся.

— Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена, — написала в своих социальных сетях Паулина.

О причинах разрыва пара предпочитала не распространяться. Поговаривали, что у них оказался разный ритм жизни. Паулина предпочитала вечера дома в спокойной обстановке, а Бондарчуку хотелось веселья и тусовок.

Наравне с тем, что супруги могли осознать, что слишком разные, предполагали, что причина расставания — измена. Паулине приписывали роман с Хабенским, с которым она играла в «Методе» (18+), Бондарчуку — с Софьей Синицыной. Ни одна из связей не подтвердилась.

Если на экране чувства всё же вспыхнули, то в реальной жизни всё ограничилось дружбой Источник: кадр со съемок сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, продюсерская компания «Среда» и «Плюс Студия», 2015 год

Несколько месяцев Паулина не подавала на развод, рассказывая, как тяжело ей дается, когда жизнь резко меняется. Бондарчук хранил молчание и лишь раз раскрыл свои взгляды на семейную жизнь, заявив, что не принимает ситуацию, когда жена зарабатывает больше мужа.

— Возможна такая структура, что жена зарабатывает больше, чем мужчина, и вообще жена более активная и статусная? По-моему, нет. Это утопическая идея. Рано или поздно рванет, — высказался Бондарчук.

В конце года Паулина удалила новость о разводе из своих социальных сетей. Заговорили, что Бондарчук смог упросить супругу начать всё с чистого листа.

— Федор и Паулина почти помирились, поэтому никто из них до сих пор не подал на развод, — рассказали в близком окружении пары «Комсомольской правде».

Однако трещину, которая уже пошла, оказалось не починить. Весной 2026 года Паулина Андреева официально подала на развод, и, по словам одного из друзей Бондарчука, он уже состоит в других отношениях.