«Меня рисовали чудовищем». Мать 8 лет боролась за дочь: сперва ее отнял бывший муж, а потом хотел похитить «вагнеровец»

Светлана рассказала журналисту 63.RU свою историю Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Миллионные долги, ожесточенные суды за дочь, психиатрические экспертизы и финал, достойный криминального триллера, — с участием бойца ЧВК «Вагнер», осужденного за похищение ребенка. Главная героиня этой истории — Светлана, бывший финансовый директор крупных самарских холдингов. Ее оппонент — Дмитрий Щербаков, ее бывший муж.

Мы выслушали одну сторону и тщательно проверили всё, что можно проверить по официальным документам, изучив более 500 страниц судебных решений, экспертиз и материалов уголовного дела. Дмитрий Щербаков на контакт с журналистами не пошел, он отказался от встречи и комментариев.

«Добрый день, подумав над вашим предложением, уведомляю вас об отказе от участия в интервью и от предоставления каких-либо комментариев», — он направил письмо в адрес представителей СМИ.

Историю о восьми годах войны за ребенка и имущество, которая едва не привела к трагедии, рассказывает 63.RU.

Женщина не сломалась, а стала бороться за свою семью Источник: героиня публикации

Брак, бизнес и первые трещины

Светлана и Дмитрий познакомились в 2012 году. Ей было 25, она делала карьеру финансиста. Ему — 28, он представлялся предпринимателем в сфере безопасности. Расписались в 2013-м. В 2015 году родилась дочь.

Светлана верила, что обрела настоящее счастье Источник: героиня публикации

Со стороны всё выглядело благополучно. Светлана работала, среди прочего, финансовым директором. Дмитрий тоже занимал топовые должности — по крайней мере, так указано в характеристиках, которые он позже предоставлял в суд.

Но внутри семьи зрели проблемы. По словам Светланы, Дмитрий постоянно просил у нее деньги на бизнес-проекты, которые не приносили дохода. Она брала кредиты, продала свой кабельный бизнес, чтобы быть с ребенком. К 2018 году, по ее подсчетам, общая сумма ее вложений и кредитов для Дмитрия приблизилась к 18 миллионам рублей.

В арбитражных судах Дмитрий Щербаков действительно фигурирует как лицо с проблемной финансовой репутацией. 13 сентября 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края по делу № А32-39846/2020 взыскал солидарно с ООО «МЕТРИКА» и с Дмитрия Щербакова как поручителя 5 483 052 рубля в пользу ЗАО «Ди Ай Уай Лоджистик».

Еще раньше, 30 июня 2017 года, Арбитражный суд Самарской области по делу № А55-10152/2013 исключил Щербакова из состава учредителей ООО «Федерация Систем Безопасности». Причина — его действия, включая ведение конкурирующей деятельности, нанесли ущерб обществу.

Источник: Арбитражный суд Краснодарского края Источник: Арбитражный суд Самарской области

Война за дочь начинается в Таиланде

Кризис достиг пика в конце 2017 года. Чтобы «спасти отношения», семья поехала в Таиланд. Там, по словам Светланы, произошел переломный момент. После ссоры она улетела домой первой. А через несколько дней, по словам женщины, Дмитрий выложил в соцсетях пост, где представил ситуацию так, будто жена бросила его с маленьким ребенком в чужой стране. Этот пост позже будет фигурировать в суде как одно из доказательств «неадекватного поведения» матери.

Светлана утверждает, что после поездки в Таиланд Дмитрий разместил в соцсетях пост, где обвинил ее в том, что она бросила его с ребенком. Ее слова о наличии такого поста и его использовании для формирования негативного образа зафиксированы в психолого-педагогическом заключении от 25.09.2020, приобщенном к материалам суда. В предоставленных редакции документах содержится косвенная переписка и упоминания о конфликте в Таиланде, но прямой ссылки на страницу ВК Щербакова Д. Д. с обвинениями в предоставленных материалах нет. Однако есть показания свидетелей и сторон, которые описывают эту ситуацию. Упоминания о конфликте в Таиланде Из показаний свидетеля С.: «… свидетель с семьей отдыхала в Таиланде в одно время с Щербаковыми. На празднование Нового года Щербаков Д. Д. приехал в кафе один с ребенком… Свидетель спросила Дмитрия о том, где Светлана, на что он пояснил, что она уехала в Москву, забрала детские вещи, коляску, вещи Дмитрия». Из показаний бабушки К.: «Был случай, когда Щербаков Д. Д. снял на месяц виллу в Таиланде, после пяти дней отдыха Светлана уехала из Таиланда в Москву, оставила ребенка с истцом. Забрала с собой коляску ребенка, обмундирование для дайвинга». Из пояснений Светланы в судебном заседании: «Щербаков Д. Д. выкрал ребенка и деньги и сказал мне забрать коляску. Я улетела, а через два дня прилетела его мама, а Дима отдохнул на мои 2 000 000 рублей». Из пояснений представителя Щербакова Д. Д.: «Суд в 2019 году дал оценку свидетельским показаниям, в которых говорилось, что Дмитрий Дмитриевич с дочерью ушел на море, а Щербакова улетела в Россию, забрав детскую коляску и оборудование для дайвинга. Вот поэтому суд и установил тот факт, что она склонна ко лжи».

Когда Светлана вернулась в Самару и твердо заявила о разводе и возврате долгов, ответный удар, по ее словам, пришелся по самому болезненному — по дочери. Дмитрий Щербаков подал иск об определении места жительства дочери с ним.

Жизнь разделилась на до и после Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Первый суд. Как мать превратили в «кукушку»

25 марта 2019 года Промышленный районный суд Самары вынес решение. Место жительства 4-летней дочки было определено с отцом. Суд встал на его сторону, приняв во внимание акты обследования органов опеки и показания свидетелей.

Цитата из более позднего решения того же суда (№ 2-21/2021 от 19.03.2021), где описывается позиция 2019 года: «… судом было установлено, что мать ребенка длительное время не принимала участия в его воспитании, не задумывалась о жизни, здоровье и психологическом комфорте ребенка, неоднократно оставляла дочь с посторонними лицами…»

В суде звучали тяжелые обвинения в адрес Светланы: «склонность к алкоголизму», «неустойчивое психическое состояние». Но медицинских заключений, подтверждающих это, представлено не было.

«Я сидела в зале и не верила своим ушам, — говорит Светлана. — Меня, которая с рождения дочери ни на день не отходила от нее, которая обеспечивала семью, рисовали чудовищем. А судья смотрела на бумаги и кивала».

Игра на выживание Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Контрнаступление. Экспертизы и новая реальность

Светлана не сдалась. Она подала апелляцию и начала собирать доказательства. Ключевым моментом стало прохождение ею независимой экспертизы.

11 февраля 2021 года было готово заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы № 45/с в отношении Светланы. Вердикт экспертов был категоричен: «Хронических психических расстройств у Светланы не выявлено».

«К воспитанию детей способна, социальной опасности для детей не представляет».

«Обладает позитивной эмоциональной привязанностью к дочери».

Параллельно в материалах дела всплыла важная деталь. Выяснилось, что Дмитрий Щербаков, получивший ребенка по решению суда, фактически с ним не жил. Девочка проживала с бабушкой в Самаре на улице Ново-Садовой, в то время как сам Дмитрий жил с новой семьей в другом месте.

6 июля 2021 года Самарский областной суд (Апелляционное определение № 33-6535/2021) пересмотрел прежнее решение. Суд констатировал, что отец «фактически с ребенком не проживает», и, учитывая малолетний возраст дочери, постановил: девочка должна вернуться к матери, Светлане. С нее также сняли обязанность по уплате алиментов.

Новый игрок и новый уровень угрозы

Светлана рассказывала, что после поражения бывшего мужа в апелляции методы борьбы с ней изменились. Он перешел от юридических мер к силовым.

По словам женщины, в августе 2023 года ей позвонили из ФСБ и предупредили о слежке за ней и дочерью и реальной угрозе похищения. Позже через адвокатов ей стала известна шокирующая информация.

Паук и его сети Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

К ее старой квартире в Самаре интерес проявлял Руслан Бакиев, известный под кличкой Паук. Он был осужден за похищение 4-летнего мальчика в Кинеле (дело 2019 года) и получил 24 года колонии. Позже он оказался на свободе, отправившись на спецоперацию. По версии следствия, Паук с подельником планировал похищение девочки. По версии Светланы, это нужно было для того, чтобы заставить ее отказаться от имущества в пользу бывшего мужа.

Паука задержали с поличным в Подмосковье.

Неоконченная история

Сейчас девочка живет с матерью. Руслан Бакиев осужден по новому делу и снова отправлен в колонию. У Дмитрия семья, маленький ребенок.

Суды позади, дочь рядом, но «война» не окончена Источник: героиня публикации

«Я выиграла все суды, — говорит Светлана. — Я доказала, что я адекватная мать. Я пережила угрозу похищения дочери. Но ощущения победы нет. Есть чувство, что ты прошел через адскую машину, которая перемалывает жизни. И самое страшное, что ключевые фигуры остаются в тени. И ты понимаешь, что эта история может повториться с кем-то еще».