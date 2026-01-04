«Мы ничего не можем сделать»: как живет официантка Наталья Алиева, выскочившая замуж за шейха

После свадьбы Наталью перестали узнавать даже родители Источник: кадры из программы «основано на реальных событиях» (16+), НТВ, 2020 год, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Наталья Алиева никогда не верила в сказки, да ей было и не до них. Каждый день ей нужно было успеть на пары, а после проводить длительные часы на ногах, работая официанткой. Всё изменилось в обычный день: подавая апельсиновый сок загадочному гостю, она не подозревала, что через неделю будет примерять свадебное платье, а еще через две — лететь в Дубай в качестве жены влиятельного шейха. Шикарный дворец, драгоценности, слуги… Но сказке суждено было закончиться, и назад дороги уже не было.

«Это была любовь с первого взгляда»

С детства Наталья ничем не выделялась среди своих сверстниц и звезд с неба не хватала. Она жила в пригороде Минска вместе с мамой и папой и красивую богатую жизнь видела только в сериалах. После школы Алиева подалась в столицу Белоруссии и поступила там в институт на физкультурный факультет. На бюджет пройти не удалось, а родителям было тяжело тянуть плату за учебу, поэтому Наталья устроилась на работу в отель.

— Довольно самостоятельная девчонка. Она училась в институте и, чтобы оплачивать учебу, пришла работать официанткой, — поделилась метрдотель отеля «Минск» Вероника Шкурова.

В 2007 году в Минске проходили соревнования по стрельбе. Отель был забит приезжими гостями. Среди них оказался и дубайский шейх Саид бен Мактум аль-Мактум. Богатейший наследник приехал в Белоруссию за еще одной спортивной наградой, но вместо этого нашел что-то более ценное.

В отличие от других гостей, Саид не спускался обедать в ресторан, не отдыхал в лобби и практически не выходил из своего номера. В один из дней он попросил принести ему апельсинового сока. Все суетились в это время в ресторане и поручили подняться свободной в тот момент Наташе.

Алиева задержалась в номере принца дольше, чем ожидала. Саиду понравилась молодая и услужливая девушка. Он попытался заговорить с ней, но Наташа отвечала кратко или вовсе молчала. Для Саида это было знаком скромности и привлекало его еще больше. На самом деле Алиева плохо знала английский.

Одним стаканом сока знакомство не ограничилось. Саид попросил принести еще, но на этот раз целенаправленно указал, чтобы это сделала Наташа и никто другой. Пара общалась шесть дней, и когда Саиду пришло время собираться в Дубай, он не захотел расставаться с Алиевой и сделал ей предложение.

— Она была очень влюблена и счастлива. Всё же это была любовь с первого взгляда, — рассказывает Вероника Шкурова.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, Саид поехал к родителям Наташи и попросил ее руки у отца и мамы. Сказать, что те были шокированы, увидев на пороге своей скромной квартиры наследного принца, — это ничего не сказать. Но совсем у них пропал дар речи, после того как Саид честно признался, что на родине у него уже есть жена и пятеро детей.

Наташу совсем не смутила идея быть второй женой, она не испугалась, что придется отчислиться из института, забыть своих друзей, переехать от родителей в Дубай и принять ислам. Всё это она готова была сделать ради Саида. Шейх же, в свою очередь, пообещал, что никогда не бросит Алиеву и та не будет ни в чем нуждаться.

Как бы родители ни пытались достучаться до дочки, на какие жертвы она идет, та и слушать не хотела. Так что ничего не оставалось, кроме как поддержать ее и дать согласие на брак. Пара тихо расписалась в одном из ЗАГСов Минска и улетела в ОАЭ, где у Наташи началась абсолютно новая жизнь.

«Оно вон как вышло — как в сказке…»

В Дубае Наташа приняла ислам и взяла себе новое имя — Аиша. Саид привел свою молодую жену в роскошный особняк и объявил, что теперь она полноправная хозяйка этого дома. Шейх выделил охрану, личного водителя и пообещал, что всё, что Аиша захочет, он тут же исполнит.

Первое время Саид не переставая баловал возлюбленную подарками: машина, золотые украшения. Однажды даже подарил ей маленького гепарда, чтобы ей было не скучно жить одной. Девушка не могла нарадоваться, как ей повезло с мужем: любящий, заботящийся. Он разрешил Аише не прятать лицо, как велят другие мужья, предложил перевезти всю ее семью в Дубай, чтобы она ни в чем не нуждалась. О чем еще можно мечтать?

— У Наташи две служанки, повар, садоводы. Во дворе павлины ходят, в вольере — косули. Гепард маленький в доме. Она с ним, как с котом, балуется! Теперь еще просит мужа пантеру завести. Переживал, если честно, сначала: как бы не заманили куда девчонку, а оно вон как вышло — как в сказке… — рассказывал после одного из визитов к дочке отец Аиши.

Первое время Саид брал Аишу с собой во все поездки. Они жили в шикарных отелях, летали только частным самолетом, и ни одно путешествие не обходились без подарков и романтичных сюрпризов. Во время этой беззаботной сказки, которая, казалось, никогда не закончится, Аиша забеременела и родила дочку, а через год — еще одну.

Со временем вскрылось, что у подобной жизни есть и мрачная сторона, которую в порыве влюбленности Наташа не замечала. У нее не было права выбора. Только от мужа зависело, что они будут делать и как она будет выглядеть. И самое главное, он имел полное право на их общих детей, которых Аиша безумно любила.

Саид понял, что любил он Наташу, а Аиша ему порядком наскучила. Он больше не устраивал ей сюрпризов, не брал с собой на соревнования и даже в гости приходил только ради детей. Любовь таяла между супругами на глазах, и Аиша ничего не могла с этим сделать.

В 2015 году Саид представил Аише свою третью жену — гимнастку из Азербайджана Зейнаб. Новой спутнице он также подарил отдельный дом, хороший автомобиль и пообещал полное обеспечение. Теперь с ней он проводил ночи напролет, а о той, что восемь лет назад так же прилетела ради него в Дубай, совсем позабыл.

У Аиши было лишь два выхода — терпеть, что она теперь навсегда в золотой клетке, к которой не подходят, даже чтобы сказать пару ласковых слов, или разводиться. Второй вариант отпал сам собой, после того как Аиша увидела, что с ней произойдет в этом случае.

«Это дела шейха, мы ничего не можем сделать»

В 2020 году на развод подала третья жена Саида Зейнаб. В своих социальных сетях она рассказала, что подвергалась насилию со стороны мужа, а также оскорблению со стороны его окружения.

— Управляющий моего мужа издевался надо мной. Но никто не пытался помочь мне или защитить. Все твердили: «Это дела шейха, мы ничего не можем сделать», — со слезами на глазах призналась третья жена Саида.

После развода Зейнаб мечтала лишь об одном: забрать своих двух дочек, которых она успела родить за пять лет брака, и улететь в Азербайджан. Но это оказалось не так просто: девушке начали угрожать и неоднократно пытались похитить детей.

— Она хочет вернуться к свободной жизни и уехать из Дубая, но шейх не позволит этого, — рассказали из окружения Зейнаб.