НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

4 м/c,

с-з.

 751мм 67%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
В Переславле заледенела набережная
«Умные решения»
Продолжается монтаж катка на Советской площади
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
Макияж на Новый год
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Он и она «Готов знакомиться в очереди за булочками»: российские мужчины признались, что их больше всего привлекает в женщинах

«Готов знакомиться в очереди за булочками»: российские мужчины признались, что их больше всего привлекает в женщинах

Многие утверждают, что ищут в избранницах доброту

168
Рассказываем, на что в первую очередь обращают внимание парни | Источник: Юрий Орлов / Городские порталыРассказываем, на что в первую очередь обращают внимание парни | Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Рассказываем, на что в первую очередь обращают внимание парни

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

В эпоху свайпов и переписок в соцсетях кажется, что первое впечатление строится за секунды и основывается исключительно на внешности. Но мужчины уверяют: за внешним лоском они всё чаще ищут живую личность. Корреспонденты NGS.RU спросили у парней напрямую, что становится крючком для продолжения общения. Ответы удивляют.

«Я в первую очередь смотрю на глаза, — делится 28-летний Артем. — Если в них тепло и интерес к жизни, уже полдела. Макияж смоется, а вот внутренний свет — никогда».

35-летний Максим заявил, что ему не важна идеальная фигура, он обращает внимание на то, как женщина говорит о других.

«Если она злая или завистливая, даже не начну разговор. А если светится добротой, готов знакомиться хоть в очереди за булочками», — уверяет он.

Даниил поделился историей: девушка случайно наступила ему на ногу в метро и так искренне начала извиняться, что парень даже застеснялся. Кстати, девушку зовут Кристина, и пару раз они уже сходили на свидание.

«Я вообще забыл про боль от ее каблука», — смеется он.

Григорий тоскует по настоящей близости: «После всех этих флиртов и „просто пообщаемся“ хочется уже любви. Не хайповой сценки, не сторис „вместе“, а именно чувства, где ты знаешь: тебя видят, слышат, выбирают. Хочется искренности».

«Хочу, чтобы после свидания не думал: „Ну и актриса!“, а думал: „Вот бы еще раз с ней погулять“», — заявил Антон.

Кстати

Психологи говорят, что на самом деле мужчин в женщинах привлекают восемь главных качеств: уверенность в себе, сексуальность, интеллект, способность к эмпатии, чувство юмора, умение наслаждаться жизнью, независимость и верность. Самодостаточная женщина умеет быть счастливой сама по себе, не ждет от мужчины, что он наполнит смыслом ее жизнь. У нее свои ценности и интересы.

В то же время исследование, проведенное в Британии, гласит: для мужчин очень важна красота их спутницы. А вот для женщин на первом месте действительно не внешность, чувство юмора, финансовая состоятельность и амбиции их партнера.

А что по однолюбам?

Ученые Кембриджского университета провели исследование, в котором изучали склонность к моногамии среди животных. И люди в нем далеко не на первом месте, хотя в десятку лидеров вошли.

Итак, самый постоянный в привязанностях вид — калифорнийская оленья мышь. Топ-3 замыкают африканская дикая собака и дамаралендский крот. Следом идут усатый тамарин, эфиопский волк, евразийский волк, а только потом человек. Сразу перед белоруким гиббоном.

Соответствующие исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.

Какое качество партнера для вас самое ценное? Только честно!

Ум и амбиции
Доброта, понимание и верность
Финансовое благополучие
Независимость и самодостаточность
Чувство юмора
Красота и ухоженность
ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Знакомства Внешность Свидание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление