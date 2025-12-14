«Готов знакомиться в очереди за булочками»: российские мужчины признались, что их больше всего привлекает в женщинах

Рассказываем, на что в первую очередь обращают внимание парни Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

В эпоху свайпов и переписок в соцсетях кажется, что первое впечатление строится за секунды и основывается исключительно на внешности. Но мужчины уверяют: за внешним лоском они всё чаще ищут живую личность. Корреспонденты NGS.RU спросили у парней напрямую, что становится крючком для продолжения общения. Ответы удивляют.

«Я в первую очередь смотрю на глаза, — делится 28-летний Артем. — Если в них тепло и интерес к жизни, уже полдела. Макияж смоется, а вот внутренний свет — никогда».

35-летний Максим заявил, что ему не важна идеальная фигура, он обращает внимание на то, как женщина говорит о других.

«Если она злая или завистливая, даже не начну разговор. А если светится добротой, готов знакомиться хоть в очереди за булочками», — уверяет он.

Даниил поделился историей: девушка случайно наступила ему на ногу в метро и так искренне начала извиняться, что парень даже застеснялся. Кстати, девушку зовут Кристина, и пару раз они уже сходили на свидание.

«Я вообще забыл про боль от ее каблука», — смеется он.

Григорий тоскует по настоящей близости: «После всех этих флиртов и „просто пообщаемся“ хочется уже любви. Не хайповой сценки, не сторис „вместе“, а именно чувства, где ты знаешь: тебя видят, слышат, выбирают. Хочется искренности».

«Хочу, чтобы после свидания не думал: „Ну и актриса!“, а думал: „Вот бы еще раз с ней погулять“», — заявил Антон.

Кстати

Психологи говорят, что на самом деле мужчин в женщинах привлекают восемь главных качеств: уверенность в себе, сексуальность, интеллект, способность к эмпатии, чувство юмора, умение наслаждаться жизнью, независимость и верность. Самодостаточная женщина умеет быть счастливой сама по себе, не ждет от мужчины, что он наполнит смыслом ее жизнь. У нее свои ценности и интересы.

В то же время исследование, проведенное в Британии, гласит: для мужчин очень важна красота их спутницы. А вот для женщин на первом месте действительно не внешность, чувство юмора, финансовая состоятельность и амбиции их партнера.

А что по однолюбам?

Ученые Кембриджского университета провели исследование, в котором изучали склонность к моногамии среди животных. И люди в нем далеко не на первом месте, хотя в десятку лидеров вошли.

Итак, самый постоянный в привязанностях вид — калифорнийская оленья мышь. Топ-3 замыкают африканская дикая собака и дамаралендский крот. Следом идут усатый тамарин, эфиопский волк, евразийский волк, а только потом человек. Сразу перед белоруким гиббоном.

Соответствующие исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.