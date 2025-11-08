«Я влюбчивая»: телеведущая «Матч ТВ» впервые откровенно рассказала о трех браках и трех разводах

Ольга откровенно рассказала о личной жизни Источник: кадр из программы «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение», ТВ-3, 2025 год

Яркая и харизматичная телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова в последнее время всё чаще мелькает в различных реалити-шоу. В этом году она засветилась в спортивно-развлекательных проектах «Титаны» и «Погоня». Также Ольга снимается для глянцевых журналов и активно ведет свой телеграм-канал, в котором делится новостями из мира спорта, радует поклонников жаркими фото с отдыха, показывает домашних питомцев, свое жилье и даже иногда детей. А вот о личной жизни телеведущей до недавнего времени было известно совсем немного.

Впервые об отношениях с противоположным полом Ольга Петрикова откровенно рассказала в программе «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение», которая недавно вышла в эфире канала ТВ-3. Подробности — в материале коллег из 86.RU.

Разговор о любовных отношениях телеведущие совместили с приготовлением шакшуки Источник: кадр из программы «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение», ТВ-3, 2025 год

Ольга сразу призналась, что влюбчивая. Мальчики боролись за ее внимание и в детском саду, и в школе. Но первое серьезное чувство случилось в 19 лет, когда она была студенткой в Сургуте. Ее избранником стал баскетболист местного клуба «Югра». Впервые она увидела парня во время игры, а познакомились молодые люди в общей компании.

«Мне всегда нравились брюнеты. Высокие, мускулистые, спортивные. И вот я увидела тот самый типаж. А я тоже знала себе цену: сама спортсменка, позади уже был первый конкурс красоты. В общем, сама бегать за ним я не собиралась. Но нас познакомили в компании. Всё как-то быстро закрутилось, и в 19 лет я вышла замуж, — рассказала Ольга. — Но брак был недолгим. Потом я, конечно, раздумывала, почему так вышло. Наверное, надо было лучше друг друга узнать. Плюс мы молодые, у каждого свой характер. Я была еще студенткой, а он должен был зарабатывать деньги. Как-то мы поссорились, я ушла к маме. Две недели что-то думала. А потом позвонила и сказала, что хочу развестись. И на том конце провода услышала: „Я тоже“. Мне, конечно, хотелось, чтобы человек попытался всё вернуть, но с той стороны ничего не последовало. Мы развелись. Мне тогда было 22 года».

Несмотря на то что пара была в браке всего несколько лет, развод Ольге дался непросто. Телеведущей казалось, что жизнь остановилась. Она решила окунуться в работу и открыла первый в Сургуте женский фитнес-клуб. Проект оказался успешным. А бизнес-партнер Ольги стал ее вторым супругом.

«С человеком, с которым я открыла свой бизнес, у нас сначала были исключительно партнерские отношения, дружба. Но потом произошла какая-то химия. Мы встречались пять лет. И наконец поженились, — рассказал Ольга. — Он отличался от того типажа мужчин, которые мне нравились до этого. Был более спокойным, сдержанным, старше меня на восемь лет. Я родила ребенка. Со временем у меня появилась идея поехать в Москву учиться. Я выбрала не фитнес-сферу, а именно сферу телевидения. Он не был против. Если бы всё у нас было хорошо, я вряд ли бы поехала, думаю. Через полгода я перевезла ребенка. И так туда-сюда моталась: три недели там, неделя здесь. Он понимал, что ему надо тоже переезжать в Москву, в принципе был готов. Но у него был бизнес в Сургуте. Год прошел, полтора. Я уже попала на кабельное телевидение в Москве. Мы созванивались. И вот в какой-то момент он сообщил, что надо еще полгода подождать. И тут я поняла, что не хочу».

Ольга уже девять лет работает на телеканале «Матч ТВ» Источник: Ольга Петрикова / T.me

Так распался второй брак телеведущей. Ольга продолжила строить карьеру в Москве. С третьим мужем Ольга встретилась на съемках тест-драйва. Он был гонщиком и покорил ее с первого взгляда. Он красиво ухаживал за телеведущей, дарил подарки и всячески заботился, чем и покорил сердце красотки.

«Я девушка достаточно самостоятельная, могу гвоздь забить, гайку закрутить. А с его стороны была прямо сверхзабота. Спрашивал, а поела ли я, выспалась ли. Ребенок его мой не пугал. Чуть меньше чем через год мы поженились. Прожили вместе девять лет. Я родила второго ребенка, — рассказала Ольга. — У меня хорошо всё выстраивалось по работе: один проект, второй. И вот тут мой мужчина стал как будто бы меня обесценивать. Говорил, что занимаюсь ерундой, постоянно какие-то обвинения. Мне не нравилось, что вставляют палки в колеса. В какой-то момент я поняла, что, когда человек меня касается, мне плохо. Я стала слушать себя. Поняла, что мы детям не показываем, что такое любовь, что лучше жить отдельно, чтобы они не видели ругани и выяснений. И объявила о разводе. У меня прямо груз с плеч упал».

Ольга призналась, что влюбчивая Источник: Ольга Петрикова / T.me

Сейчас сердце Ольги вновь несвободно. Ее мужчина — спортсмен, в данный момент они живут в разных странах, встречаются нечасто.

«Мы познакомились в соцсети. Он спортсмен, я пригласила его на интервью. Сначала случилась симпатия, потом через какое-то время мы снова встретились. У него сейчас контракт, он живет в Европе, и у нас гостевые отношения. Он приезжает. В этом есть определенная прелесть. Мне не нужно, чтобы мужчина 24 на 7 находился рядом. Мне нужна свобода. Но при этом, естественно, когда ты не можешь в любой момент увидеться, есть скучание, есть желание, стремление. Я не знаю, куда это выведет. Пока я наслаждаюсь процессом, пока мне хорошо и комфортно. Я думаю, что моему молодому человеку тоже», — подытожила Ольга.