Назвал ее в телефоне «Алмаз»: как свидание вслепую переросло в настоящее чувство — романтическая история

История любви с первого взгляда Источник: Артур Понамарев

В мире, где знакомства часто начинаются с бесконечного скроллинга профилей в приложениях, Даша и Артур из Новосибирска выбрали необычный путь — спид-дейтинг. Вечер, когда за несколько минут нужно успеть рассказать о себе больше, чем за час обычного свидания, стал для них началом чего-то большего, чем просто романтическая история. Специально для NGS.RU влюбленные рассказали, как случайный поход на «Быстрые свидания» разделил их жизни на до и после — история любви с первого взгляда.

«Хочу 14 февраля пойти на свидание»

Даша Ломаковская — учительница русского языка. Ей всего 23 года, а за плечами уже имеется несостоявшийся брак. Воспитанная на романтических книгах Даша верила в ту любовь, что один раз и на всю жизнь. В 19 лет она смело шагнула навстречу замужеству, убежденная в том, что клятва верности — это больше чем просто слова.

Родители, к ее удивлению, от свадьбы не отговаривали. Они поддержали выбор дочери, задавали лишь осторожные вопросы: «А ты точно уверена в своем выборе?» Даша была уверена. Но уверенность, которую она принимала за зрелость, оказалась наивностью.

Брак распался. Не из-за скандалов или измен, а из-за того что в самый важный момент — момент ответственности — их с мужем жизненные взгляды разошлись. Избранник Даши не взял на себя то, что обещал. А она, оказавшись одна посреди сложных обстоятельств, поняла: любовь без поддержки — это пустое место.

«В какой-то момент я начала делать всё сама. Мне обещали, но ничего не делали. Были просто красивые слова о том, что я сделаю, я свожу, я покажу, я привезу, но в результате всё оказывалось так, что я сама куда-то иду, сама делаю, сама что-то привожу», — вспоминает она.

Даша пришла на стендап с целью отыскать пару, чтобы в День святого Валентина пойти на свидание Источник: Дарья Ломаковская

После развода Даша не бросилась в новые отношения. Она провела полгода в одиночестве, переживая, анализируя, взрослея. Потом были короткие встречи с похожим сценарием: красивые слова, обещания, но пустота за ними. Даша не искала того, кто будет носить ее на руках. Она мечтала о равенстве — о взаимной заботе, когда в трудные дни партнер берет часть ноши, а не уходит, оставляя ее одну.

«Я за активное участие в отношениях. Я не та девочка, которая будет сидеть такая вся — ну всё, давай, ухаживай за мной. В этом смысле я не принцесска. Но, когда случаются сложные моменты, когда я не могу вкладываться на все 100%, мне важно, чтобы человек меня поддержал. Когда-то и я поддержу его. Меня бросили в трудный для меня период, и я осталась одна», — говорит Даша. В ее голосе не обида, а осознанность, приобретенная ценой разочарований и ошибки юности.

И вот 13 февраля 2025 года после тяжелого рабочего дня, когда ученики в школе ее особенно разозлили, а душа просила чего-то нового, Даша пришла на «Быстрые свидания». Она была подписана на рассылку мероприятий, увидела афишу и подумала: «Пойду. Хочу найти пару и 14 февраля пойти на свидание».

«Я пришла одна, потому что моя подруга не смогла пойти со мной. Еще мне не дали анкету — я громко заявила об этом ведущим, началась суета, я таки заполучила листок, и в итоге меня вызвали самой первой», — рассказывает Даша. Тогда она еще не знала, что буквально через пару минут встретит человека, который станет для нее смыслом жизни, покажет, что такое настоящая забота, и станет для нее поддержкой и опорой.

«Хотелось посмотреть, как дорого я стою»

Артур Понамарев — ровесник Даши, ему тоже 23 года. Парень переехал в Новосибирск из Казахстана, поступил в университет на программиста и уже на третьем курсе начал работать. Его опыт отношений не столь серьезный, как у Даши: до женитьбы не дошло, но со своей первой девушкой он встречался четыре года.

«Мне было 18 лет, когда мы начали встречаться, у нас даже были отношения на расстоянии. Но ближе к 22 годам я почувствовал, что изменился, стал совсем другим человеком, и мы с ней перестали сходиться во взглядах», — объясняет Артур.

У парня наступил период перемен: он окончил университет, завершил отношения и с головой ударился в работу. За новой любовью он не гнался, решил пожить в новом для него статусе холостяка. Периодически Артур сидел в приложениях для знакомств, иногда ходил на свидания, но всё было не то.

Артур сменил имидж — парню хотелось понять, насколько привлекательным он стал Источник: Артур Понамарев

«В отношениях для меня важна обособленность. В прошлых у меня была проблема: не было отдельного „я“. Мы существовали только как „мы“», — рассказывает Артур.

После он хотел, чтобы каждый партнер жил своей жизнью, имел свои интересы, свой круг общения.

«Чтобы жизнь до меня существовала, а не так, что я как будто бы человека впервые вытащил из какого-то окна, и он теперь ко мне прицепился и ходит», — объясняет парень.

И вот в тот зимний вечер 13 февраля 2025 года Артур пришел с другом на стендап. Он вспоминает, что ему очень хотелось, чтобы его вызвали, — накануне он кардинально изменил внешность: сделал пирсинг и набил тату. Еще Артур похудел и сменил стиль одежды. Парню нравилось, как он выглядит, и он жаждал показать себя публике.

«Мне хотелось посмотреть, как дорого теперь я стою. Действительно ли я стал лучше выглядеть?» — делится Артур.

В итоге он не только получил подтверждение своей привлекательности, он получил в подарок встречу, которая изменила всю его жизнь. До встречи с Дашей он трижды участвовал в «Быстрых свиданиях», но именно Даша запала ему в душу и сердце.

«Помню, началось мероприятие и какая-то девушка кричит: „Меня не записали! Дайте мне анкету!“ И так удивительно совпало, что именно ее вызвали мне в пару», — рассказывает Артур.

«Искал медь, а нашел сокровище»

Даша Ломаковская признаётся, что верит в знаки. Можете называть это суеверием, если хотите, но девушка убеждена: сама судьба взялась вершить их с Артуром историю. Иначе как объяснить то, что за несколько недель до «Быстрых свиданий» она была на стендапе, где впервые увидела Артура, — он тоже пришел послушать выступление комиков. Уже тогда Даша обратила внимание на симпатичного парня. Представьте, каким было ее удивление, когда ведущий назвал мужское имя и ей навстречу поднялся он?

«Я выходила на сцену такая уверенная, а когда увидела его, жутко разволновалась. Я старалась не показывать то, что нервничаю. Уж не знаю, получилось ли. Мы сели рядом, я почувствовала, как от Артура приятно пахнет, а еще мне понравился его голос», — откровенничает Даша.

Артур же был заворожен красотой девушки напротив и также про себя думал: «Не сморозить бы какую-нибудь чушь при ней».

«Если честно, я вообще сначала немного испугался. Она начала рассказывать о себе, говорить, что хочет от отношений: новые впечатления, активности, открытия. А я на тот момент больше домосед был. Смотрел на нее и думал про себя: какая же она классная, но я такую женщину просто не потяну. Такая кошка, излучала силу и уверенность в себе», — признаётся Артур.

Первая встреча Даши и Артура Источник: Артур Понамарев

Несмотря на то что оба изрядно волновались, пятиминутное свидание прошло как по маслу. Оба смеялись над шутками друг друга, весь зал в тот момент для них будто бы исчез. Мэтч был очевидным. Даша прямо на сцене продиктовала Артуру номер своего телефона. По наводке товарища Артур сразу же пригласил девушку прогуляться после мероприятия.

Все трое пошли сначала в бар, а потом немного потанцевать — так в легкой и непринужденной обстановке завязалось общение. Дашу восхитило то, что ее новый знакомый вел себя как джентльмен — весь вечер девушка не сводила с него восхищенного взгляда, и Артур заметил это. Молодые люди договорились о встрече на следующий день — желание Даши исполнилось: у нее будет свидание на День святого Валентина.

«Когда Даша продиктовала мне свой номер на сцене, я записал ее просто как Дарья. Но после встречи переименовал в Алмаз, потому что я искал медь, а нашел сокровище», — поделился Артур.

Даша и Артур встретились в День всех влюбленных. Молодой человек по-прежнему был галантным, что очень импонировало девушке. Обоим было интересно узнавать друг друга, общение было комфортным и живым, без неловких пауз и тишины.

«В тот вечер я подумал о том, что очень хочу продолжать общаться с ней. Чувствовалось, что мы хорошо подходим», — говорит Артур.

Пазл сложился

Официально Артур и Даша стали парой 15 февраля, но ключевой момент произошел немного позже, когда парень задал важный вопрос.

«Говорит мне: „А мы встречаемся?“ Я удивилась, потому что мне казалось, что да. Оказалось, что этот момент нужно было прям проговорить», — улыбается Даша и отмечает, что, по ее меркам, момент был предельно романтичный: они сидели на кухне, и Артур задал тот самый вопрос.

Отношения начали развиваться стремительно. Сначала влюбленные ездили друг к другу в гости, потом Артур сильно задержался у Даши. Оба смеются, вспоминая первые бытовые мелочи, с которыми столкнулись при совместном проживании.

Артур и Даша вместе уже 8 месяцев Источник: Артур Понамарев

«Я была в шоке. Артур готовит? Он убирается? Неужели мы разделяем обязанности, а не я обслуживаю человека, который рядом со мной? Я до сих пор удивляюсь этому каждый божий день. Не знала, что так можно», — делится Даша.

Даша поражалась количеству категорий полотенец у Артура, а молодой человек никак не мог привыкнуть к режиму сна и отдыха своей новой девушки: в десять вечера выключается свет и наступает режим тишины.

«Я очень смеялся, что мы ложимся спать, а на улице светло», — улыбается Артур. Впрочем, он быстро принял правила игры, а Даша не стала сопротивляться и просто добавила полотенец.

Свои отношения с Дашей Артур описывает так: «Пазл сложился». Он считает фразу идеально подходящей, а еще делится тем, что никак не мог налюбоваться на то, как девушка гармонично вписалась в его дом: Даша в итоге переехала к нему.

«Наверное, только с Артуром я смогла почувствовать, что у меня есть земля под ногами. Я тревожный человек, а тут я почувствовала надежность. Он всегда рядом, и не с какой-то опекающей позиции, а плечом к плечу», — делится девушка.

Впервые в жизни она встретила ответную заботу в свою сторону. Артур показал ей, что любовь — это не только чувства, но и действия.

У пары много совместных планов на будущее Источник: Артур Понамарев

«Рядом с ним я испытываю очень большое вдохновение. Как-то мне сказали, что он будто бы зажег во мне огонечек. Рядом с ним я хочу гореть. У меня появилось очень много энергии, желания что-то делать и делиться, собственно говоря, идеями, которые у меня появляются», — откровенничает Даша.

«А я выучил, как пишется слово „подмышка“», — Артур решил разнообразить шуткой разговоры о высоком. Уроки русского языка от Даши не прошли даром.

Взгляд, которым влюбленные смотрят друг на друга, говорит о многом. Он полон любви, нежности и заботы. Отношения пары гармоничны. И у каждого есть своя жизнь помимо друг друга, что ценно для Артура. Но дома у них свой маленький уютный мир с игрой в приставку, готовкой еды, фильмами и сериалами. Идеально вписалась и собака, оставленная на передержку.

Оба считают момент и обстоятельства знакомства невероятным везением, друзья и приятели солидарны с ними. Влюбленные шутят, что им никак нельзя расставаться, ведь они просто обязаны рассказать такую классную историю любви своим внукам.

