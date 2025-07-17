Обещать не значит жениться: сын Михаила Круга отложил свадьбу — в чем причина

Ульяне придется ждать как минимум полгода, а то и больше, прежде чем она сможет называть себя Круг Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын Михаила Круга — Александр — месяц назад объявил, что начинает новую главу в жизни. Он опубликовал романтичное видео, где делает предложение своей девушке Ульяне. Поклонники, видя влюбленные глаза артиста и то, как он светится от счастья от услышанного «да», были уверены: свадьба не за горами. Но Александр сообщил, что в 2025 году торжества не будет.

— В этом мы уже просто не успеем со всей подготовкой. Потому что у меня начинаются гастроли, впереди намечается очень плотный график. Просто не будет времени. Но думаю, что к маю будущего года мы всё сделаем, — рассказал певец.

Александр познакомился с Ульяной на шоу «Давай поженимся» (12+), куда пришел искать свою любовь с поддержкой мамы. Еще во время эфира Ирина Круг одобрила выбор сына, когда тот из трех девушек остановил свой выбор на Ульяне. Спустя полгода певица смогла поладить с будущей невесткой и уже с нетерпением ждет, когда сын создаст свою собственную семью.

— Мама мое желание жениться поддержала. Она увидела наши отношения и сейчас находится просто в восторге, — уверяет певец.

Несмотря на поддержку мамы, Александр планирует организовывать праздник исключительно на свои деньги, без помощи родственников или будущей жены, которая сейчас работает стилистом и обеспечивает себя сама.