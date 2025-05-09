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Он и она Истории «Бывает, что любовь — это нехорошо»: (не)любимые женщины Федора Бондарчука

«Бывает, что любовь — это нехорошо»: (не)любимые женщины Федора Бондарчука

За плечами режиссера два брака и слухи о множестве романов

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Возможно, многие женщины и мечтали быть с Федором Бондарчуком, но у него на всё были свои взгляды | Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАССВозможно, многие женщины и мечтали быть с Федором Бондарчуком, но у него на всё были свои взгляды | Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Возможно, многие женщины и мечтали быть с Федором Бондарчуком, но у него на всё были свои взгляды

Источник:

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Шарм, несовместимый с жизнью», — так охарактеризовала Федора Бондарчука одна из актрис, и с этим сложно поспорить. 58-летний режиссер, продюсер и актер по-прежнему полон сил и снова холост. За плечами харизматичного Бондарчука два довольно продолжительных брака, а уж романов, которые ему приписывают, — не счесть. Во всеуслышание в любовной связи с режиссером призналась лишь одна певица, но что еще скрывает Бондарчук?

«Расстаться даже на небольшой срок — очень тяжело»

Со своей первой супругой Светланой Фёдор Бондарчук познакомился в юности на вечеринке общей подруги. Красивая, высокая и стройная блондинка сразу приглянулась наследнику известной фамилии. Молодые люди начали встречаться, но родители Федора были против этой связи. Впрочем, к тому времени Бондарчук их уже мало слушал.

— Я пришел из армии, когда мне было двадцать лет, а в двадцать один год я уже жил самостоятельной жизнью и зарабатывал на хлеб. И жил я без родителей, потому что в тот момент у меня с ними были тяжелые отношения, — рассказывал режиссер.

У пары сначала родился сын Сергей, затем дочь Варя. Девочка появилась на свет с проблемами со здоровьем, что стало испытанием для Светланы и Федора, которое их сплотило. Большую часть жизни девочка провела за границей, где получала необходимую медицинскую помощь и образование для особенных детей. Федор практически никогда не делился с прессой рассказами о семье и не комментировал личную жизнь со Светланой. Она же, наоборот, охотно рассказывала об отношениях с мужем, признаваясь, что на первом месте у нее всегда стоят интересы мужа и детей, а не собственные.

— Мы настолько привыкли жить друг с другом, что расстаться даже на небольшой срок — очень тяжело, — признавалась Светлана. — Когда Федор несколько месяцев снимал в Крыму свою картину «9-я рота» (18+), я постоянно ездила туда, потому что знала, что нужна ему. Но я не жалуюсь. Напротив, я считаю, что это прекрасно. Хуже, когда люди живут по полгода отдельно. Их опыт показывает, что ни к чему хорошему это не приводит.

Источник:

Городские медиа

«Уезжал к жене прощаться и пропадал»

Но оказалось, что Светлана тогда жила в слишком розовых очках, не замечая интрижек обожаемого мужа. Один из эпизодов всплыл через несколько лет, когда звезда 90-х Лика Стар внезапно призналась, что у нее была любовная связь с Бондарчуком, который снимал для нее музыкальные клипы. Певица, называвшая Федора сказочником, рассказала, что во время их отношений он неоднократно хотел уйти от жены, но так и не решился. А сам роман Лика назвала долгим и мучительным.

Лика Стар так и не дождалась Бондарчука из его первого брака | Источник: likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лика Стар так и не дождалась Бондарчука из его первого брака | Источник: likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лика Стар так и не дождалась Бондарчука из его первого брака

Источник:

likastar_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Федя то появлялся, то исчезал. Если вспомнить, что он мне говорил, то можно написать роман. И какой трогательный — обрыдаешься! Как он страдал, как влюбился с первого взгляда, как я не обращала на него внимания, — вспоминала Лика Стар. — Твердил, что я просто создана для него. Одно слово — сказочник! Мне было его так жалко, думаю: бедный страдалец! Все вокруг кричат: «Бондарчук — мачо!» А он прежде всего мастер слова. Только постепенно осознаешь, что дальше слов ничего не будет. Каждый раз он мне обещал: «Еду за чемоданами. Вечером жди!» Уезжал к жене прощаться и пропадал. Появлялся — и снова обещания и клятвы. И так «кормил» меня обещаниями долго.

Также во время брака со Светланой Бондарчуку приписывали роман с актрисой Светланой Макаровой. Их знакомство якобы произошло на съемках рекламного ролика.

Поговаривали, что сердце Светланы Макаровой дрогнуло перед Федором Бондарчуком, но что было дальше&nbsp;— никто толком не рассказывает | Источник: кадр из сериала «Глаза в глаза» (16+), реж. Дмитрий Пантелеев, НТВ, 2018 годПоговаривали, что сердце Светланы Макаровой дрогнуло перед Федором Бондарчуком, но что было дальше&nbsp;— никто толком не рассказывает | Источник: кадр из сериала «Глаза в глаза» (16+), реж. Дмитрий Пантелеев, НТВ, 2018 год

Поговаривали, что сердце Светланы Макаровой дрогнуло перед Федором Бондарчуком, но что было дальше — никто толком не рассказывает

Источник:

кадр из сериала «Глаза в глаза» (16+), реж. Дмитрий Пантелеев, НТВ, 2018 год

Говорили, что рыжеволосая красавица в то время была еще студенткой и не смогла устоять перед брутальным режиссером.

Кроме того, на роман с Бондарчуком намекала звезда фильма «Сталинград» (18+) Янина Студилина.

Похоже, Федор Бондарчук чаще всего предпочитал блондинок | Источник: Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАССПохоже, Федор Бондарчук чаще всего предпочитал блондинок | Источник: Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС

Похоже, Федор Бондарчук чаще всего предпочитал блондинок

Источник:

Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС

Провокационное заявление она сделала на пресс-конференции по случаю премьеры картины.

— Иногда бывает, что любовь — это нехорошо, но ничего поделать с собой не можешь, — сказала актриса.

«Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями»

Светлана и Федор расстались в 2016 году после 25 лет брака, опубликовав короткое объявление. В нем говорилось, что они остаются близкими людьми, сохраняя взаимное уважение.

— За этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями, — сообщалось на сайте журнала, редактором которого в то время была Светлана.

В 2023 году получила неожиданное продолжение история о любовной связи режиссера с Ликой Стар. Певица пришла на интервью к Светлане Бондарчук и практически первым делом извинилась перед подругой за интрижку, сославшись на молодость и глупость.

— Всё, что Бог ни делает, всё к лучшему. Значит, каждому из нас даны определенные испытания для того, чтобы мы выросли над самими собой. Соответственно, я думаю, что в моей жизни было много ошибок. Я понимаю, Света. Извини, — сказала Лика.

Бывшая жена и любовница Бондарчука встретились спустя много лет | Источник: «Света вокруг света» / YouTubeБывшая жена и любовница Бондарчука встретились спустя много лет | Источник: «Света вокруг света» / YouTube

Бывшая жена и любовница Бондарчука встретились спустя много лет

Источник:

«Света вокруг света» / YouTube

Светлана ответила, что сумела это пережить и не держит зла. Каких-либо комментариев от Федора снова не последовало. Да к тому же в это время он уже был женат на Паулине Андреевой, пара воспитывала сына.

«Я стал жить»

Впервые слухи о романе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой появились еще до объявления о разводе режиссера — в 2015 году. А уже осенью 2019 года пара сыграла красивую свадьбу. Вскоре у них родился сын. Супруги предпочитали не афишировать свои отношения и не давали интервью, лишь изредка появлялись вместе на красных дорожках, кинопремьерах и светских мероприятиях. Однако в 2024 году Федор неожиданно разоткровенничался, сказав, что очень счастлив в браке и большая разница в возрасте его совсем не смущает.

— Да, разница в возрасте между нами — почти 21 год. Ну и что? Я счастлив, она, надеюсь (и прилагаю все усилия), счастлива — и это всё, что имеет значение, — отметил режиссер. — Ни о чём больше я и не думаю, всё остальное не видится тем, что имеет определяющее значение. А вот само появление Паулины серьезнейшим образом повлияло на всю мою жизнь. Я стал жить!

Из-за чего разбилась семейная лодка Федора, на этот раз точно неизвестно. Но весной 2025 года Андреева объявила о разводе с Бондарчуком. Сообщение она опубликовала в социальных сетях:

— Мы никогда не были парой, которая допускает людей в свою семью. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться.

По слухам, одной из причин развода стал образ жизни Бондарчука, который не разделяет Паулина. Например, Федор любит шумные тусовки, а его второй жене больше по душе тихие семейные вечера. Также режиссеру приписывают новые интрижки на стороне.

Сегодня Федор Бондарчук вновь свободен. Возможно, скоро мы узнаем имя новой избранницы харизматичного режиссера.

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Федор Бондарчук Светлана Бондарчук Паулина Андреева Брак Измена Расставание
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