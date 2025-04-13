«У меня желание, чтобы она была счастлива»: россиянка забеременела от женатого и снялась в шоу — а как же жена?

Муж был против съемок в программе Источник: Татьяна Ибрагимова / Vk.com











37-летняя Татьяна Ибрагимова из Красноярска снялась в шоу «Беременна по обману» на телеканале «Ю». На съемках она рассказала о том, как переехала в поселок к возлюбленному Ильшату, узнала о том, что ждет ребенка, и о женитьбе любимого. Корреспондент NGS24.RU рассказывает, как живет Татьяна.

Татьяна и ее теперь уже муж Ильшат поселились в Красноярске.

Нашей героине удается совмещать три дела: материнство, работу мастером маникюра и блогерскую деятельность.

— Активно веду соцсети, у меня есть определенный график. Если есть планирование, то все можно совместить. Я все делаю самостоятельно, умею планировать грамотно время, — объясняет Татьяна.

Во время съемок она рассказывала, что ее семья страдает от нападок бывшей жены ее супруга Тамары. Правда ситуация уже изменилась.

— Спасибо съемкам и этому выпуску, она ни меня, ни его не беспокоит. Знаете, у меня к Тамаре нет негатива, я считаю ее красивой женщиной, и у меня [есть] желание, чтобы она была счастлива. Тогда ей и моя семья будет неинтересна, — говорит Татьяна.

Мужа, кстати, пришлось долго уговаривать, чтобы он тоже принял участие в съемках. Он ненадолго появился в конце выпуска.

— Это было очень тяжело: уговоры, слезы. Просила его сильно, за это ему огромное спасибо, он знает, что я медийный человек, все это люблю. Мужа мало было, я ему очень благодарна, что он согласился, так как он не любит публичность, у него только работа, в свободное время он профессиональный рыбак, — говорит Татьяна.

Их малышу шесть месяцев, Татьяна показывает сына в соцсетях, закрывая ему лицо. Пишет, что ждет не дождется лета, чтобы гулять с мальчиком. Беременность далась тяжело. Из-за нервов Татьяна попала в больницу. Она и ребенок были под угрозой, делали кесарево сечение. Сын родился здоровым, весом чуть больше четырех килограммов. Татьяна же поправилась на 37 килограммов, но старается прийти в форму.

Комментарии относительно выпуска были неоднозначные, но, по словам Татьяны, никто не высказывал критику в лицо. К хейтерам она относится даже положительно.

— Без них мы, публичные люди, погаснем, — говорит Татьяна.

Источник: Татьяна Ибрагимова / Vk.com

«Отец жил только для меня»

Татьяна родилась и выросла в Красноярске, была единственным ребенком в семье, поэтому всю жизнь ее окружали вниманием и любовью. Мать работала кассиром на автозаправке, но, когда родилась дочь, стала домохозяйкой. Отец был трактористом в автотранспортной компании.

— Когда родилась я, жизнь родителей ушла на второй план. Для меня было все, — говорила на шоу Татьяна.

Семья никогда ни в чем ей не отказывала. На совершеннолетие отец подарил любимой дочке машину, а на 24 года — квартиру. Отец всегда финансово поддерживал Татьяну, но все изменилось, когда он погиб от коронавируса в 2020 году.

— Это было очень тяжело, потому что человек жил ну просто для меня. Вся жизнь была построена только на мне, — откровенничала Татьяна.

В 2014 году она окончила юридический факультет Сибирского федерального университета (СФУ). Работала в вечерней школе, полиции, но было тяжело. В итоге трудиться по профессии не стала и занялась маникюром.

В 25 лет в общей компании познакомилась с будущим мужем, брак продлился восемь лет. Она узнала, что муж изменял ей все те годы, что были женаты, и у него ребенок на стороне.

— Предательство, тяжело было мне, это отвратительное ощущение, тем более это все за спиной было сделано, я никому не пожелаю такое пережить, — рассказала она.

Новые отношения начались спустя два года после развода. На сайте знакомств Татьяна познакомилась с 30-летним Ильшатом. Он автослесарь, но работает на Крайнем Севере в Норильске водителем на шахте. Отношения развивались очень быстро. С будущей свекровью Татьяна познакомилась уже через неделю после начала общения с Ильшатом. Невеста маме сразу понравилась, потому что «простая».

Как позже оказалось, возлюбленный — завидный жених в своем поселке. Это стало поводом для переезда Татьяны, хотя Ильшат ее к себе не приглашал.

Он был женат уже пять лет, имелся ребенок. За месяц до знакомства с Татьяной Ильшат развелся. Но экс-супруга не давала паре спокойной жизни. Она звонила, угрожала Татьяне и писала плохие комментарии под ее фото в соцсетях.

Первая беременность у Татьяны случилась внезапно, эта новость никого не обрадовала. После того как бывшая жена Ильшата узнала об этом, начались скандалы. Однажды Тамара приехала к дому, где жили возлюбленные, и устроила драку с бывшим благоверным. Татьяна перенервничала, и у нее случился выкидыш. Она не понимала, как Ильшат не защитил их с будущим ребенком от нападок экс-жены, но прощала.

— Мне, конечно, обидно из-за того, что он не смог защитить меня и нашего будущего ребенка от нападок Тамары, но бросать его не хочу. <…> Я его прощаю, потому что люблю, ни разу за все время у меня в голове не было такого, что я хочу уйти от этого человека, — рассказывала наша героиня.

Со свадьбой возлюбленные затягивали, Ильшат не делал предложение Татьяне. Но после его очередной вахты она решила все взять в свои руки, придумала романтическое путешествие, почти уже купила путевку на премию, которую выплатили Ильшату, нужно было только фото его паспорта, которое он «забывал» отправить.

Примерно в это же время оказалось, что Татьяна беременна, но она не знала, как отреагирует Ильшат. Первая реакция показалась неоднозначной, Ильшат попросил дождаться его с вахты и обсудить все дома. Когда он вернулся, Татьяна все же взяла паспорт возлюбленного и оказалось, что он женат.

— Развелся он год назад, а сейчас я вижу свежий штамп, я не знаю, что происходит, откуда он, — переживала Татьяна.

Источник: Татьяна Ибрагимова / Vk.com

Татьяна поняла, что штампу четыре месяца, а в этот момент они уже были вместе. Выяснить у Ильшата ничего не удавалось, он уходил от разговора, а потом вообще уехал. Татьяна попыталась разузнать все у его матери и брата, но они тоже ни о чем не знали.

Историю штампа Ильшат рассказал Татьяне по телефону. Он объяснил, что брак фиктивный и его «супруга» заплатила ему за это, но зачем ему это, наша героиня не понимала. Близкие Татьяны решили, что версия Ильшата — вранье, и отговаривали ее от отношений с ним.

Спустя время Татьяне удалось связаться с новой супругой Ильшата через общих знакомых, но обсудить с ней ничего не получилось. Она решила вернуть деньги фиктивной супруге любой ценой. Только чтобы Ильшат развелся с ней. Продала дом своего отца, который ее так любил, и дала любимому денег.