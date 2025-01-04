Бросила тиктокера, фитнес-тренера и богатого блогера. Что известно о романах и расставаниях Клавы Коки

Рассказываем обо всех парнях Клавы Коки Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Ушедший 2024-й был провозглашен Годом семьи, но некоторые звезды решили превратить его в год расставаний. Осенью певица Клава Кока шокировала фанатов новостями о своем разрыве с блогером и моделью Александром Повериным. E1.RU решил вспомнить, как артистка пыталась найти свою любовь.

Клаве не раз приписывали романы со знаменитостями: Димой Масленниковым, Димой Биланом, Егором Кридом и так далее. Однако на сегодня известно лишь о трех избранниках, с которыми у нее было нечто большее, чем дружеское общение. Первые серьезные и самые длительные отношения начались, когда Коке было 16 лет. Но ее популярность сильно отразилась на романе и сохранить союз так и не удалось.

Сейчас звезда признается, что пока не готова к новым отношениям и рада какое-то время побыть одна.

Сравнили всех парней Клавы по нескольким критериям Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Дмитрий Курышкин

Первым серьезным избранником Клавы стал Дмитрий Курышкин из Москвы. Они начали встречаться в 2013 году, до популярности певицы, а об их истории любви стало известно только спустя четыре года, когда артистка выпустила клип на песню «Прости» с участием Курышкина. На их пятилетие молодой человек написал будущей звезде трогательное послание:

— За эти пять лет я ни разу не усомнился в своих чувствах, и с каждым годом мы становимся всё ближе и ближе. И я надеюсь — хотя нет, я даже уверен, — что наши пути никогда не разойдутся, потому что у нас только одна дорожка впереди, дорожка к еще большему счастью! Я тебя люблю, родная, спасибо тебе за настоящие и искренние эмоции.

Однако отношения закончились в том же 2018 году — из-за ревности со стороны Дмитрия и недопониманий.

— Для меня важно, чтобы человек понимал мою работу. Потому что Диме, хоть я его и люблю всем сердцем, было тяжело смириться, даже если кто-то просто приобнимал меня, позируя для фотографии, — говорила Клава на YouTube-шоу «Пятница с Региной».

Клава начала встречаться с Дмитрием в 2013 году Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Парень снялся в ее клипе Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Пара вела активный образ жизни Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Пока Клава занималась карьерой, ее бойфренд чувствовал себя одиноким.

— У него размеренная жизнь: он ходит пять дней в неделю на работу, имеет два выходных… Там абсолютно другие амбиции. Вы перестаете друг друга понимать, и это очень стремно, — поделилась Кока.

В начале карьеры Клавы Дмитрий всегда был с ней рядом Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Бывшие влюбленные до сих пор подписаны друг на друга в социальных сетях. Сейчас Дмитрию 30 лет, он живет в столице, работает фитнес-тренером и моделью, а в начале июня женился на красотке-брюнетке по имени Анастасия.

Сейчас Дмитрий работает фитнес-тренером Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Клава оценила этот снимок Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Экс-бойфренд Коки счастлив в других отношениях Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











…с красоткой-брюнеткой Источник: Дмитрий Курышкин / Vk.com











Дмитрий Гордей

О двухлетних отношениях Клавы с популярным автомобильным видеоблогером Димой Гордеем стало известно только в 2021 году, когда их история закончилась. Тогда он опубликовал прощальный пост с видеовоспоминаниями и признался в своих чувствах.

— Спасибо тебе за эти два года, Клава Кока. Я никого не любил так, как люблю тебя… И люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца! Братва, в ближайшее время, возможно, у меня немного поедет крыша, поэтому не обращайте внимания. Зато с сегодняшнего дня я решил, что буду максимально открыт с вами, — написал тогда блогер в соцсетях.

Прощальное трехминутное видео Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Расставание Дмитрий переживал очень тяжело.

— Мне было сложно эмоционально. Я не думал, что в 30 лет может что-то произойти такое, что изнутри меня будет так переть, настолько люто, как было в момент расставания. Сейчас уже меньше, стараюсь гасить эти чувства, но это невозможно. Я живой человек, — делился он в подкасте с Эльдаром Джараховым.

Пара много путешествовала Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Фанаты подозревали об их романе еще с 2019 года Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Блогер устал быть для Клавы на втором месте после карьеры.

— Всё сводилось к тому, что ее музыка была важнее для нее, чем я. Для меня мое дело и цели тоже были важнее, чем она. Для нас наши дела были важнее, чем мы друг для друга. И так не должно быть. Кто-то должен уступить. Два плюса не коннектятся. У нас ритмы одинаковые, одинаково горим своими целями. Не чувствуется быт, — отмечал Дима.

Дима и Клава были вместе два года Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











В шоу «Сердце Клавы» артистка раскрыла подробности их отношений.

— Я уходила несколько раз, потому что человек не соответствовал тому, что мне было нужно. Очень долго меня добивался и был готов сделать для меня всё, но у меня не было химии, эмоций, любви, влюбленности, — рассказала она.

Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Известно, что после школы в 2008 году Дмитрий поступил в Петербургский государственный университет путей сообщения, а через пять лет обучения, перед защитой диплома, бросил вуз и уехал работать по контракту в Германию: он занимался велоспортом.

Сейчас Дмитрий много путешествует, ведет блог на YouTube, где у него 7,96 миллиона подписчиков (в два раза больше, чем в другой соцсети). С мая его сердце снова свободно — он расстался со своей девушкой Ангелиной.

После расставания с Ангелиной Дмитрий опубликовал такой же трогательный ролик Источник: dimagordey / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Александр Поверин

Своего третьего, но тоже уже бывшего парня Александра Поверина певица встретила на шоу «Сердце Клавы». Тогда на место возлюбленного претендовали двенадцать человек, большинству она отказала в первых сериях. Среди них были учитель, девственник и даже отец двоих детей.

На шоу Клава выбрала блогера Александра Поверина Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Александру 26 лет, детство и студенческие годы он провел в Симферополе, вся его семья проживает в Крыму. Поверин — актер и модель, но известен главным образом как тиктокер. Его шуточные видео набирают миллионы просмотров: на одном из них аж 25 миллионов.

Пара вместе создавала забавный контент Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Клава и Александр не скрывали от фанатов свои отношения Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Однако так было не всегда. После переезда в Москву Александру пришлось начать новую жизнь. У него не было жилья, и ему приходилось подрабатывать кальянщиком. Позже его начали замечать в качестве модели. Например, сейчас он рекламирует мужскую одежду, бытовую технику и различные услуги.

Посмотрите видео о том, кто последним завоевал сердце Клавы Источник: Городские порталы

Однако не все поклонники певицы оценили ее выбор — на Коку обрушился шквал критики и негатива. После этого она написала лишь одно сообщение: «Настроение: удалить соцсети» — и пропала.

После шоу фанаты набросились на пару с обвинениями в хайпе Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Александр и Клава путешествовали вместе Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











В мае Клава и ее жених снялись в новом выпуске «Дерзкой готовки», которая выходит на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Телеведущая узнала у влюбленных, как строились их отношения на проекте «Сердце Клавы», а также почему певица выбрала Сашу. Пара также откровенно рассказала о недостатках и достоинствах друг друга, о ревности, поделилась воспоминаниями о детстве и затронула тему детей.

День всех влюбленных пара отметила в самом романтичном городе мира — Париже Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Забавные снимки Клавы и Александра можно найти в их соцсетях Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











Александр следовал за Клавой, когда она уезжала в тур Источник: klavacoca / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)











22 октября певица подтвердила расставание с женихом. Фанаты давно забили тревогу — практически под каждым постом Коки стали появляться сообщения: «Где Саша?»

Тогда Клава решила прервать молчание и написала откровенный пост в соцсети.

— Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу; всю свою боль я заглушала в работе и на студии; да и, возможно, всё-таки где-то в глубине души я еще надеялась… — призналась фанатам звезда. — Расставаться любя и с благодарностью оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да. Знали бы вы, чего стоит моя улыбка каждый раз, когда я выхожу в эфир или на сцену. Жалею? Нет. Как бы то ни было, эти 500 дней вместе мне подарили то, о чем я долгое время мечтала, но наше время исчерпано.

В конце ноября Клава Кока пришла на шоу «Сессия» к Дмитрию Диброву. В выпуске она раскрыла истинную причину разрыва отношений с женихом.

Певица объяснила, что влюбленные не смогли сойтись в некоторых моментах: она призналась, что ее целью было построить семью.

— Вообще, чего я хотела от отношений, даже когда шла на проект? Я хотела семью, я хотела детей. Я мечтаю давно уже об этих бегающих ангелочках, — рассказала Клава. — До отношений с Сашей у меня достаточно долго не было отношений, и я человек, у которого есть всё: у меня обалденная семья, у меня потрясающее окружение, у меня прекрасная карьера, аудитория, социальные сети, красивая жизнь. То есть у меня есть всё, но нет и не было того человека, в котором хочется видеть свое продолжение. Я очень сильно этого хотела, я это озвучивала, не скрывала.

То, что он не хочет детей, он мне сказал еще за несколько месяцев до разрыва. То есть мы были уже целый год вместе и он сказал мне: «Я, пока не стану богатым и популярным, не смогу строить семью, я не готов» Клава Кока певица

Клава раскрыла Дмитрию Диброву причину расставания с Повериным Источник: «Сессия» / «Vk Видео»

Александр Поверин отреагировал на слова бывшей возлюбленной об их расставании. В своих соцсетях он написал, что ему жаль, что личное стало публичным.

— Совет вам на будущее: для того, чтобы строить отношения, в них нужно присутствовать и уделять им время. Ребенок — это большая ответственность, это не кот, которого оставил дома и занимаешься своей карьерой, — объяснил блогер. — Брак — в моем случае — один раз и навсегда. Никаких поспешных и импульсивных решений. Идти на поводу у общества, а потом делить детей и имущество — мой страшный сон.

Александр убежден, что иногда лучше не построить семью, чем потом смотреть, как она разрушается.

— На 2024 год: 360 тысяч браков, 318 тысяч разводов. Задумайтесь. Бывают моменты, когда нужно выбирать и жертвовать своим временем: карьера или любовь. Увы, мы проиграли… Любовь 0:1 карьера. Самое страшное — это однажды найти любовь, а потом больше никогда ее не встретить, — добавил Поверин.

А как вы считаете, кто больше всех подходит Клаве? Дмитрий Курышкин (фитнес-тренер) Дмитрий Гордей (видеоблогер) Александр Поверин (модель)

Ранее E1.RU вспоминал, как началась история любви Клавы Коки и Александра Поверина.