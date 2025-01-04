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Он и она обзор Бросила тиктокера, фитнес-тренера и богатого блогера. Что известно о романах и расставаниях Клавы Коки

Бросила тиктокера, фитнес-тренера и богатого блогера. Что известно о романах и расставаниях Клавы Коки

Сейчас сердце звезды снова свободно

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7 комментариев
Рассказываем обо всех парнях Клавы Коки
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Ушедший 2024-й был провозглашен Годом семьи, но некоторые звезды решили превратить его в год расставаний. Осенью певица Клава Кока шокировала фанатов новостями о своем разрыве с блогером и моделью Александром Повериным. E1.RU решил вспомнить, как артистка пыталась найти свою любовь.

Клаве не раз приписывали романы со знаменитостями: Димой Масленниковым, Димой Биланом, Егором Кридом и так далее. Однако на сегодня известно лишь о трех избранниках, с которыми у нее было нечто большее, чем дружеское общение. Первые серьезные и самые длительные отношения начались, когда Коке было 16 лет. Но ее популярность сильно отразилась на романе и сохранить союз так и не удалось.

Сейчас звезда признается, что пока не готова к новым отношениям и рада какое-то время побыть одна.

Сравнили всех парней Клавы по нескольким критериям
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Дмитрий Курышкин

Первым серьезным избранником Клавы стал Дмитрий Курышкин из Москвы. Они начали встречаться в 2013 году, до популярности певицы, а об их истории любви стало известно только спустя четыре года, когда артистка выпустила клип на песню «Прости» с участием Курышкина. На их пятилетие молодой человек написал будущей звезде трогательное послание:

— За эти пять лет я ни разу не усомнился в своих чувствах, и с каждым годом мы становимся всё ближе и ближе. И я надеюсь — хотя нет, я даже уверен, — что наши пути никогда не разойдутся, потому что у нас только одна дорожка впереди, дорожка к еще большему счастью! Я тебя люблю, родная, спасибо тебе за настоящие и искренние эмоции.

Однако отношения закончились в том же 2018 году — из-за ревности со стороны Дмитрия и недопониманий.

— Для меня важно, чтобы человек понимал мою работу. Потому что Диме, хоть я его и люблю всем сердцем, было тяжело смириться, даже если кто-то просто приобнимал меня, позируя для фотографии, — говорила Клава на YouTube-шоу «Пятница с Региной».

Клава начала встречаться с Дмитрием в 2013 году
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Парень снялся в ее клипе
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Пара вела активный образ жизни
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Пока Клава занималась карьерой, ее бойфренд чувствовал себя одиноким.

— У него размеренная жизнь: он ходит пять дней в неделю на работу, имеет два выходных… Там абсолютно другие амбиции. Вы перестаете друг друга понимать, и это очень стремно, — поделилась Кока.

В начале карьеры Клавы Дмитрий всегда был с ней рядом
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Бывшие влюбленные до сих пор подписаны друг на друга в социальных сетях. Сейчас Дмитрию 30 лет, он живет в столице, работает фитнес-тренером и моделью, а в начале июня женился на красотке-брюнетке по имени Анастасия.

Сейчас Дмитрий работает фитнес-тренером
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Клава оценила этот снимок
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Экс-бойфренд Коки счастлив в других отношениях

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…с красоткой-брюнеткой
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Дмитрий Гордей

О двухлетних отношениях Клавы с популярным автомобильным видеоблогером Димой Гордеем стало известно только в 2021 году, когда их история закончилась. Тогда он опубликовал прощальный пост с видеовоспоминаниями и признался в своих чувствах.

— Спасибо тебе за эти два года, Клава Кока. Я никого не любил так, как люблю тебя… И люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца! Братва, в ближайшее время, возможно, у меня немного поедет крыша, поэтому не обращайте внимания. Зато с сегодняшнего дня я решил, что буду максимально открыт с вами, — написал тогда блогер в соцсетях.

Прощальное трехминутное видео
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Расставание Дмитрий переживал очень тяжело.

— Мне было сложно эмоционально. Я не думал, что в 30 лет может что-то произойти такое, что изнутри меня будет так переть, настолько люто, как было в момент расставания. Сейчас уже меньше, стараюсь гасить эти чувства, но это невозможно. Я живой человек, — делился он в подкасте с Эльдаром Джараховым.

Пара много путешествовала
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Фанаты подозревали об их романе еще с 2019 года
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Блогер устал быть для Клавы на втором месте после карьеры.

— Всё сводилось к тому, что ее музыка была важнее для нее, чем я. Для меня мое дело и цели тоже были важнее, чем она. Для нас наши дела были важнее, чем мы друг для друга. И так не должно быть. Кто-то должен уступить. Два плюса не коннектятся. У нас ритмы одинаковые, одинаково горим своими целями. Не чувствуется быт, — отмечал Дима.

Дима и Клава были вместе два года
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В шоу «Сердце Клавы» артистка раскрыла подробности их отношений.

— Я уходила несколько раз, потому что человек не соответствовал тому, что мне было нужно. Очень долго меня добивался и был готов сделать для меня всё, но у меня не было химии, эмоций, любви, влюбленности, — рассказала она.

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Известно, что после школы в 2008 году Дмитрий поступил в Петербургский государственный университет путей сообщения, а через пять лет обучения, перед защитой диплома, бросил вуз и уехал работать по контракту в Германию: он занимался велоспортом.

Сейчас Дмитрий много путешествует, ведет блог на YouTube, где у него 7,96 миллиона подписчиков (в два раза больше, чем в другой соцсети). С мая его сердце снова свободно — он расстался со своей девушкой Ангелиной.

После расставания с Ангелиной Дмитрий опубликовал такой же трогательный ролик

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Александр Поверин

Своего третьего, но тоже уже бывшего парня Александра Поверина певица встретила на шоу «Сердце Клавы». Тогда на место возлюбленного претендовали двенадцать человек, большинству она отказала в первых сериях. Среди них были учитель, девственник и даже отец двоих детей.

На шоу Клава выбрала блогера Александра Поверина
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Александру 26 лет, детство и студенческие годы он провел в Симферополе, вся его семья проживает в Крыму. Поверин — актер и модель, но известен главным образом как тиктокер. Его шуточные видео набирают миллионы просмотров: на одном из них аж 25 миллионов.

Пара вместе создавала забавный контент

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Клава и Александр не скрывали от фанатов свои отношения

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Однако так было не всегда. После переезда в Москву Александру пришлось начать новую жизнь. У него не было жилья, и ему приходилось подрабатывать кальянщиком. Позже его начали замечать в качестве модели. Например, сейчас он рекламирует мужскую одежду, бытовую технику и различные услуги.

Посмотрите видео о том, кто последним завоевал сердце Клавы

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Однако не все поклонники певицы оценили ее выбор — на Коку обрушился шквал критики и негатива. После этого она написала лишь одно сообщение: «Настроение: удалить соцсети» — и пропала.

После шоу фанаты набросились на пару с обвинениями в хайпе
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Александр и Клава путешествовали вместе

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В мае Клава и ее жених снялись в новом выпуске «Дерзкой готовки», которая выходит на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Телеведущая узнала у влюбленных, как строились их отношения на проекте «Сердце Клавы», а также почему певица выбрала Сашу. Пара также откровенно рассказала о недостатках и достоинствах друг друга, о ревности, поделилась воспоминаниями о детстве и затронула тему детей.

День всех влюбленных пара отметила в самом романтичном городе мира — Париже
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Забавные снимки Клавы и Александра можно найти в их соцсетях
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Александр следовал за Клавой, когда она уезжала в тур

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22 октября певица подтвердила расставание с женихом. Фанаты давно забили тревогу — практически под каждым постом Коки стали появляться сообщения: «Где Саша?»

Тогда Клава решила прервать молчание и написала откровенный пост в соцсети.

— Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе. Я не смогла рассказать вам сразу; всю свою боль я заглушала в работе и на студии; да и, возможно, всё-таки где-то в глубине души я еще надеялась… — призналась фанатам звезда. — Расставаться любя и с благодарностью оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью. Инициатива моя. Переживаю? Да. Знали бы вы, чего стоит моя улыбка каждый раз, когда я выхожу в эфир или на сцену. Жалею? Нет. Как бы то ни было, эти 500 дней вместе мне подарили то, о чем я долгое время мечтала, но наше время исчерпано.

В конце ноября Клава Кока пришла на шоу «Сессия» к Дмитрию Диброву. В выпуске она раскрыла истинную причину разрыва отношений с женихом.

Певица объяснила, что влюбленные не смогли сойтись в некоторых моментах: она призналась, что ее целью было построить семью.

— Вообще, чего я хотела от отношений, даже когда шла на проект? Я хотела семью, я хотела детей. Я мечтаю давно уже об этих бегающих ангелочках, — рассказала Клава. — До отношений с Сашей у меня достаточно долго не было отношений, и я человек, у которого есть всё: у меня обалденная семья, у меня потрясающее окружение, у меня прекрасная карьера, аудитория, социальные сети, красивая жизнь. То есть у меня есть всё, но нет и не было того человека, в котором хочется видеть свое продолжение. Я очень сильно этого хотела, я это озвучивала, не скрывала.

<p>Клава Кока</p><p>Клава Кока</p>

То, что он не хочет детей, он мне сказал еще за несколько месяцев до разрыва. То есть мы были уже целый год вместе и он сказал мне: «Я, пока не стану богатым и популярным, не смогу строить семью, я не готов»

Клава раскрыла Дмитрию Диброву причину расставания с Повериным

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Александр Поверин отреагировал на слова бывшей возлюбленной об их расставании. В своих соцсетях он написал, что ему жаль, что личное стало публичным.

— Совет вам на будущее: для того, чтобы строить отношения, в них нужно присутствовать и уделять им время. Ребенок — это большая ответственность, это не кот, которого оставил дома и занимаешься своей карьерой, — объяснил блогер. — Брак — в моем случае — один раз и навсегда. Никаких поспешных и импульсивных решений. Идти на поводу у общества, а потом делить детей и имущество — мой страшный сон.

Александр убежден, что иногда лучше не построить семью, чем потом смотреть, как она разрушается.

— На 2024 год: 360 тысяч браков, 318 тысяч разводов. Задумайтесь. Бывают моменты, когда нужно выбирать и жертвовать своим временем: карьера или любовь. Увы, мы проиграли… Любовь 0:1 карьера. Самое страшное — это однажды найти любовь, а потом больше никогда ее не встретить, — добавил Поверин.

А как вы считаете, кто больше всех подходит Клаве?

Дмитрий Курышкин (фитнес-тренер)
Дмитрий Гордей (видеоблогер)
Александр Поверин (модель)

Ранее E1.RU вспоминал, как началась история любви Клавы Коки и Александра Поверина.

После серии печальных постов и выпуска лирического альбома Клава вернулась к более привычному образу — роковой красотки. Девушка, похоже, оправилась от расставания с женихом. В знак этого она устроила фотосессию в экстремально коротком платье.

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Комментарии
8
Гость
16 минут
Что сближает особей из этого террариума: одинаковое воспитание в детстве или уровень IQ ?
Гость
19 минут
Следующий на очереди - гастарбайтер из дружеской страны.
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