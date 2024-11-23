«Ждал красотку-модель, а пришел крокодил в толстовке»: женихи в шоке от фото невест в соцсетях

Мужчины, мягко скажем, раздражены тем, что девушки в жизни совсем не такие, как на фото в соцсетях Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Женщины «в активном поиске» злоупотребляют фильтрами и фотошопом, обращаются к нейросетям. И мужчины возмущены: на картинке — сногсшибательная красотка, а на свидание приходит потертая жизнью мадам. Корреспондент V1.RU и сама злоупотребляет фильтрами, однако попыталась узнать, в чём причины этого женского обмана, и поговорила с профессиональным фотографом, клиническим психологом и писателем-эстетом — автором эротической серии автобиографических рассказов.

«Фильтры и фотошопы»

Мужчины во всём винят фотошоп Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Один из мужчин искренне возмущен тем, что женщины, которых он видит на фото, в реальности совсем не такие.

— Как можно доверять фотографии в соцсетях или на сайте знакомств? Еще недавно, лет 10 назад, было понятно, как на самом деле выглядит девушка, — сетует 47-летний мужчина, считающий, что он в самом расцвете сил, несмотря на легкое пузико, торчащие клочьями вокруг лысины седые волосы и средний достаток. — Сейчас же зайдешь на сайт знакомств или просто в социальные сети — и все такие писаные красотки, что аж комплекс возникает: «Где они все, когда вокруг только обычные потертые жизнью женщины?» А потом понимаешь, что всё это фильтры и фотошопы.

У мужчин один вопрос: «Почему в погоне за улучшением облика на фото женщины не чувствуют меры и настолько злоупотребляют фильтрами и обработкой, что перестают быть похожими на себя?»

— Ходил с одной такой на свидание, — продолжает мужичок, который явно не комплексует из-за собственной невзрачности и потертости и истово верует в то, что ему ровня — только красотки. — На фото — вылитая Анджелина Джоли! И губки, и попа, и грудь… А пришла какая-то мымра, которая ничего из заявленного на фото с собой не принесла. Маленькая, голос оглушительный, гонор, куча жалоб на комплексы и депрессии, да и вообще мельтешит туда-сюда. И ведь такие еще требуют дарить им айфоны, цветы и ухаживания и всякие «дайсоны»! А у самих даже нормального размера груди нет, не говоря уже обо всём остальном!

«И тут мужчины недовольны»

Девушки винят в фотошопе мужчин Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Девушки, которые приукрашивают себя на фото, объясняют, зачем так делают. Они считают себя сильными и независимыми и в ответ на подобные высказывания лишь закатывают густо накрашенные глаза, корчат гримасы заколотыми ботоксом мышцами лица и предлагают недовольным мужчинам обратиться к животному миру. Мол, сильный пол и сам к нему взывает, когда надо оправдать полигамию, силу и власть.

— Посмотрите на него, — возмущается девушка 20 лет, — отняли у павлина хвост, вот он и бесится. Посмотрите на всех животных. Самец всегда ярче и красивее самки. Именно он должен привлекать внимание, чтобы его выбрали. А тут с бухты-барахты девушки решили, что тоже могут быть красивыми, пусть даже виртуально. И мужчины стали недовольны. Видите ли, их тоже стали обманывать, как делают они сами, фотографируясь около дорогих машин и на айфон друга. Почему вообще люди из онлайн-жизни должны быть похожи на себя офлайн? Где это правило?

Девушка уверена, что клюют на приукрашенные фотографии только недалекие мужчины.

— Облапошили тебя, бедный! — издевается она. — А попросить созвониться по видеосвязи, попросить еще фото? Вам же мужчинам, всё равно, на что мастурбировать. Вы как на реальных людей, так и на мультипликационных персонажей реагируете. Главное, чтобы попа и грудь были. Никто не восхищается тем, что я знаю три языка, люблю немецкую классическую живопись, а читать обожаю Коэльо и Достоевского. Но кому интересен мой внутренний мир? Заговоришь про литературу, искусство или поэзию — так зевнет и спросит: «Это всё очень важно, конечно, но грудь у тебя какого размера?»

«Сомневается в себе, а не в красоте»

Эстеты рекомендует не очаровываться, чтобы не разочаровываться Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Писатель, автор книги эротических рассказов-откровений «Суббота» (18+), эстет и ценитель неприкрытой женской красоты Соломон Траверштерн уверен, что девушки, злоупотребляя фильтрами, выдают таким образом сомнения в себе.

— Женщина сомневается не в своей красоте, а в себе как личности, в своих поступках, ожиданиях и желаниях, — объясняет прописную истину, которая не всегда понятна мужчинам, Соломон Траверштерн. — Для того чтобы меньше сомневаться, девушки не только изменяют партнерам, они еще и меняют внешний облик. Главное — понять, навязано это [поведение] тенденциями и трендами или начальством? Если вы — думающий человек, то, размещая фотографию в соцсетях или на сайте знакомств, вы проанализируете свои положительные и отрицательные качества и наметите пути для развития, совершенствования. Недумающий человек прибегнет к фотошопу, а затем — к ботоксу и хирургии.

Мужчинам Соломон Траверштерн советует не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Ведь каждый хочет быть счастливым. Каждый хочет получить лучшее. Иногда и самое лучшее.

— Не надо за других делать выбор, кто достоин [фотошопить фото] или нет, — философствует эстет. — Ты для себя скажи: достоин ты лучшего? Тогда и делай так, чтобы это лучшее было твоим. Иначе число разочарований может быть таким, что ты психологически не выдержишь. Нельзя искать требования там, где ты их не составлял. И не нужно требовать от девушек соответствия картинке.

«Мужчины не чувствуют разницу между макияжем и фотошопом»

Психологи предлагают всем жить дружно Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











По мнению клинического психолога Анастасии Федоровой, девушки редактируют фото в интернете по нескольким причинам:

хотят всем понравиться;

имеют комплексы по поводу внешности;

не уверены в себе;

хотят скрыть настоящую себя;

зависят от общественного мнения.

— Однако девушкам не стоит забывать о том, что нужно иметь чувство меры и выставлять фото, на которых хоть немного похожи на себя настоящих, — советует Анастасия Федорова. — Мужчины в последнее время тоже нередко прибегают к использованию фотошопа для того, чтобы заманить больше девушек на свидание, забывая о том, что со свидания тоже можно уйти, увидев, как не совпадают ожидания с реальностью. Для мужчин не всегда существует различие между макияжем и фотошопом, ну либо они верят в лучшее и надеются на то, что девушка будет такая же, как на фото.

«На 10 девчонок уже 8,6 ребят»

Фотограф и владелец студии подкастов Александр Михалев считает, что каждый человек (а особенно девушки) вплоть до позднего пенсионного возраста предпочитает ассоциировать себя с лучшей своей версией. Порой выдуманной и не имеющей ничего общего с реальностью.

— Виновата конкуренция в брачной сфере, — подмечает Александр Михалев. — По статистике, на 10 девчонок уже 8,6 ребят. В брачных играх павлины распускают хвост. Думаю, и здесь так же. Если обращаться к более глубоким причинам, всему виной страх не столько неидеальности, а банально — старости. Женщин пугают не временные неудобства в виде прыщей, а то, что говорит об их старении: седина, морщины, складки. Страх старости же базируется на страхе смерти — одном из главных страхов, который испытывает всё живое.

Фотограф признается, что и сам не раз попадал в такую ловушку. Приходил на свидание с девушкой, которая сильно отличалась от себя на тех фото, что в анкете. И Александр, наученный горьким опытом, дает совет: