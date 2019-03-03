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Дворец для царя: разглядываем самую дорогую ярославскую недвижимость

Эти дома стоят дорого и очень дорого

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Это самый дорогой коттедж в Ярославле

Фото: «Авито»

Каминные залы, библиотеки, кинотеатры, винные погреба и кипарисы под окном — мы описываем не царский дворец, а коттеджи, которые продаются в Ярославле и области. Роскошные усадьбы с множеством комнат и богатейшим убранством довольно популярны на рынке недвижимости. Только позволить их себе сможет не каждый. Но за просмотр денег не берут, а потому предлагаем любоваться и удивляться на дворцы, которые предлагают для местных царей.

Три этажа роскоши на берегу Волги

Вид с заднего двора

Цена: 115 миллионов рублей.

Этот особняк стоит на Тверицкой набережной, вместе с ним будущему владельцу достанется 27 соток земли. Что там внутри за такие деньги?

Царский дом

Фото: «Циан»

Гостиная с камином (он в доме не один) и огромным расшитым цветами диваном, полы с подогревом, три спальни, хаммам, сауна и даже собственная скважина. Во дворце хозяев ждёт ландшафтный дизайн, гостевой дом и небольшой пруд. 

Внутри даже слишком роскошно

Общая площадь здания: 870 квадратных метров.

Сад с туями

На сайте недвижимости показали только кусочек дома снаружи

Цена: 60 миллионов рублей.

В доме есть тренажёрный зал

Этот коттедж расположился в Заволжском районе в посёлке Смоленское, неподалёку от речки Шевелюха и от Троицкого смоленского храма. В трёхэтажном коттедже только окна выполнены с мраморной и гранитной отделкой, лестницы внутри — с мраморными ступенями. В доме тёплые полы, кинозал, есть винный погреб, камин, инфракрасная сауна, четыре спальные комнаты и две гардеробные. Отличает коттедж большой участок с туями, голубыми елями, кедром и чёрными соснами. Участок облагорожен яблонями и орешником.

Так выглядит кинотеатр

Площадь дома: 486 квадратных метров.

Коттедж расположен на большом зелёном участке

Дом с библиотекой в центре Ярославля

Вы наверняка проходили мимо этого дома не раз

Цена: 55 миллионов рублей.

Внутри есть бильярд, сауна и тренажёрный зал

Роскошное расположение дома на улице Андропова, 4а сказалось на его цене. Это трёхэтажный коттедж из красного кирпича, увитый плющом. Внутри — каминный зал (камин из натуральной яшмы), библиотека, бильярдная, пять спален с кондиционерами, гараж на одну машину и небольшой ухоженный дворик. В доме есть тренажёрный зал и финская сауна.

И много красивых спален

Общая площадь дома: 460 квадратных метров.

Роскошна гостиная

Если вы ищете себе недорогую квартирку, мы сделали обзор самых дешёвых вариантов в городе: стоят меньше миллиона рублей

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Анна Елкина

ТЕГИ

дорогая недвижимость

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