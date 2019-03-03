Дворец для царя: разглядываем самую дорогую ярославскую недвижимость

Это самый дорогой коттедж в Ярославле
Каминные залы, библиотеки, кинотеатры, винные погреба и кипарисы под окном — мы описываем не царский дворец, а коттеджи, которые продаются в Ярославле и области. Роскошные усадьбы с множеством комнат и богатейшим убранством довольно популярны на рынке недвижимости. Только позволить их себе сможет не каждый. Но за просмотр денег не берут, а потому предлагаем любоваться и удивляться на дворцы, которые предлагают для местных царей.
Три этажа роскоши на берегу Волги
Цена: 115 миллионов рублей.
Этот особняк стоит на Тверицкой набережной, вместе с ним будущему владельцу достанется 27 соток земли. Что там внутри за такие деньги?
Гостиная с камином (он в доме не один) и огромным расшитым цветами диваном, полы с подогревом, три спальни, хаммам, сауна и даже собственная скважина. Во дворце хозяев ждёт ландшафтный дизайн, гостевой дом и небольшой пруд.
Общая площадь здания: 870 квадратных метров.
Сад с туями
Цена: 60 миллионов рублей.
Этот коттедж расположился в Заволжском районе в посёлке Смоленское, неподалёку от речки Шевелюха и от Троицкого смоленского храма. В трёхэтажном коттедже только окна выполнены с мраморной и гранитной отделкой, лестницы внутри — с мраморными ступенями. В доме тёплые полы, кинозал, есть винный погреб, камин, инфракрасная сауна, четыре спальные комнаты и две гардеробные. Отличает коттедж большой участок с туями, голубыми елями, кедром и чёрными соснами. Участок облагорожен яблонями и орешником.
Площадь дома: 486 квадратных метров.
Дом с библиотекой в центре Ярославля
Цена: 55 миллионов рублей.
Роскошное расположение дома на улице Андропова, 4а сказалось на его цене. Это трёхэтажный коттедж из красного кирпича, увитый плющом. Внутри — каминный зал (камин из натуральной яшмы), библиотека, бильярдная, пять спален с кондиционерами, гараж на одну машину и небольшой ухоженный дворик. В доме есть тренажёрный зал и финская сауна.
Общая площадь дома: 460 квадратных метров.
Если вы ищете себе недорогую квартирку, мы сделали обзор самых дешёвых вариантов в городе: стоят меньше миллиона рублей.