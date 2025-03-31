Lexus на высокой скорости снес пассажира другой машины — чем опасно выходить из авто не глядя

Человек отлетает от автомобиля Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com











Недавно в Москве произошло резонансное ДТП — Lexus на высокой скорости сбил человека, выходящего из другой машины. Пострадавший остался жив несмотря на большую силу удара и впечатляющий полет. Между тем такая ситуация обыденна для больших городов: люди выходят из авто не глядя и становятся жертвами своей торопливости.

Проезжая часть возле одного из торговых центров, слева двигаются автомобили на общих основаниях, справа выделенная полоса для автобусов. Вот из остановившейся машины выходит пассажир, вероятно, он торопится: в этом месте нет разрешенной посадки/высадки. Человек ступает на выделенную полосу, бросает взгляд на приближающуюся угрозу, но уже поздно. Легковой Lexus на явно высокой скорости сбивает жертву, в воздухе разлетаются документы. Смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

Пострадавший получил переломы конечностей, но остался жив. Вероятно, потому, что удар все-таки не был прямым фронтальным — если внимательно посмотреть запись, видно что человек отлетает по касательной от крыла машины.

— Формально будет виноват водитель. Но настоящих причин аварии, если мы хотим избежать подобных инцидентов в будущем, две. Во-первых, это типичная для подобных участков проблема: на одной проезжей части одновременно сосуществуют два потока транспорта с принципиально разной скоростью движения. Это ДТП наглядно демонстрирует, что люди зачастую не воспринимают проезжую часть как фактически разделенную на зоны с разным режимом движения, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Пассажиру запрещено выходить на проезжую часть из автомобиля, он должен выходить на пешеходную зону, на тротуар. Нужно выходить, убедившись в безопасности хотя бы. Очевидно в этой ситуации пассажир нарушил требования главы 5 ПДД. Но в большей причинно-следственной связи находятся действия водителя (если, конечно, он не водитель такси), который ехал по выделенной полосе. Скорость была значительная, он не мог снизить скорость, чтобы избежать ДТП. Наверняка будет возбуждено уголовное дело и он понесет ответственность, — отмечает юрист Лев Воропаев.

Пункт 5.1 ПДД. Пассажиры обязаны посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины. Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

По мнению экспертов, в этой и других подобных авариях виноваты не только сами участники ДТП, но и схема организации движения, которая провоцирует на незаконную остановку машин для высадки/посадки. Сбить может и автобус, который вполне легально едет по своей выделенке.

— По сути, данное ДТП стало следствием фундаментальных недостатков в организации движения на участках с выделенными полосами. Вторая причина — это отсутствие обустроенных карманов для кратковременной остановки транспорта в зоне притяжения пешеходов. В результате водители останавливаются прямо на полосе движения, подвергая опасности как себя, так и окружающих. Очевидно, что на подобных участках необходимо предусматривать специальные зоны для безопасной кратковременной остановки транспорта, — заключает Петр Шкуматов.

Кто виноват? Пассажир Водитель Lexus Не знаю