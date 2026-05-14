В Ярославле за 1 рубль продают историческое здание казарм

В Ярославле за 1 рубль продают исторический памятник XIX века Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля выставили на продажу объект культурного наследия XIX века. Речь идет о «Казармах для рабочих Норской Мануфактуры».

Здание, построенное в 1880 году, находится в Дзержинском районе на улице 1905 года, 5. Дом построен из кирпича, внутри когда-то было три этажа коммунальных квартир. Сейчас там лишь развалины. Объект с арочными окнами и длинными коридорами пустует и нуждается в реставрации.

Расселили дом в 2024 году, 117 ярославцев переехали в более комфортное жилье. В том же году его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Мэрия продает исторический памятник площадью 5 тысяч квадратных метров всего за 1 рубль. Но есть нюансы: собственник должен следить, чтобы здание проходило по санитарным, противопожарным и техническим нормам.

«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия», — говорится в документах.

Иными словами, зданием придется заняться: восстановить его. Чтобы убедиться в намерениях покупателей, при участии в аукционе нужно оставить весомый задаток — 29 млн 610 тысяч рублей.

Памятник XIX века расположен в Брагине Источник: Яндекс Карты

Прием заявок на торги продлится с 8 мая по 2 июня 2026 года. Сам аукцион пройдет 5 июня.

Задаток в торгах участнику торгов необходимо вносить организатору для подтверждения серьезности своих намерений и в качестве гарантии дальнейшего исполнения обязательств.