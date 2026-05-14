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Город В Ярославле за 1 рубль продают историческое здание казарм

В Ярославле за 1 рубль продают историческое здание казарм

Публикуем условия для участия в аукционе за дом-памятник

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В Ярославле за 1 рубль продают исторический памятник XIX века | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле за 1 рубль продают исторический памятник XIX века | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле за 1 рубль продают исторический памятник XIX века

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля выставили на продажу объект культурного наследия XIX века. Речь идет о «Казармах для рабочих Норской Мануфактуры».

Здание, построенное в 1880 году, находится в Дзержинском районе на улице 1905 года, 5. Дом построен из кирпича, внутри когда-то было три этажа коммунальных квартир. Сейчас там лишь развалины. Объект с арочными окнами и длинными коридорами пустует и нуждается в реставрации.

Расселили дом в 2024 году, 117 ярославцев переехали в более комфортное жилье. В том же году его включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Мэрия продает исторический памятник площадью 5 тысяч квадратных метров всего за 1 рубль. Но есть нюансы: собственник должен следить, чтобы здание проходило по санитарным, противопожарным и техническим нормам.

«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия», — говорится в документах.

Иными словами, зданием придется заняться: восстановить его. Чтобы убедиться в намерениях покупателей, при участии в аукционе нужно оставить весомый задаток — 29 млн 610 тысяч рублей.

Памятник XIX века расположен в Брагине | Источник: Яндекс КартыПамятник XIX века расположен в Брагине | Источник: Яндекс Карты

Памятник XIX века расположен в Брагине

Источник:

Яндекс Карты

Прием заявок на торги продлится с 8 мая по 2 июня 2026 года. Сам аукцион пройдет 5 июня.

Задаток в торгах участнику торгов необходимо вносить организатору для подтверждения серьезности своих намерений и в качестве гарантии дальнейшего исполнения обязательств.

Ранее мы публиковали фоторепортаж из заброшенных казарм Норской мануфактуры. В прошлом году зданию исполнилось 145 лет.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Объект культурного наследия Торги Мэрия
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Комментарии
16
Гость
15 мая, 08:51
Странно как. Афишируют - продаем за 1 рубль, а задаток - 29 млн! Конечно, довели здание до аварийности, а теперь , когда там остались одни развалившиеся стены и груда мусора внутри, вдруг решили продать! Прокуратура не хочет заинтересоваться, почему историческое здание в таком состоянии, ведь есть ответственное лицо - чиновник, который должен присесть за такое злодеяние! Почему все исторические здания, принадлежащие городу, полностью в аварийном состоянии?
Гость
14 мая, 22:59
А почему вообще довели до такого состояния красивейшее старинное здание? Дореволюционная архитектура — это лучшая часть любого русского города, её нужно беречь и превращать в туристическую достопримечательность!
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Гость
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