«Мажем губы» квартире. Что изменить в жилье, чтобы скорее его продать или сдать, — разбираем на примерах

Такое до и после можно сделать в одной и той же квартире Источник: Ксения Колганова

Всё больше людей, кто задумывается о продаже или сдаче в аренду жилья, знакомятся с хоумстейджингом. Термин для нашего языка не самый звучный, проще говоря, это предпродажная подготовка недвижимости. Ксения Колганова из Краснодара уже 4 года в этой сфере и вспоминает, что раньше мало кто вообще понимал, кто такой хоумстейджер и зачем это всё нужно. Сейчас же без подготовки в целом сложно продать квартиру, потому что рынок переживает очередной кризис.

93.RU решили разобрать с Ксенией на конкретных примерах, как можно выгодно изменить пространство, чтобы квартира быстрее продалась или же ушла в аренду по более высокой стоимости.

Обо всём — в одном видео Источник: Городские медиа

«Хоумстейджинг — это когда мы в имеющихся условиях „мажем губы“. То есть выделяем квартиру на фоне остальных малой кровью. Раньше, когда хоумстейджинг только появился в России, можно было „намазать губы“ и продать квартиру дороже на полмиллиона. И это был нормальный процесс. Сейчас же хоумстейджингом мы боремся за покупателей, которых мало. Это способ продать квартиру быстрее, особенно если у вас цена выше средней по рынку. Такая ситуация в нынешних условиях. Когда ипотека на вторичном рынке снова станет доступна, ситуация изменится».

Обновить жилье перед продажей можно как самостоятельно, так и привлекая специалиста. В первую очередь нужно убраться. Лучше всего заказать клининг, чтобы квартира была чистой и в ней не было ваших личных вещей. Тогда покупателю будет легче ассоциировать себя с этим пространством. Как говорит Ксения, сначала обезличиваем помещение, а потом создаем в нем уют. А дальше многое зависит от объекта.

Квартира № 1 — современная, но «безжизненная»

Первый пример, который мы рассматриваем с Ксенией, — это однокомнатная квартира с хорошим ремонтом, где с виду нет явных изъянов, но откликов на нее не было. Как сказал риелтор в разговоре с Ксенией, жилье выглядело слишком «безжизненно», поэтому потребовалась помощь хоумстейджера.

«Квартира неубитая, фото сделаны при свете дня, как и нужно, но жилье не продавалось. Потому что в этом доме есть похожие квартиры, поэтому нужно выставить объект в более привлекательном свете».

В спальне на стене были узоры, которые могли оттолкнуть покупателя. Изначально Ксения думала закрасить их, но, чтобы не удорожать работу, решила оттенить от стены внимание, добавив другие акценты. Изначально в объявлении были представлены фото, где кровать была с голым матрасом, что никак не придавало уюта пространству. Хоумстейджер заменила шторы, заправила кровать, используя современный текстиль голубых оттенков, купила тумбочку и положила на пол ковер с маркетплейса, подчеркнув площадь комнаты. В итоге стена с узорами стала частью декора, который вписывается в общее настроение спальни.

Источники: Ксения Колганова

«По фотографии человек понимает, хочет ли он посмотреть объект лично. Поэтому нам важно показать пространство со всех сторон, в том числе вид из окна. Хотя многие в объявлениях о продаже этим пренебрегают. По фото человек должен понимать, какая комната из какой перетекает без просмотра планировки. Площадь отдельных помещений мне помог передать широкоугольный объектив. Квартиру я отсняла в 7 утра, когда светило солнце, но не такое активное, как днем».

Кухня в этой квартире была в хорошем состоянии, но выставленные в объявлении фото были слишком темными и не был выдержан горизонт. А еще не хватало уюта: вместо духовки, как говорит Ксения, был «выбитый зуб» и не было стола.

Источники: Ксения Колганова

«Фигурная люстра стала украшением для фотографии. Пространство под духовку я закрыла жалюзи-шторкой, потому что глобальные вложения в квартиру в планы владельцев не входили. Добавила ярких красок в виде зеленых яблок, а еще поставила обеденный стол, именно круглый, потому что на кухне доминировали острые углы, которые хотелось сгладить. Из декора добавила шторы и поставила вазу с сухоцветами. И уже складывается другое впечатление».

Источники: Ксения Колганова

В санузле уже был выполнен клининг, а душевая с раковиной были в хорошем состоянии. Поэтому Ксения добавила лишь декора — сухоцветов, джутовый ковер, чтобы смягчить пространство, и белое полотенце.

Источники: Ксения Колганова

«Не берите цветные полотенца, белый — это цвет чистоты. Когда его видишь, больше доверяешь месту. И подчеркиваю. Нужно вешать чистое полотенце».

Перемещаемся на балкон. Владельцы его использовали как небольшой кабинет. На стене замечаем маску, но она, как объясняет Ксения, может отпугнуть покупателей. Потому что это как раз личный предмет декора, который не всем будет по нраву.

Источники: Ксения Колганова

«Я оставила тот же стул, доску на стене для записей. Добавила на фото свет и вместо маски, чтобы закрыть дырку от гвоздя в стене, добавила алюминиевую раму для изображений с симпатичной веткой и чеканкой, которую привезла мама владельца квартиры».

На преображение в итоге было потрачено около 35 тысяч рублей, не считая услуг хоумстейджера.

Источник: Ксения Колганова Источник: Ксения Колганова

Квартира № 2 — ремонт из прошлого

Но не всегда хоумстейджинг — это про дешевое обновление. Многое зависит от квартиры и ее изношенности. Как пример — трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом 2010-х в стилистике Африки, где просто «намазать губы» недостаточно. Изначально собственница квартиры обратилась с запросом сделать преображение, чтобы можно было как скорее продать, так и скорее сдать жилье в аренду. Стоимость обновления составила около 700 тысяч рублей.

«Хоумстейджинг этой квартиры вышел значительно дороже, потому что это был косметический ремонт и редизайн. Здесь дорогой паркет из красного дерева и его клининг обошелся в более чем 100 тысяч рублей, не обошлось без проблем: специалисты испортили покрытие, пришлось переделывать».

Для начала посмотрим на детскую. Как говорит Ксения, здесь были дырявые обои, поэтому в первую очередь их нужно было заменить. Во вторых, нужно было решить вопрос с устаревшей цветовой гаммой.

Источники: Ксения Колганова

«Пляшем всегда от того, что мы поменять не можем или не хотим. В данном случае это цвет пола. Поэтому с ним мы сочетаем цвет новых обоев по цветовому кругу, чтобы был „конфликт цветов“. Они должны быть противоположными. Здесь я переклеила обои, покрасив их холодным цветом, заменила шторы, переделала обивку у дизайнерского кресла, добавила „зеленушки“ и постелила ковер, который дал комнате новые краски».

В этой квартире был сделан в свое время ремонт в теплых оттенках, которые на сегодняшний день устарели. В таком случае, как говорит Ксения, нужно «холодить». А чтобы оттенить, подойдут подушки контрастных цветов.

Источники: Ксения Колганова

В спальне хоумстейджер прибегла к услугам реставратора, чтобы привести в порядок изголовье кровати, а еще заказала химчистку для люстры. Что касается заправления кровати, то Ксения советует посмотреть примеры на Pinterest.

Источники: Ксения Колганова

На кухне Ксения отталкивалась от цвета плитки на полу, поэтому сам кухонный гарнитур было решено перекрасить в контрастный цвет.

Сейчас эта квартира сдается в аренду.

Источники: Ксения Колганова

«Мне кажется, что в аренде без хоумстейджинга никак. Более того, после одних квартирантов и перед заездом других важно снова обновить квартиру. Поэтому нужно использовать практичные материалы, чтобы в дальнейшем в эксплуатации это было просто. Например, не стоит использовать матовые покрытия, которые тяжело привести в порядок. При этом важно понимать, что для аренды лучше больше потратить средств на материалы, чтобы реже их менять. После хоумстейджинга стоимость аренды квартиры может вырасти в полтора-два раза».

Ксения уверяет: в условиях кризиса на рынке «накрасить губы» нужно каждой квартире, как, например, это делают с машинами перед продажей. А пока многие не придают этому должного значения, у продавцов есть возможность выгодно подать свой объект недвижимости.