Дубай упростил получение ВНЖ для владельцев недвижимости

Стоимость двухлетнего ВНЖ в Дубае — 10 545 дирхамов Источник: читатель «Фонтанки»

В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения двухлетнего вида на жительства. Об этом говорится на странице Земельного департамента Дубая (DLD).

По новым правилам, если иностранец владеет собственностью единолично, ограничений по ее стоимости нет. Если же владение совместное, доля каждого должна оцениваться не менее чем в 400 тысяч дирхамов (8,148 миллиона рублей).

Ранее для получения инвестиционного ВНЖ требовалось приобрести в Дубае недвижимость минимум на 750 тысяч дирхамов (более 15 миллионов рублей).

Стоимость двухлетнего ВНЖ в Дубае — 10 545 дирхамов (215 тысяч рублей).

Правила также уточняют порядок получения виз для тех, кто еще не полностью расплатился за недвижимость: