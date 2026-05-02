НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 750мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,41
EUR 94,06
Атака БПЛА на Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Изувечил пассажира «Яавтобуса»
Этап Карабулинской развязки
Где поймать настоящее лето
Пожар на НПЗ — подробности
Умер 19-летний хоккеист
Атака БПЛА — коротко
Афиша на выходные
Недвижимость Дубай упростил получение ВНЖ для владельцев недвижимости

Дубай упростил получение ВНЖ для владельцев недвижимости

Изменения затронули лишь единоличных собственников

726
Стоимость двухлетнего ВНЖ в Дубае&nbsp;— 10&nbsp;545 дирхамов | Источник: читатель «Фонтанки»Стоимость двухлетнего ВНЖ в Дубае&nbsp;— 10&nbsp;545 дирхамов | Источник: читатель «Фонтанки»

Стоимость двухлетнего ВНЖ в Дубае — 10 545 дирхамов

Источник:

читатель «Фонтанки»

В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения двухлетнего вида на жительства. Об этом говорится на странице Земельного департамента Дубая (DLD).

По новым правилам, если иностранец владеет собственностью единолично, ограничений по ее стоимости нет. Если же владение совместное, доля каждого должна оцениваться не менее чем в 400 тысяч дирхамов (8,148 миллиона рублей).

Ранее для получения инвестиционного ВНЖ требовалось приобрести в Дубае недвижимость минимум на 750 тысяч дирхамов (более 15 миллионов рублей).

Стоимость двухлетнего ВНЖ в Дубае — 10 545 дирхамов (215 тысяч рублей).

Правила также уточняют порядок получения виз для тех, кто еще не полностью расплатился за недвижимость:

  • ипотека: при подаче заявления необходимо предоставить письмо об отсутствии возражений (NOC) от банка и выписку, подтверждающую общую сумму уже выплаченных средств и остаток долга;

  • строящиеся объекты: инвестор может претендовать на визу, если оплачено не менее 50% стоимости объекта или сумма фактических выплат составила не менее 375 тысяч дирхамов (7,6 миллиона рублей).

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ВНЖ Дубай Недвижимость Квартира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 мая, 13:53
Если с дуба ты упал, все пути твои в Дубай!
Гость
2 мая, 11:36
Страна пустеет, росстяне разбредаются по всему свету.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Рекомендуем