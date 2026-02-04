Покупатели квартир могут получить миллионные выплаты, но при одном условии. Как это сделать

С 1 января в силу вступили важные изменения для дольщиков: отменили мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья. Это значит, что покупатели квартир вновь вправе требовать компенсацию за задержку. И суммы могут оказаться существенными. О том, сколько можно взыскать с застройщика, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
Как рассчитывается сумма? Всё зависит от трех вещей:
сколько стоит квартира по договору;
на сколько дней задержали сдачу;
какая сейчас ключевая ставка Центробанка.
«Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 000 000 рублей, задержку в 6 месяцев — приблизительно 180 дней и нынешнюю ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей», — рассказала Мария Иваткина агентству «Прайм».
Чтобы получить деньги, нужно действовать следующим образом:
Сначала написать застройщику официальное письмо — претензию. В ней четко указать, какую сумму вы хотите получить за задержку.
Если застройщик отказывается платить, идти в суд.
В суде можно потребовать не только компенсацию за задержку, но и дополнительный штраф — половину от той суммы, которую присудят. Это наказание для застройщика за то, что он не захотел решить вопрос мирно.
Обратите внимание: ни в коем случае не нужно подписывать документы о том, что вы согласны с новым сроком сдачи дома. Если вы это сделаете, то потеряете право на получение компенсации.