Покупатели квартир могут получить миллионные выплаты, но при одном условии. Как это сделать

Купил квартиру — получил миллионные выплаты (но не всё так просто) Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 января в силу вступили важные изменения для дольщиков: отменили мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья. Это значит, что покупатели квартир вновь вправе требовать компенсацию за задержку. И суммы могут оказаться существенными. О том, сколько можно взыскать с застройщика, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Как рассчитывается сумма? Всё зависит от трех вещей:

сколько стоит квартира по договору;

на сколько дней задержали сдачу;

какая сейчас ключевая ставка Центробанка.

«Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 000 000 рублей, задержку в 6 месяцев — приблизительно 180 дней и нынешнюю ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей», — рассказала Мария Иваткина агентству «Прайм».

Чтобы получить деньги, нужно действовать следующим образом:

Сначала написать застройщику официальное письмо — претензию. В ней четко указать, какую сумму вы хотите получить за задержку. Если застройщик отказывается платить, идти в суд.

В суде можно потребовать не только компенсацию за задержку, но и дополнительный штраф — половину от той суммы, которую присудят. Это наказание для застройщика за то, что он не захотел решить вопрос мирно.