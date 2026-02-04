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Недвижимость Покупатели квартир могут получить миллионные выплаты, но при одном условии. Как это сделать

Покупатели квартир могут получить миллионные выплаты, но при одном условии. Как это сделать

Рассказываем подробности

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Купил квартиру&nbsp;— получил миллионные выплаты (но не всё так просто) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКупил квартиру&nbsp;— получил миллионные выплаты (но не всё так просто) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Купил квартиру — получил миллионные выплаты (но не всё так просто)

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 января в силу вступили важные изменения для дольщиков: отменили мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья. Это значит, что покупатели квартир вновь вправе требовать компенсацию за задержку. И суммы могут оказаться существенными. О том, сколько можно взыскать с застройщика, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина. 

Как рассчитывается сумма? Всё зависит от трех вещей:

  • сколько стоит квартира по договору;

  • на сколько дней задержали сдачу;

  • какая сейчас ключевая ставка Центробанка.

«Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 000 000 рублей, задержку в 6 месяцев — приблизительно 180 дней и нынешнюю ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей», — рассказала Мария Иваткина агентству «Прайм».

Чтобы получить деньги, нужно действовать следующим образом:

  1. Сначала написать застройщику официальное письмо — претензию. В ней четко указать, какую сумму вы хотите получить за задержку.

  2. Если застройщик отказывается платить, идти в суд.

В суде можно потребовать не только компенсацию за задержку, но и дополнительный штраф — половину от той суммы, которую присудят. Это наказание для застройщика за то, что он не захотел решить вопрос мирно.

Обратите внимание: ни в коем случае не нужно подписывать документы о том, что вы согласны с новым сроком сдачи дома. Если вы это сделаете, то потеряете право на получение компенсации.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Квартира Застройщик Выплаты и пособия
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Комментарии
1
Гость
4 февраля, 08:46
Фантазёры блин
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Гость
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