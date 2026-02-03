НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Скончалась заслуженный учитель РСФСР
Подробности смертельного ДТП
Боб Хартли в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Смешные мемы с котами
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Недвижимость В Госдуме предложили упростить сдачу в аренду нежилой недвижимости — что это значит

В Госдуме предложили упростить сдачу в аренду нежилой недвижимости — что это значит

Рассказываем подробнее о новой инициативе

912
Сейчас за сдачу такой недвижимости гражданин платит 13% налога | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUСейчас за сдачу такой недвижимости гражданин платит 13% налога | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Сейчас за сдачу такой недвижимости гражданин платит 13% налога

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В России самозанятым могут разрешить сдавать в аренду нежилую недвижимость. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас самозанятые могут сдавать исключительно жилую недвижимость, за это они платят налог в размере 4–6%. Что же касается нежилых помещений (гараж, склад или апартаменты), то гражданин платит за сдачу 13% от дохода и должен быть оформлен как ИП.

«Сегодня гражданин не может, например, кладовку или гараж сдавать, в том числе пенсионеры не могут сдавать — только жилые помещения. Считаю, что самозанятые должны иметь такую возможность, и в этой части профсоюз самозанятых граждан меня тоже поддерживает. Мы вышли с инициативой, чтобы такая возможность была», — цитирует ТАСС слова депутата.

Отметим, что депутаты регулярно предлагают новые законы, чтобы упростить вопрос по приобретению недвижимости в России. Нововведения касаются в первую очередь жилых помещений — квартир. Так, недавно в Госдуме предложили выдавать бесплатно квартиры многодетным семьям.

Кроме того, с 1 января 2026 года россиянам стало проще оформлять жилье с маткапиталом, а для льготной ипотеки поменяли условия. Подробнее об этом — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Госдума Самозанятый Недвижимость Аренда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Рекомендуем