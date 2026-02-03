В Госдуме предложили упростить сдачу в аренду нежилой недвижимости — что это значит

Сейчас за сдачу такой недвижимости гражданин платит 13% налога Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В России самозанятым могут разрешить сдавать в аренду нежилую недвижимость. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, сейчас самозанятые могут сдавать исключительно жилую недвижимость, за это они платят налог в размере 4–6%. Что же касается нежилых помещений (гараж, склад или апартаменты), то гражданин платит за сдачу 13% от дохода и должен быть оформлен как ИП.

«Сегодня гражданин не может, например, кладовку или гараж сдавать, в том числе пенсионеры не могут сдавать — только жилые помещения. Считаю, что самозанятые должны иметь такую возможность, и в этой части профсоюз самозанятых граждан меня тоже поддерживает. Мы вышли с инициативой, чтобы такая возможность была», — цитирует ТАСС слова депутата.

Отметим, что депутаты регулярно предлагают новые законы, чтобы упростить вопрос по приобретению недвижимости в России. Нововведения касаются в первую очередь жилых помещений — квартир. Так, недавно в Госдуме предложили выдавать бесплатно квартиры многодетным семьям.