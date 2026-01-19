Приставы выгоняют Долину из квартиры в центре Москвы: кадры выселения

Долина вернется в Москву только завтра Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пока певица Лариса Долина наслаждается отпуском в ОАЭ, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) прибыли к дому в Ксеньинском переулке во двор дома ее квартиры, чтобы принудительно выселить артистку и передать ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. Вместе с приставами приехала адвокат покупательницы Светлана Свириденко и рассказала подробности.

«Мы пока с судебными приставами в квартире», — поделилась адвокат в разговоре с РИА Новости.

Свириденко подчеркнула, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета.

Как сообщает телеканал 360.ru, приставов сопровождают понятые и сотрудники полиции. Двери квартиры артистки вскрыли, проверяют, остались ли там вещи певицы. Также составили опись имущества, чтобы не было претензий, передают РИА Новости.

Двери квартиры в Хамовниках вскрыли и проверяют, остались ли там вещи певицы Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Адвокат Полины Лурье получила ключи от жилья. Новая владелица сможет заехать в квартиру уже сегодня.

А вот представитель Долиной Сергей Пухов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Я не комментирую сведения о приезде приставов в эту квартиру», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сама певица недавно улетела в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра. А процесс своего переезда из квартиры в Хамовниках она затягивает с прошлого года. До этого артистка попросила перенести дату. К слову, вещи из квартиры Долина вывезла еще в конце декабря 2025 года.

По информации адвоката Сергея Жорина, если певица в ближайшее время не съедет из квартиры и не исполнит решение суда, то Лурье может понести убытки и имеет полное право взыскать их с певицы. Кроме того, если будет возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от передачи квартиры, ей может грозить уголовка.

Напомним, что артистка стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.