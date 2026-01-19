Приставы выгоняют Долину из квартиры в центре Москвы: кадры выселения

Пока певица Лариса Долина наслаждается отпуском в ОАЭ, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) прибыли к дому в Ксеньинском переулке во двор дома ее квартиры, чтобы принудительно выселить артистку и передать ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. Вместе с приставами приехала адвокат покупательницы Светлана Свириденко и рассказала подробности.
«Мы пока с судебными приставами в квартире», — поделилась адвокат в разговоре с РИА Новости.
Свириденко подчеркнула, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета.
Как сообщает телеканал 360.ru, приставов сопровождают понятые и сотрудники полиции. Двери квартиры артистки вскрыли, проверяют, остались ли там вещи певицы. Также составили опись имущества, чтобы не было претензий, передают РИА Новости.
Адвокат Полины Лурье получила ключи от жилья. Новая владелица сможет заехать в квартиру уже сегодня.
А вот представитель Долиной Сергей Пухов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
«Я не комментирую сведения о приезде приставов в эту квартиру», — сказал он в беседе с ТАСС.
Сама певица недавно улетела в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра. А процесс своего переезда из квартиры в Хамовниках она затягивает с прошлого года. До этого артистка попросила перенести дату. К слову, вещи из квартиры Долина вывезла еще в конце декабря 2025 года.
По информации адвоката Сергея Жорина, если певица в ближайшее время не съедет из квартиры и не исполнит решение суда, то Лурье может понести убытки и имеет полное право взыскать их с певицы. Кроме того, если будет возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от передачи квартиры, ей может грозить уголовка.
Напомним, что артистка стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.
Обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Однако девушка не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. После этого Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили.