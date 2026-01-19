НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

зап.

 764мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Ярославская долгожительница
Жизнь с четверняшками
Что с новым приютом для животных
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Недвижимость Приставы выгоняют Долину из квартиры в центре Москвы: кадры выселения

Приставы выгоняют Долину из квартиры в центре Москвы: кадры выселения

Сама артистка до сих пор отдыхает в ОАЭ

328
Долина вернется в Москву только завтра | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДолина вернется в Москву только завтра | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Долина вернется в Москву только завтра

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пока певица Лариса Долина наслаждается отпуском в ОАЭ, сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) прибыли к дому в Ксеньинском переулке во двор дома ее квартиры, чтобы принудительно выселить артистку и передать ключи от жилья новой владелице Полине Лурье. Вместе с приставами приехала адвокат покупательницы Светлана Свириденко и рассказала подробности.

«Мы пока с судебными приставами в квартире», — поделилась адвокат в разговоре с РИА Новости.

Свириденко подчеркнула, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета.

Как сообщает телеканал 360.ru, приставов сопровождают понятые и сотрудники полиции. Двери квартиры артистки вскрыли, проверяют, остались ли там вещи певицы. Также составили опись имущества, чтобы не было претензий, передают РИА Новости.

Двери квартиры в Хамовниках вскрыли и проверяют, остались ли там вещи певицы

Источник:

MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Адвокат Полины Лурье получила ключи от жилья. Новая владелица сможет заехать в квартиру уже сегодня.

А вот представитель Долиной Сергей Пухов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Я не комментирую сведения о приезде приставов в эту квартиру», — сказал он в беседе с ТАСС.

Сама певица недавно улетела в отпуск в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра. А процесс своего переезда из квартиры в Хамовниках она затягивает с прошлого года. До этого артистка попросила перенести дату. К слову, вещи из квартиры Долина вывезла еще в конце декабря 2025 года.

По информации адвоката Сергея Жорина, если певица в ближайшее время не съедет из квартиры и не исполнит решение суда, то Лурье может понести убытки и имеет полное право взыскать их с певицы. Кроме того, если будет возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от передачи квартиры, ей может грозить уголовка.

Напомним, что артистка стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.

Обманутая звезда обратилась в суд, который вернул ей жилье. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Однако девушка не оставила ситуацию и дошла до Верховного суда, который встал на ее сторону. После этого Московский городской суд постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Певица просила дать ей больше времени, чтобы успеть вывезти все вещи, но ей не позволили.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лариса Долина Недвижимость Квартира Мошенник Суд Судебный пристав
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем