Ипотеке нашли альтернативу: есть два варианта приобретения жилья

Ипотеке нашли альтернативу: есть два варианта приобретения жилья

В Госдуме рассказали, кому это станет доступно

Немногие россияне могут позволить себе оформить семейную ипотеку. В связи с этим в Госдуме предлагают разработать альтернативы, чтобы покупка жилья стала доступна каждому. Подробнее об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя повышение ставок по семейной ипотеке.

«Я искренне надеюсь на то, что всеми ведомствами и структурами наконец-то будут услышаны слова президента нашей страны Владимира Путина о том, что семейные программы ипотеки должны помогать родителям и подстегивать демографию, а не губить ее», — отметил Аксененко в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, сейчас плюсы от ипотеки получают только банки, которые с одного дома или квартиры зарабатывают еще несколько таких жилищ. Парламентарий уверен, что нужно начать разрабатывать альтернативы без участия финорганизаций.

Депутат считает, что если просто повысить процент по ипотеке на и так недоступное жилье, то это ударит не только по семьям, но и по строительной отрасли. Из-за этого она будет работать «вхолостую», так как недвижимость перестанет пользоваться спросом у покупателей.

Жилье по соцнайму

Аксененко предлагает рассмотреть в качестве альтернативы ипотеке жилье социального найма. Это госпрограмма, по которой нуждающимся предоставляют муниципальную квартиру не в собственность, а в пользование по договору соцнайма.

В этом случае человек живет в квартире, платит за коммуналку и небольшую плату за наем. Однако продать или сдать в аренду такое жилье невозможно.

Стройсберкасса

Еще одним вариантом вместо ипотеки в Госдуме хотят рассмотреть стройсберкассу. Этой системой может воспользоваться любой потенциальный покупатель. Специфика ее работы заключается в том, что человек сначала копит, а потом берет льготный кредит на жилье.

Накопление заключается в регулярных взносах, чтобы подтвердить платежную дисциплину. После этого касса (обычно при поддержке государства) дает целевой кредит на недостающую сумму под более низкий процент, чем обычная ипотека.

Помимо этого в Госдуме предлагают еще ряд вариантов, чтобы обеспечить россиян жильем: систему арендного жилья и субсидий на съем, раздавать жилье парам, прожившим вместе 10 лет. Подробнее об этом можно почитать здесь.

