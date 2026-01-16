НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Недвижимость «Доходность снизилась»: аналитики рассказали, сколько стоит аренда квартир в Ярославле

«Доходность снизилась»: аналитики рассказали, сколько стоит аренда квартир в Ярославле

Публикуем данные от «Циана»

771
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики сервиса «Циан» назвали среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ярославле. По их данным, этот показатель в январе 2026 года составляет 24,7 тысячи рублей. При этом средняя стоимость покупки такого жилья — 4,1 млн рублей.

«В Ярославле в январе 2026 года средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры, приобретённой на вторичном рынке составляет 7,2%», — рассказали в «Циане».

Аналитики изучили рынок, чтобы понять, как выгоднее распоряжаться деньгами: вложить в недвижимость под сдачу или открыть накопительный счет в банке. В итоге выяснилось, что стоимость покупки квартир на вторичном рынке подорожала сильнее, чем аренда.

«Доходность от сдачи квартиры в аренду по-прежнему ниже, чем от банковского депозита, но за год разрыв сократился из-за снижения ставки ЦБ. <…> В Ярославле и Кемерове одни из самых дешёвых квартир на вторичном рынке среди анализируемых городов», — рассказали в «Циане».

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке были обнаружены в Сочи, Севастополе, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве. При этом арендные ставки не везде настолько высоки, чтобы собственники могли иметь выгодную доходность.

По данным аналитиков, за прошедший год доходность от сдачи квартиры в аренду снизилась — в январе 2025 года средний показатель составлял 6,6%, в июле 2025 года — 6,5%.

«Стоимость квартиры в среднем на 9,4% выше, чем год назад, а ставки аренды однушек — лишь на 2,2%. То есть, аренда почти не изменилась в цене, а вторичка заметно подорожала, за счёт чего и снизилась доходность», — объяснили специалисты.

Аналитики пришли к выводу, что сейчас во всех крупных городах России покупать квартиру для сдачи в аренду не так выгодно, как положить деньги под процент в банк.

«Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду ниже расчётной, т. к. не учитываются косвенные расходы — затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги», — уточнили в «Циане».

По прогнозам, в случае, если Центробанк в дальнейшем снизит ключевую ставку, часть держателей депозитов выйдут на рынок недвижимости и начнут вкладываться в покупку квартир.

4-8% это средняя доходность "бетона" как актива в принципе, так что все в пределах нормы. Естественно, что пока вклады выше - при такой инфляции и двузначной ставке. Также, насколько знаю, в Ярославле модель аренды отличается от того, что в других городах: арендатор платит аренду + всю коммуналку и счетчики сам, в то время как в той же Москве, например, только аренду. Вероятно, "аналитики" ЦИАН это не учитывают, потому и получают цифру 24,7, а не 28,7, например, что ближе к реалиям ярославского рынка недвижимости.
Лучше купить квартиру, они дорожают, а деньги обесцениваются. И например... Здравствуйте, Господин Дефолт
