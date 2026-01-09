НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Всегда хотел построить дом, но денег не было: как получить бесплатно целый участок. Кому это доступно?

В стране действует несколько программ

240
Размер участка может быть разным

Размер участка может быть разным

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

У россиян есть возможность бесплатно получить участок, чтобы построить там дом, открыть ферму или организовать бизнес. О том, кто может рассчитывать на землю от государства и как добиться ее получения, рассказываем в этом материале.

Свой участок по льготе

На получение бесплатного участка земли от государства могут рассчитывать льготные категории граждан. Среди них:

  • многодетные семьи;

  • вoeннocлyжaщие и cлyжaщие пo кoнтpaктy;

  • ветераны боевых действий;

  • инвалиды I и II групп и семьи с детьми с инвалидностью;

  • Герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, Герои Труда;

  • Пострадавшие от ЧС.

Отметим, что участок можно получить только один раз. Размер территории и порядок предоставления регионы определяют самостоятельно. Так, для многодетных семей предусмотрен участок в 6−15 соток, а чтобы его получить, придется прождать большую очередь.

Для Героев СССР и РФ, кавалеров ордена Славы участок не может быть меньше 20 соток в городе и меньше 40 соток в сельской местности, пишет портал «Объясняем.рф». Для Героев Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы предусмотрен участок не меньше 8 соток в городе и не меньше 25 — в сельской местности.

Дальневосточный и арктический гектар

Для получения бесплатного участка можно также переехать в другой регион. По программам дальневосточного и арктического гектаров выдается территория для жилья, сельского хозяйства, предпринимательства и развития туризма.

Участникам программ «‎Дальневосточный гектар» и «‎Арктический гектар» предоставляют землю максимальной площадью до 10 гектаров на 4,5 года, после чего на нее можно зарегистрировать право собственности.

При этом срок возможно и сократить, если:

  • на участке построен жилой дом, на который уже оформлено право собственности;

  • планируется строительство жилья, для которого человек берет заем, а банк требует передать участок в залог.

Другие способы получить землю

В регионах есть муниципалитеты, в которых льготникам бесплатно выдают участки под строительство жилья, ведение личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйств. Кроме того, в регионах есть программы для поддержки отдельных профессий, например врачей или учителей, по которым работникам также полагается земля. Также, если владелец не выходит за рамки разрешенных видов использования такой земли, через 5 лет на нее можно зарегистрировать право собственности.

Можно пойти и более рискованным путем и начать осваивать бесхозный участок. В таком случае после 18 лет облагораживания земли по суду территорию можно оформить в свою собственность. Но если за эти годы объявится законный владелец участка, то он имеет право обвинить вас в самозахвате, что еще и обернется штрафами.

Есть помощь и для предпринимателей. Например, работают программы, по которым предоставляются земельные наделы под фермерские хозяйства или малый бизнес.

Что нужно для получения участка

Чтобы узнать о доступных участках в своем регионе, следует обратиться в местное отделение МФЦ. Также информация об этом может быть опубликована на «Госуслугах» и портале «Мой бизнес».

Данные о свободных наделах по программам ‎«Дальневосточный гектар» и «‎Арктический гектар» публикуются на их официальных сайтах.

Для получения земельного участка понадобится заявление на него, паспорт и документы, подтверждающие цель использования земли. В некоторых случаях нужны документы, которые подтверждают наличие денег для освоения участка. Также физическим лицам понадобится номер ИНН, а юридическим и ИП — ОГРН или ОГРНИП.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Если каждому гражданину России выделить бесплатно участок в 10 соток земли, то для этого понадобится 144 тысячи кв.км земель. А, на данный момент, в России, находится около 8 млн. квадратных километров суши неосвоенных земель. Это не считая той земли, которая освоена только "на бумаге", а на деле зарастает борщевиком или числится за различными структурами и ведомствами. Земли, в России, очень много и для того, чтобы обеспечить ею население страны, нужна только политическая воля.
