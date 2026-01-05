Собрались обновить ремонт в квартире? Сначала прочитайте это, чтобы не нарваться на штраф

К штрафу может привести жалоба соседей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

При ремонте квартиры можно получить штраф за запах краски, шум и хранение стройматериалов в подъезде. Об этом напомнил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«При проведении ремонта собственникам квартир надо понимать, что в случае происхождения сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей», — объяснил Машаров.

За такое нарушение можно получить штраф от 500 до 1000 рублей.

«Если собственник проводит шумные ремонтные работы в запрещенное время, то он нарушает статью 6.4 КоАП РФ, то есть не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации квартиры. Штраф от 500 до 1000 рублей для физических лиц», — добавил Машаров.

По его словам, к нарушениям также относятся хранение стройматериалов, наличие грязи и строительного мусора в подъезде. На штраф можно нарваться и за неправильный вывоз мусора или незаконную перепланировку в квартире.

«Перенос мокрой зоны туда, где у соседей снизу жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов и некоторые другие манипуляции относятся к незаконной перепланировке. При обнаружении такой перепланировки грозит штраф собственнику квартиры по статье 7.21 КоАП РФ в размере от 2000 до 2500 рублей для физических лиц», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.