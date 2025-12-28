Россияне, живущие в частном секторе, скоро начнут получать «письма счастья»: чем это грозит

Над частными домами будут летать дроны и выискивать нарушения Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В 2026 году россияне, живущие в частных домах или владеющие участками в садовых товариществах, станут массово получать письма о том, что границы их участков неверны, а постройки на них незаконны.

Чем грозит получение таких уведомлений, что при этом делать и почему вообще дом, зарегистрированный по всем правилам, может оказаться нелегальной постройкой, E1.RU выяснил у руководителя кадастровой организации Павла Чернова.

«Регистрация дома не дает юридической защиты»

Самое частое заблуждение в этой сфере — думать, что, если участок твой и собственность зарегистрирована в Росреестре, то делать можно что угодно. В первую очередь это касается того, что на нем вообще можно строить. Тут есть ряд жестких условий, связанных с территориальной зоной, категориями земли и видами разрешенного использования (ВРИ).

Если участок у человека в собственности, это не значит, что он может построить на нем всё, что захочет. Павел Чернов

Все участки относятся к определенным территориальным зонам, позволяющим вести конкретную деятельность, от производства до сельского хозяйства, — и не все они позволяют строить жилье.

Если вы хотите купить землю под дом, прежде всего нужно проверить, в какой территориальной зоне находится участок. Подходят только две из них: зона ведения садоводства и зона индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Основные виды разрешенного использования в них: ИЖС, ведение садоводства и личное подсобное хозяйство на приусадебном участке.

Мы отметили две строчки, на которые нужно в первую очередь обращать внимание. Территориальные зоны в выписке из ЕГРН не указываются Источник: Единый государственный реестр недвижимости

Если не соответствует либо территориальная зона, либо ВРИ, то местная администрация, в которую собственник обязан обратиться с уведомлением о строительстве перед началом работ, просто выдаст отказ.

«Главный парадокс в том, что, если хотя бы один из этих критериев не подходит, то строить нельзя, но при этом сам дом зарегистрировать будет можно, поскольку действует дачная амнистия. Вот только регистрация дома в Росреестре не дает вообще никакой юридической защиты. То же самое касается отступов в три метра от забора. Росреестр позволяет зарегистрировать дом, даже если он стоит прямо у него, лишь бы в границах участка. Но если потом у соседа из-за этого возникнут к вам претензии, он будет прав», — подчеркивает Павел Чернов.

Регистрация дома — это просто факт, что он попал в реестр недвижимости, который не означает, что дом построен правильно и по закону. По большому счету вы просто попали в налоговую базу. Павел Чернов

Как отмечает эксперт, ошибки здесь встречаются не потому, что люди специально нарушают закон, а потому, что они не знают, как проверять эти параметры при покупке земли, а иногда и уже построенных домов.

«Я знаю с десяток коттеджных поселков в радиусе 50 километров от Екатеринбурга, где продают землю и пишут в объявлениях, что можно построить жилой дом, но на деле там вообще ничего строить нельзя. Не то что дом — даже сарай. Люди просто не знают, как это проверять и куда смотреть», — говорит Павел Чернов.

Самый простой способ проверки основных сведений по участку — данные с публичных кадастровых карт или выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Но гораздо подробнее обо всех ограничениях и запретах расскажет градостроительный план земельного участка — ГПЗУ. Последний документ особенно важен: например, территориальную зону и наличие охранных зон увидеть можно только в нем.

Эксперт советует изучать все документы, касающиеся земли, причем не только перед покупкой, но и чтобы проверить, не изменилось ли что-то Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Если вы решили купить участок или перестроить дом на уже имеющейся земле, то заказывать ГПЗУ нужно обязательно. Местная администрация легко может изменить вид разрешенного использования или территориальную зону, она не обязана спрашивать об этом собственников участков. Местные власти публикуют материалы об этом на своих сайтах и объявляют общественные обсуждения. Если владельцы участков увидели эти материалы, они могут поучаствовать в общественных обсуждениях, если нет, изменения просто вносят.

Самый частый пример в городской черте — переведение земель из зоны Ж-1 (зона малоэтажной застройки) в Ж-5 (под застройку многоквартирниками). Но вопрос о том, продавать или нет участок под эту самую застройку, конечно, остается за владельцами земли.

«Раньше собственники очень боялись этого, а сейчас они сами ждут, чтобы их дома побыстрее снесли, потому что речь в таких случаях идет о семизначных суммах. Есть и ряд инвесторов, которые вкладываются в подобные земельные участки, пока еще проекты планировок не утверждены, а потом перепродают их по хорошей цене», — делится эксперт.

Важный момент: обратной силы все такие изменения не имеют. То есть если ваш дом был построен на земле ИЖС, а потом ее перевели в МКД, то всё легально. Нюанс в том, что перестроить дом или снести его и возвести новый будет уже нельзя.

Забор стоит, а участок — у соседа

С 1 марта этого года в России стало невозможно зарегистрировать право собственности на участок и объекты капитального строительства, если на земле не проведено межевание — это как раз комплекс кадастровых работ по установлению, восстановлению и закреплению границ участка. И в этом плане тоже накопилось немало ошибок, которые теперь будут проверять.

«У участка условно две границы. Первая — это та, которую мы видим глазами, то есть забор. Вторая — та, что зарегистрирована в документах. Несоответствие между этими двумя границами — настоящий бич в земельной сфере. Сейчас застройщики в коттеджах заранее вызывают геодезистов и кадастровых инженеров, чтобы четко всё поделить, но во всех старых территориях есть ошибки. Кто-то один поставил забор как захотел, и дальше все от него пошли», — объясняет Павел Чернов.

Если в выписке в строке о площади есть данные с +/-, значит, межевание на участке проведено. Если этих символов нет, нужно исправлять Источник: Единый государственный реестр недвижимости

Когда такая реестровая ошибка вскрывается, то путь один — исправлять. Вот только сделать это зачастую весьма проблематично, когда вокруг заборы соседей. Да еще и постройки, причем не только сараи, которые без особых проблем можно снести или перенести, но и полноценные дома.

«По факту семья может владеть участком 50 лет, а его юридические границы находятся на соседнем участке. И в этом большая проблема — убедить соседей, что им тоже нужно заняться исправлением ошибок. Особенно когда речь идет об СНТ», — подчеркивает эксперт.

На этом примере хорошо видно, как могут расходиться юридические и фактические границы. Получается, гараж частично стоит на чужом участке, а дом расположен слишком близко к забору Источник: градостроительный план земельного участка

Иногда в случаях, когда постройки выходят за пределы участка, можно сделать «прирезку», то есть добавить еще землю, выкупив ее в 10–20 раз дешевле рыночной стоимости. Но этот способ сработает только тогда, когда речь идет о муниципальной земле, на которую у местной администрации нет своих планов. Для этого, как и для устранения реестровых ошибок и несоответствий, нужно обращаться к специалистам.

За участками следят дроны

Если раньше подобные ошибки, особенно связанные с границами участков, вскрывались в основном после жалоб соседей, то теперь проверять всё это будут специальные дроны.

Как говорит Павел Чернов, процесс начался еще в 2024 году, но в 2026-м он наберет обороты.

«Росреестр будет запускать беспилотники, которые будут летать над участками и выявлять все несоответствия: нецелевое использование, когда на земле с ВРИ сельхозназначения стоит дом, стоит ли забор четко по юридическим границам, соблюдены ли все отступы от забора до построек», — объясняет Павел Чернов.

Собственников вообще не будут уведомлять о том, что идет какая-то проверка. Дрон пролетел сверху, всё зафиксировал, на это наложили юридические границы и всем массово разослали «письма счастья». Павел Чернов

При выявлении нарушений собственникам начнут приходить письма на «Госуслуги» с требованием исправить ситуацию. Тяжелее всего придется тем, чьи дома построены там, где их быть не должно. В таком случае придется либо доказывать, что дом был возведен давно и легально, либо сносить. За отказ от устранения нарушений могут даже забрать участок, но массово таких случаев пока нет.

«Я более чем уверен, что тому, кто сейчас читает этот текст, уже приходило это „письмо счастья“, потому что проверки начинают приобретать массовый характер. В нашем регионе я не слышал, чтобы кого-то заставляли снести дом. Это вообще новая практика, но прецеденты в России уже имеются. То есть гипотетически могут обязать снести, потому что есть четкое нарушение закона. Также могут забрать земельный участок и пустить на аукцион, потому что он используется не в соответствии с целевым назначением — например, на земле ИЖС открыт магазин или автосервис», — добавляет эксперт.

Не строишь дом — лишаешься земли

Еще одно нововведение 2025 года, касающееся частного сектора, — закон об изъятии земельных участков, он вышел 1 марта. Раньше такие вопросы решались только через суд по жалобам соседей, а теперь появились конкретные критерии, по которым иск подать может уже и администрация.

Прежде всего этот документ направлен на решение вопроса с заброшенными участками, которые есть практически в каждом СНТ.

«Земля — самый главный ресурс, и ни у одной страны в мире его нет в таком количестве, как у России. Вот только, к сожалению, у нас этот ресурс очень плохо используется. Я смотрел статистику, у нас в частной собственности только 8% земли, и даже из этих 8% много земли не используется совсем. Это и заброшенные садовые участки, например. А государству сейчас выгодно, чтобы земли не простаивали», — поясняет Павел Чернов.

У администрации такая логика: если человек не использует землю, то она ему не нужна. Мы лучше эту землю заберем и продадим другому, кто будет ее использовать и платить налоги. Павел Чернов

Так, например, если у вашего участка вид разрешенного использования — ИЖС, то вы не просто можете построить на нем частный дом, но и обязаны это сделать. Выбора нет.

«Есть строго прописанный срок, отсчет пошел с 1 марта 2025 года. В течение трех лет собственники обязаны начать строительство дома, а в течение семи лет — закончить. Если этого не сделать, землю опять же могут изъять. Деньги при этом компенсируют, но оценка, скорее всего, будет идти по кадастровой стоимости, которая ниже рыночной», — предупреждает эксперт.

Если ваш участок стоит на земле под ИЖС, вы просто обязаны построить там дом, иначе лишитесь земли Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Помимо отсутствия дома на земле ИЖС, есть и еще ряд критериев, показывающих, что участок не осваивается. В их числе наличие заброшенного дома, который может быть признан аварийным, захламленный участок либо если территория заросла на 50%, а высота зарослей больше метра.

Откуда столько ошибок

Павел Чернов говорит, что в поселках, деревнях и старых садовых товариществах особенно много участков, фактические и юридические границы которых расходятся. Всё это — последствия глобальных ошибок, совершённых почти три десятилетия назад.

«Часто ошибки возникают не из-за того, что собственник захватил границы чужого участка, а потому что было проведено неправильное межевание. В основном все кадастровые ошибки сделаны в период с 1998 по 2008 год. Как правило, юридические границы смещены на полметра, на три, а могут и на 20 метров. Особенно это видно по крайним участкам в поселках: в 9 из 10 случаев они занимают большую площадь, чем проходит по документам», — говорит Павел Чернов.

Я встречал на своей практике только два земельных участка, которые были отмежеваны до 2008 года правильно, без нарушений. Павел Чернов

Как отмечает эксперт, смещение границ даже на 20 сантиметров довольно критично, особенно когда речь идет об СНТ, где все участки небольшие сами по себе.

«Садовые участки в основном идут площадью от четырех до шести соток, что достаточно немного. С учетом того, что на территории размещены какие-то постройки, очень часто бывает, что тот же дом, сарай, баня или гараж по документам фактически стоят уже не на вашем земельном участке», — приводит пример Павел Чернов.

В конце девяностых и начале нулевых кадастровых ошибок набралось столько, что границы участков накладывались друг на друга Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Большое число ошибок, накопившихся за указанный период, эксперт объясняет тем, что после появления Росреестра в 1998 году границы участков регистрировались даже без выезда геодезиста, а в тех случаях, когда специалисты всё же участвовали в замерах, тоже были неточности.

«Раньше не было такого оборудования, какое есть сейчас, и измерения делались от геодезических пунктов, которых было не так много, и они стояли в основном в лесах. Чтобы геодезисту замерить земельный участок, ему нужно было долго тянуть геодезический ход, а чем он длиннее, тем больше была погрешность. Из-за этого и появлялись эти ошибки именно в геодезических измерениях», — объясняет эксперт.

С 2006 по 2008 год число пунктов заметно выросло, ошибок стало меньше, но у массы участков границы уже наложились друг на друга.