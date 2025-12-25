Суд выселяет Ларису Долину из скандальной квартиры: она просила пожить там подольше

Долина хотела задержаться подольше Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мосгорсуд принял решение о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, где она проживала все полтора года после ее продажи. Теперь покупательница Полина Лурье наконец сможет заехать в купленное ей жилье.

«Иск Лурье к Долиным о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить», — передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

В течение пяти рабочих дней артистка должна съехать. Однако из-за новогодних праздников, квартиру нужно покинуть до 13 января. Певица не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице.

Помимо этого с регистрационного учета сняли дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны. Также народная артистка должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках.

До заседания певица просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире после официального выселения, рассказала ТАСС адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Покупательница не намерена идти на встречу. Она и так «купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми».

Сделка по квартире прошла еще в 2024 году. Лариса Долина взяла с покупательницы — Полины Лурье — 112 миллионов рублей, а уже после сделки заявила, что стала жертвой мошенников.

Весной 2025 года народная артистка обратилась в Хамовнический районный суд с просьбой признать сделку недействительной. В итоге право собственности нового покупателя квартиры прекратили без возврата средств. Иными словами, Полина Лурье осталась без квартиры и денег, а Долиной при этом еще и вернули риелторскую комиссия — 3 млн рублей.

Покупательница не стала мириться с подобным решением и дошла до Верховного суда. 16 декабря в деле «Долина против Лурье» поставили точку, оставив квартиру в Хамовниках покупательнице.