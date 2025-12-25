НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Суд выселяет Ларису Долину из скандальной квартиры: она просила пожить там подольше

Суд выселяет Ларису Долину из скандальной квартиры: она просила пожить там подольше

Дочь и внучка лишатся прописки в элитном жилье

370
Долина хотела задержаться подольше | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUДолина хотела задержаться подольше | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Долина хотела задержаться подольше

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Мосгорсуд принял решение о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, где она проживала все полтора года после ее продажи. Теперь покупательница Полина Лурье наконец сможет заехать в купленное ей жилье.

«Иск Лурье к Долиным о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить», — передает корреспондент MSK1.RU из зала суда.

В течение пяти рабочих дней артистка должна съехать. Однако из-за новогодних праздников, квартиру нужно покинуть до 13 января. Певица не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице.

Помимо этого с регистрационного учета сняли дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны. Также народная артистка должна подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках. 

До заседания певица просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире после официального выселения, рассказала ТАСС адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Покупательница не намерена идти на встречу. Она и так «купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми».

Сделка по квартире прошла еще в 2024 году. Лариса Долина взяла с покупательницы — Полины Лурье — 112 миллионов рублей, а уже после сделки заявила, что стала жертвой мошенников. 

Весной 2025 года народная артистка обратилась в Хамовнический районный суд с просьбой признать сделку недействительной. В итоге право собственности нового покупателя квартиры прекратили без возврата средств. Иными словами, Полина Лурье осталась без квартиры и денег, а Долиной при этом еще и вернули риелторскую комиссия — 3 млн рублей.

Покупательница не стала мириться с подобным решением и дошла до Верховного суда. 16 декабря в деле «Долина против Лурье» поставили точку, оставив квартиру в Хамовниках покупательнице

Два дня спустя Верховный суд опубликовал полный текст определения, где сказано, что народная артистка ментально пострадала от мошенников. Она не отдавала отчет своим действиям. При этом суд не счел это достаточным для признания сделки недействительной.

Рекомендуем