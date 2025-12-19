НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Недвижимость «С милым рай и в шалаше»: Путин ответил, что делать молодым парам без жилья

«С милым рай и в шалаше»: Путин ответил, что делать молодым парам без жилья

У президента спросили, как быть, если детей хочется, а платить ипотеку — нет

320

Екатеринбуржец позвал президента на свою свадьбу и задал важный вопрос

Источник:

Первый канал

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов дважды отличился во время прямой линии с Владимиром Путиным. Во-первых, он сделал предложение своей девушке и пригласил президента на свадьбу, а во-вторых, задал вопрос, волнующий, пожалуй, все молодые пары страны.

«Мы с невестой восемь лет вместе, мы оба очень хотим детей, но чисто физически я понимаю, что позволить себе этого не могу. Если сейчас мне взять ипотеку на однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, то я буду 30 лет платить по 50 тысяч рублей», — поделился Кирилл.

Он спросил у президента, можно ли сделать что-то, чтобы эти деньги не уходили банкам, а шли детям, отметив, что это был бы отличный стимул повышения демографии.

В ответ на это президент сначала сказал, что всем нужно брать пример с народов Кавказа, где дети в достаточно раннем возрасте вступают в брак, и сказал, что лучше не откладывать рождение ребенка.

«Мы, конечно, будем продолжать эти меры поддержки [для семей с детьми], несмотря на определенную напряженность, необходимость балансирования бюджета. Есть места, где ипотека не 6%, а 2%. Можно взять ипотеку там, с милым рай и в шалаше. Это будет не шалаш, а квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%», — добавил позднее Владимир Путин.

Пока же льготную ипотеку на квартиру могут получить только семьи, где уже есть дети, при этом условия с нового года изменятся, и ставка вырастет.

Журналист Е1.RU спросила у Анны Ермаковой, основателя агентства недвижимости «Квико», насколько сложно сейчас молодым семьям без детей обзавестись жильем и введение каких льготных программ могло бы исправить ситуацию.

«К сожалению, пока ставка высокая, очень многие испытывают дискомфорт из-за того, что базовая ставка фактически невероятно высокая, это останавливает людей. Если человек понимает, что он не может оплатить свое жилье и ежемесячно выплачивать ипотеку, он не будет задумываться о семье, чтобы не обречь ее на нищету», — объяснила Анна Ермакова.

<p>Анна Ермакова</p><p>Анна Ермакова</p>

Никто не пойдет в дорогой кредит, зная, что не сможет его обеспечивать. Здравомыслящий человек не хочет растить своего ребенка в шалаше.

Анна Ермакова

основатель агентства недвижимости

При этом она отметила, что возможность купить жилье дешевле и под более низкий процент есть и сейчас, хоть не для всех.

«Мера поддержки сегодня достигается за счет субсидирования (снижения) ставки как раз-таки застройщиком и банком, эти меры есть, и они пользуются спросом. У ряда застройщиков Екатеринбурга, например, есть ставка на один год — 0,01%, на три года — 8%, на пять лет — 6%. И это для многих является шансом купить квартиру в текущей ситуации, потому что они надеются на положительную динамику снижения Центробанком ключевой ставки», — добавила эксперт.

Анна Ермакова также озвучила, какие изменения в ипотечных программах могли бы поддержать молодые семьи, которые пока только задумываются о детях.

«Ставка в 2% у нас по Арктической и Дальневосточной ипотеке — но что делать тем, кто не собирается ехать в те регионы, если вся их жизнь в том же Екатеринбурге? Я бы предложила ввести дифференцированную ставку именно по базовой ипотеке, которая менялась бы в зависимости от срока кредита. Сейчас возможность дифференцировать ставку есть только у застройщиков, потому что они платят банку разовую комиссию. Если бы это можно было бы расширить на вторичку — было бы хорошо», — поделилась Анна Ермакова.

<p>Анна Ермакова</p><p>Анна Ермакова</p>

Повышает рождаемость на самом-то деле не наличие детсадов, школ, каких-то кружков для детей, а сниженная ставка по ипотеке.

Анна Ермакова

основатель агентства недвижимости

В целом же, по мнению эксперта, поддержать рождаемость могут в первую очередь социальные выплаты, которых должно быть больше.

«Было бы классно, если бы государство поддерживало именно раннюю рождаемость. По факту маткапитал сегодня дается в любом возрасте, а если бы он был в удвоенном размере за то, что ты родил ребенка до 25 лет, это подтолкнуло бы молодых рожать. И социальные выплаты тоже важны, если бы государство начало платить их не разово, а ежемесячно. Тогда будет выбор: либо я иду на работу и строю карьеру, либо в молодом возрасте завожу ребенка, строю семью, получаю выплаты, а работать иду потом», — подчеркнула эксперт.

Какие бы меры подтолкнули вас завести ребенка?

Низкая ставка по ипотеке, доступные цены на жилье
Удвоенный маткапитал за рождение ребенка до 25 лет
Ежемесячные выплаты после рождения ребенка
У меня уже и так есть дети
Напишу свой вариант в комментариях

О том, как проходит прямая линия с президентом, мы рассказывали в режиме онлайн.

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
