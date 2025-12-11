НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 743мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Отменят троллейбусы
«Умные решения»
Нет интернета
Отключение отопления
Отражена атака БПЛА
Почему «Локомотив» проигрывает
Льготы на платные парковки
Репортаж из деревни, где упал самолет
Недвижимость Для всех, кто живет не там, где прописан: четыре проблемы, с которыми не хотелось бы столкнуться

Для всех, кто живет не там, где прописан: четыре проблемы, с которыми не хотелось бы столкнуться

За одну ошибку можно получить штраф или лишиться квартиры

228
Проживание не по месту регистрации&nbsp;— это не просто нарушение правил, а серьезная проблема | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПроживание не по месту регистрации&nbsp;— это не просто нарушение правил, а серьезная проблема | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Проживание не по месту регистрации — это не просто нарушение правил, а серьезная проблема

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

«Временная» прописка у родственников или аренда жилья без регистрации не всегда является небольшой формальностью, а в будущем может вам дорого обойтись и даже привести к юридическим рискам, о которых мало кто знает. Подробности обо всех нюансах и последствиях рассказал адвокат бюро «МУР» Евгений Гибадуллин.

Административная и уголовная ответственность

Если человек живет без регистрации по месту пребывания более 90 дней или по месту жительства более семи дней после переезда, то он может получить штраф от 2000 до 3000 тысяч рублей в регионах (в Москве или Санкт-Петербурге можно получить штраф до 5000 рублей).

А собственники или наниматели, допустившие такое проживание, заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, юрлица — до 800 тысяч рублей.

«Регистрация без намерения проживать признается фиктивной и квалифицируется по статье 322.2 Уголовного кодекса со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет. К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», — отметил адвокат в разговоре с 360.RU.

До вас не дойдут судебные повестки

По закону все официальные извещения (включая судебные повестки), считаются доставленными, если их отправили по адресу вашей прописки. И совсем неважно, если по этому адресу вы не проживаете уже много лет.

Из-за этого вы можете пропустить важное заседание, а узнать о решение суда, когда дело уже проиграно, долг взыскан и сроки обжалования вышли.

Будут проблемы с военкоматом

Если военнообязанный по какой-то причине сменил свое место жительства и не сообщил об этом в военкомат, то за это можно получить штраф до 20 тысяч рублей. В худшем случае, эту ситуацию могут расценить как уклонение от призыва со всеми вытекающими уголовными последствиями.

Риски для жилья

Если человек не является собственником жилья, а только прописан в квартире, то суд вправе выписать его по заявлению заинтересованных лиц. Кроме того, без местной регистрации могут возникнуть и другие проблемы, ограничивающие доступ к:

  • медицинским и образовательным услугам;

  • оформлению пособий, сертификатов и прочего;

  • записи в детские сады и школы.

Таким образом, проживание не по месту регистрации — это не просто нарушение правил, а серьезная проблема, которая может иметь юридические последствия, подчеркивает Евгений Гибадуллин.

Как избежать рисков:

  1. Регистрируйтесь вовремя — при переезде оформите регистрацию в течение 7 дней (по месту жительства) или 90 дней (по месту пребывания);

  2. Следите за почтой — оформите доверенность на того, кто живет по адресу вашей прописки, чтобы получать письма. Используйте сервис «Почты России», чтобы следить за заказными отправлениями;

  3. Используйте электронные сервисы — подключите уведомления на «Госуслугах и в системе ГАС „Правосудие“, чтобы видеть судебные извещения онлайн;

  4. Уведомляйте госорганы — если меняете фактический адрес, сообщите об этом в налоговую, СФР, банки и другие инстанции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Жилье Недвижимость Квартира Прописка Юрист Адвокат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление