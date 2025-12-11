Для всех, кто живет не там, где прописан: четыре проблемы, с которыми не хотелось бы столкнуться

Проживание не по месту регистрации — это не просто нарушение правил, а серьезная проблема Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Временная» прописка у родственников или аренда жилья без регистрации не всегда является небольшой формальностью, а в будущем может вам дорого обойтись и даже привести к юридическим рискам, о которых мало кто знает. Подробности обо всех нюансах и последствиях рассказал адвокат бюро «МУР» Евгений Гибадуллин.

Административная и уголовная ответственность

Если человек живет без регистрации по месту пребывания более 90 дней или по месту жительства более семи дней после переезда, то он может получить штраф от 2000 до 3000 тысяч рублей в регионах (в Москве или Санкт-Петербурге можно получить штраф до 5000 рублей).

А собственники или наниматели, допустившие такое проживание, заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, юрлица — до 800 тысяч рублей.

«Регистрация без намерения проживать признается фиктивной и квалифицируется по статье 322.2 Уголовного кодекса со штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до пяти лет. К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», — отметил адвокат в разговоре с 360.RU.

До вас не дойдут судебные повестки

По закону все официальные извещения (включая судебные повестки), считаются доставленными, если их отправили по адресу вашей прописки. И совсем неважно, если по этому адресу вы не проживаете уже много лет.

Из-за этого вы можете пропустить важное заседание, а узнать о решение суда, когда дело уже проиграно, долг взыскан и сроки обжалования вышли.

Будут проблемы с военкоматом

Если военнообязанный по какой-то причине сменил свое место жительства и не сообщил об этом в военкомат, то за это можно получить штраф до 20 тысяч рублей. В худшем случае, эту ситуацию могут расценить как уклонение от призыва со всеми вытекающими уголовными последствиями.

Риски для жилья

Если человек не является собственником жилья, а только прописан в квартире, то суд вправе выписать его по заявлению заинтересованных лиц. Кроме того, без местной регистрации могут возникнуть и другие проблемы, ограничивающие доступ к:

медицинским и образовательным услугам;

оформлению пособий, сертификатов и прочего;

записи в детские сады и школы.

Таким образом, проживание не по месту регистрации — это не просто нарушение правил, а серьезная проблема, которая может иметь юридические последствия, подчеркивает Евгений Гибадуллин.

Как избежать рисков: