Дело Долиной ждет продолжения? Верховный суд призвали принять новое решение

Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Это поможет защитить покупателей от мошеннических схем и потери недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Что произошло

Летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 млн рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

После случая с народной артисткой РФ схема стала очень популярной. Пожилые люди со всей страны стали продавать свое жилье, а позже заявляли о мошенничестве. Так покупатели вновь оставались без квартир и денег.

Что будет дальше

В свою очередь покупательница квартиры Долиной не намерена сдаваться. По словам ее адвоката Светланы Свириденко, она подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — сказал Гаврилов.

По его словам, это задаст иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и покажет, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана. В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье, сказал политик в беседе с РИА Новости.

Депутат считает, что сейчас даже очень тщательная проверка объекта и продавца не гарантирует сохранность купленного имущества. При этом в Гражданском кодексе закреплена иная модель: каждая сторона возвращает всё полученное, а при невозможности этого сделать возмещает ее стоимость. Получается, что покупательнице квартиры Долиной не только отказали в сохранении права, но и оставили без возврата уплаченной суммы. Если подобная практика закрепится, то получить возврат денег в случае проблемной сделки будет всё сложнее.

Реакция на дело Долиной

Решение по делу Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Многие встали на сторону покупательницы элитной квартиры и стали бойкотировать концерты певицы, запрещать доставку своей продукции и просто сочувствовать Полине Лурье. Даже коллеги по цеху оказались недовольны.

Певица Слава (Анастасия Сланевская), заявила, что терпеть не может народную артистку Ларису Долину из-за этой ситуации. По ее словам, из-за произошедшего она не может продать свою недвижимость, так как покупатели боятся обмана с ее стороны.