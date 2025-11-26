В ожидании коммунальной катастрофы при постоянном росте тарифов? Как гиперхолодная зима-2026 ударит по ЖКХ

Россия готовится к очень холодной зиме с начала XXI века. Многочисленные телеграм-каналы взорвались катастрофическими прогнозами. В средней полосе и Поволжье температура может упасть до –35 °C при снежном покрове до 400 миллиметров. На Урале ожидается до –40 °C с порывами ветра до 25 м/с. В Красноярском крае и Новосибирской области прогнозируется до 900 миллиметров снега, в Приморье и Камчатке температура будет на 7 °C ниже нормы, сопровождаясь ветрами до 30 м/с.

При этом, по словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова, предстоящая зима точно будет холоднее, чем аномально теплая прошлая. В Москве, например, в январе после праздников снег быстро растаял, что было нетипично. Хотя страна большая, говорит Анатолий Цыганков: даже в пределах Европейской части страны Крым и Ростов-на-Дону могут одновременно демонстрировать плюсовые температуры, в то время как в Архангельске будут сильные морозы.

Опрошенные MSK1.RU эксперты единодушны: независимо от того, насколько точно сбудутся самые жесткие прогнозы, новая зима станет серьезным испытанием для российской инфраструктуры и коммунального хозяйства.

«Котельные и электросети работают на предельной мощности»

Как отмечает Сусана Таскаева, инженер-гидротехник, заместитель технического директора по производству «НПК Проектводстрой» (Санкт-Петербург), сверххолодные зимы в России неизбежно становятся маркером неэффективности ЖКХ и уязвимости инфраструктуры.

«В холодный период котельные и электросети работают на предельной мощности, что повышает риск отказа систем и создает дополнительную нагрузку на региональные бюджеты», — говорит Таскаева.

Аварийно-ремонтные мероприятия, особенно в условиях экстремальных температур, обходятся существенно дороже плановых работ, говорит эксперт. Они требуют срочного привлечения техники, закупки материалов по повышенным ценам и мобилизации специалистов в экстренном режиме. Региональные власти вынуждены оперативно задействовать резервные фонды и заключать срочные контракты с подрядчиками по повышенным ставкам. По оценкам Таскаевой, стоимость восстановительных работ в морозный период возрастает на 20–50% по сравнению с тем же объемом работ, выполненных в крайне тяжелых условиях.

Таскаева приводит расчеты. С 1 июля коммунальные платежи в России выросли минимум на 12%, а в ряде регионов — до 21%, хотя власти заявляли, что индексировать будут лишь на 5,7%. Такая разница показывает готовность закладывать фактические затраты в более резкую корректировку тарифов, говорит эксперт.

«На этом фоне индексация, запланированная на 1 октября 2026 года в размере 9,9%, выглядит заниженной с учетом ожидаемого роста аварийности и увеличения расходов в зимнем сезоне-2025/2026. В этих условиях фактическое повышение тарифов может оказаться существенно выше объявленного уровня. Это создает риск дальнейшего роста расходов населения на ЖКУ», — рассуждает Таскаева.

По примеру многострадального Климовска

Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, предупреждает, что, хотя «коммунальной катастрофы» в масштабах всей страны не ожидается, миллионы граждан могут столкнуться с серьезными проблемами, вызванными недостаточным теплом и давлением в системах отопления, а также локальными авариями.

Крохин вспоминает трагический пример прошлой зимы, когда даже в Подмосковье, одном из самых развитых регионов, ЖКХ не справился с возросшими нагрузками и экстремальными условиями. Предстоящая зима, с учетом ее потенциальной суровости, может многократно усилить эти проблемы, выявив все слабые места в управлении ЖКХ и степень износа инфраструктуры по всей стране.

По словам Крохина, это ставит острый вопрос перед региональными властями и федеральным центром о необходимости срочной модернизации коммуналки. В подмосковном Климовске из-за недосмотра и неготовности системы теплоноситель был подан под давлением, что привело к массовым прорывам труб. Ситуацию усугубило то, что из системы отопления домов не была слита вода или специальный антифриз, что привело к полному замораживанию зданий и оставило 20 тысяч человек без отопления.

В отличие от Климовска, в Электростали и других подмосковных городах, таких как Химки, аварий не произошло. Зато температура в квартирах опустилась до 10–12 градусов, вынуждая жителей греться электроплитками и обогревателями.

Причина такой ситуации кроется в «мудром», как иронизирует Крохин, подходе девелоперов и ресурсников. Московская область, являясь лидером по вводу нового жилья, массово возводит 24-этажные высотки, «навешивая» их на старые советские сети, рассчитанные на 5-этажные дома.

«Чтобы подать тепло на верхние этажи новых башен зимой, особенно в сильный мороз, необходимо значительно увеличить давление. Однако, как показал Климовск, старые трубы при таком давлении рвутся, — говорит эксперт. — В Электростали, чтобы избежать разрыва труб, давление не стали поднимать до необходимого уровня. В результате тепло просто не доходило до верхних этажей, и жильцы многоэтажек мерзли, спасаясь электроприборами».

Крохин говорит, что в Москве или Санкт-Петербурге подобных проблем нет: там есть развитые коммунальные сети и системы резервирования. А вот в Подмосковье или Ленинградской области нет никаких резервов.

«В Москве, даже если что-то где-то прорвет, тебя подключают к другой линии, — говорит Крохин. — А в Подмосковье этого нет, или в Ленинградской области, в Кудрово например. То есть у тебя одна ниточка, подул ветер, и все линии электропередач, всё отопление на этих дачах в СНТ, всё накрылось. Вот именно это и было прошлой зимой».

Таким образом, если прогнозы об аномально холодной зиме оправдаются, Россия столкнется с серьезным испытанием. Даже если не будет катастроф и целые города не останутся без тепла и света… то какие-то микрорайоны уж точно померзнут.