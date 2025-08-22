Ждем высоток? Вместо недостроенного ТЦ в Ярославле разрешили возводить жилые дома

Недострой на Труфанова в Ярославле хотели сделать торговым центром Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на месте недостроенного торгового центра на улице Труфанова у дома № 19 в Дзержинском районе разрешили строить высотные жилые дома. Постановление об этом подписал мэр Артём Молчанов.

«Мэрия города Ярославля постановляет: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка — „многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)“», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. То есть, с 22 августа 2025 года.

Недостроенный торговый центр расположен на участке площадью 6912 квадратных метров. Раньше землю было разрешено использовать под «магазины, бытовое обслуживание». Остов здания несколько раз пытались продать на торгах, но желающих его приобрести не было.

Чтобы найти нового владельца зданию, на него пытались снизить цену до 42 миллионов 666 тысяч рублей. Однако и это не помогло.

Власти понимали, что объект не так уж привлекателен для инвесторов. Поэтому пошли разговоры о том, что на месте заброшки собираются построить жилые дома. В городской администрации рассказывали, что предложение о смене разрешенного вида использования вынесут на общественные обсуждения. Власти говорили, что это может помочь повысить инвестиционную привлекательность здания.

После этого один бизнесмен действительно заинтересовался объектом. В одном из аукционов принял участие Александр Лапшин. Но власти не имели права продавать здание единственному участнику торгов. А потому, здание так и осталось пустовать.

Ранее мы публиковали большой текст про строительство торгового центра на Труфанова с рассказами предпринимателей, вложивших в него деньги, и комментарием бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса.