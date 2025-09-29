Будут продавать дороже? В Ярославле оценят недострой, на месте которого разрешили строить высотки

В Ярославле продадут недострой в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В августе 2025 года мэр Ярославля Артём Молчанов подписал постановление, согласно которому на месте недостроя на улице Труфанова у дома № 19 в Дзержинском районе разрешили строить высотные жилые дома. Многоэтажки могут появиться вместо брошенного торгового центра, который пытаются продать уже несколько лет.

В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что сейчас власти ищут исполнителя для подготовки отчета о рыночной стоимости объекта. Ранее недострой продавали по минимальной стоимости в 42 миллиона 666 тысяч рублей. По всей видимости, переоценка понадобилась после того, как на месте заброшенного остова торгового центра появилась возможность строить жилье. Теперь объект более привлекателен для инвесторов.

«Публичные торги по реализации объекта незавершенного строительства будут организованы после подготовки отчета о рыночной стоимости объекта», — рассказали в городской администрации.

Где расположена заброшка Источник: Мария Романова / Городские медиа

В мэрии также рассказали, что заброшенный торговый центр пытались продать на протяжении нескольких лет. Трижды — в 2020 году, дважды в 2021-м, один раз в 2022-м. В 2023 году власти проводили четыре аукциона, пытаясь найти заброшке нового владельца.

В 2024-м недострой пытались продать трижды. Еще два раза торги проводили в 2025 году. Последний аукцион прошел 25 июня 2025 года. Но результатов это не дало.

Сейчас степень готовности объекта оценивают на 43%. Его владельцами являются ООО «Тринитистрой», Ольга Пижицкая и Лилия Трофимова.

История недостроя на Труфанова

В стройку вкладывали деньги ярославские предприниматели Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заброшка простаивает с 2004 года. Землю под ней площадью 6912 квадратных метров раньше можно было использовать под магазины и бытовое обслуживание. Изначально объект пытались продать за 46 миллионов 584 тысячи рублей, но затем цену снизили до 42 миллионов 666 тысяч рублей.

Власти понимали, что инвесторы не интересуются объектом. Тогда начались разговоры о том, что на месте недостроя могут разрешить строить высотное жилье. В городской администрации рассказывали, что предложение о смене разрешенного вида использования вынесут на общественные обсуждения.

После этого один предприниматель заинтересовался объектом. В одном из аукционов принял участие Александр Лапшин. Но власти не имели права продавать здание единственному участнику торгов. А потому оно так и осталось пустовать.