А что, так можно было? Хозяйка отказалась возвращать залог за съемную квартиру из-за депрессии

Студенты снимали квартиру в одной из высоток ЖК на улице Раевского Источник: «Яндекс Карты»

В Екатеринбурге студенты решили засудить своего бывшего арендодателя: женщина отказалась возвращать им залог в 50 тысяч рублей. Сначала она обещала, что вычтет из депозита расходы, связанные с выездом жильцов, и вернет разницу, а потом вдруг заявила, что вовсе переводить ничего не будет, и озвучила ну очень странную причину своего решения. Чтобы выяснить, кто прав в этой истории, мы пообщались с обеими сторонами конфликта.

«Квартира была не очень приятная»

Как рассказала E1.RU студентка Кристина, в сентябре прошлого года она переехала в Екатеринбург на учебу. Вместе с двумя друзьями девушка сняла большую однушку в Пионерском микрорайоне. В залог они передали 50 тысяч рублей, а ежемесячная плата составила 45 тысяч — но только в первый месяц. В том же сентябре один из арендаторов съехал, и с наймодателем договорились, что платеж снизится на 5 тысяч.

«45 тысяч мы платили при условии, что живем втроем. Когда один человек съехал, по договоренности мы платили 40 тысяч. Квартира была не очень приятная, мы заменили ручки у балкона, за свой счет почистили вытяжку, потому что в ванной были сырость и плесень, а по окончании срока аренды женщина, которая сдавала нам эту квартиру, отказалась возвращать залог по причине депрессии», — поделилась Кристина.

При этом с самим отъездом из квартиры тоже были сложности. Так, в переписке арендодатель Ксения заявляла, что не вернет депозит, так как жильцы съезжают не через год проживания, хотя в договоре был указан срок в 11 месяцев. Действие договора найма закончилось 1 августа.

Сначала хозяйка отказывалась возвращать депозит, потому что студенты съезжают слишком рано Источник: читательница E1.RU

После этого арендодатель стала утверждать, что не досчиталась в квартире постельного белья и бытовой химии, а также понесла затраты на клининг и оплатила коммунальные услуги. Даже на это бывшие жильцы были согласны. Долгое время Ксения обещала вычесть убытки из суммы залога, затягивала перевод, а потом решила оставить весь залог себе.

Сначала стороны сошлись на уменьшении суммы, которую вернут из депозита, но в итоге Кристина не получила ничего Источник: читательница E1.RU

Одним из аргументов также было то, что квартиросъемщики платили на 5 тысяч меньше, хотя в переписках сама каждый месяц писала, какую сумму нужно перевести. По словам Кристины, вопрос подписания допсоглашения поднимался, но арендодатель заверила, что в этом нет необходимости.

«Я у нее спрашивала [будем ли подписывать соглашение], она убеждала меня, что это не нужно, у нас же всё в диалоге есть. Приводила в пример моих знакомых, которые у нее так же снимали квартиру и всё было хорошо. И у них действительно не было проблем, но они снимали посуточно», — объяснила Кристина.

В галерее ниже — скриншоты переписок, в которых студентка спрашивает, сколько они должны заплатить, а Ксения называет конкретные суммы — не 45 тысяч.

На странице Ксении во «ВКонтакте» указано, что она занимается посуточной и почасовой арендой квартир. И Кристина изначально тоже снимала у нее квартиру посуточно, но другую.

В какой-то момент Ксения сказала, что заблокирует девушку Источник: читательница E1.RU

«До того как снять жилье на долгий срок, мы снимали у нее две квартиры посуточно — каждую на сутки. Деньги с залога за те квартиры она взяла потом в качестве депозита за эту, на Раевского. Сумма была 10 200 рублей», — добавила Кристина.

«Я же не совсем безумная женщина»

Редакция E1.RU связалась с арендодателем. По словам Ксении, она не считает нужным возвращать депозит, так как по договору ей не доплачивали на протяжении почти всего срока действия договора.

«Девушка мне платила меньшую сумму, чем по договору. Дополнительное соглашение не было составлено. Я тоже ведь, наверное, проконсультировалась с юристом что и как, я же не совсем безумная женщина. Юрист работает над досудебной претензией. Девушка мне не платила полную оплату, съехала и не заплатила коммуналку. Какие проблемы? Девушка не понимает, что она тем самым усугубит свою ситуацию, она мне за моральный вред и клевету будет обязана заплатить по суду», — заявила Ксения.

После долгих переписок Ксения сослалась на послеродовую депрессию Источник: читательница E1.RU Источник: читательница E1.RU

Кристина с другом направили арендодателю досудебную претензию, на которую не получили ответа, а теперь готовятся подавать иск в суд. Сам документ уже составлен.

«Обязать ответчика вернуть заявителям гарантийный депозит в полном объеме в размере 50 тысяч рублей путем перечисления на банковский счет или иными способами, предусмотренными законодательством. В случае удержания каких-либо сумм из залога предоставить полный и подробный расчет удержанной части денег вместе с обоснованием и подтверждающими документами», — сказано в исковом заявлении.

На чьей стороне закон?

Мы также обсудили со специалистом, что такое страховой депозит и за что наймодатель может его удержать. Как всё прописано в законе, E1.RU объяснила Оксана Байрамова — практикующий юрист, руководитель юридической службы «Бюро недвижимости Зыряновой» и эксперт по правовым вопросам Российской гильдии риелторов.

«Страховой депозит — это обеспечительный платеж, который предусматривает наймодатель для того, чтобы обеспечить исполнение условий договора. Естественно, это моменты надлежащего содержания имущества, своевременной оплаты всех платежей, которые предусмотрены в договоре. То есть первое — нужно смотреть в любом случае договор и что в нём прописано», — объясняет Оксана Байрамова.

По сути, арендодатель берет залог, чтобы защитить себя от действий жильцов, которые могут повредить имущество, накопить просрочку по платежам за аренду и коммуналку либо съехать раньше срока, прописанного в договоре.

«Из обеспечительного платежа наниматель берет соответствующие суммы, чтобы покрыть этот ущерб. Но всё это должно быть прописано в договоре, в том числе обязанности сторон — кто за что отвечает. И в любом случае, если мы говорим про ущерб и какие-то расходы [которые понес наймодатель], они должны быть подтверждены», — подчеркивает юрист.

А если [причина для отказа возвращать депозит] послеродовая депрессия, то это к медикам, а не нанимателям, то есть к делу и к договору совсем не относится. Оксана Байрамова практикующий юрист

Мы также спросили у эксперта, как быть с тем, что стороны не подписали дополнительное соглашение о снижении стоимости арендной платы с 45 до 40 тысяч рублей в месяц. Оксана Байрамова отметила, что ситуацию это сильно усложнило, и посоветовала всем, кто связывается с наймом жилья, всегда фиксировать все изменения на бумаге, а не ориентироваться лишь на устные договоренности даже при хорошем отношении между сторонами.

При этом в случае Кристины в суде она вполне может предъявить скриншоты переписок, в которых спрашивает Ксению, сколько переводить за аренду, и та сама называет суммы.

Суд может принять переписки в качестве доказательства, но для этого должно быть соблюдено важное условие: в договоре должны быть прописаны номера телефонов сторон. В договоре Кристины с Ксенией контактные данные были указаны.

«Отсутствие допсоглашения — это очень плохо. Я не вижу договора и не делаю конкретной экспертизы, но если в самом договоре указаны контакты сторон, то да — такую переписку можно предоставить в суд, чтобы объяснить, почему уменьшилась арендная плата. Скриншоты переписок также можно подтвердить как доказательство через удостоверение у нотариуса. Это будет плюсом», — советует юрист.

Всё-таки нужно всегда оформлять документы, а не разговаривать по телефону, жать руки и так далее. Каждый такой случай, как мы видим, — это платный урок для одной из сторон либо сразу для двух. Оксана Байрамова практикующий юрист

Если вы собираетесь снимать или сдавать квартиру, вам пригодятся советы юриста, как правильно составлять договор, чтобы это не обернулось большими проблемами. Прочитайте также, как понять, что цена за съемную квартиру явно завышена.