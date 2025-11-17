Многодетная мать-одиночка влезла в ипотеку, чтобы построить дом, но в итоге осталась без всего

Участок до сих пор пустой, хотя на нем уже больше года как должен быть построен дом Источник: читательница E1.RU Евгения

Мать-одиночка из Екатеринбурга осталась должна банку крупную сумму, при этом сама не получила ни кредитных денег, ни дома, на строительство которого брала ипотеку. Договор с подрядчиком, который так и не исполнил своих обязательств, она расторгла, но вот уплаченные средства ей так никто и не вернул. Наши коллеги из E1.RU рассказывают историю Евгении.

«Должны были построить только коробку»

Екатеринбурженка в одиночку воспитывает троих детей — ее старшим дочкам 13 и 15 лет, а сыну 11. С мужем давно развелась, он лишен родительских прав. Евгения работает в банке и вместе с детьми живет со своими родителями — отдельного жилья у нее нет. Обретение своего дома было давней мечтой многодетной семьи.

В 2022 году областное правительство выделило Евгении как многодетной матери участок в отдаленном поселке у Полевского тракта, но она поняла, что жить с детьми так далеко от центра города и всей инфраструктуры будет невозможно, поэтому выданную землю на следующий год продала, а взамен купила другую — в поселке Исток.

«Когда мне дали участок, меня не устроило месторасположение, и много вложений нужно было для стройки: там ЛЭП с двух сторон, скалистый грунт и лес. То есть технически строить было бы очень неудобно», — рассказывает Евгения.

На покупку участка и строительство дома она оформила ипотеку по госпрограмме со ставкой 5,3%.

Через сайт объявлений Евгения нашла юриста, которая проконсультировала ее по поводу покупки и оформления участка, а также посоветовала своего знакомого в качестве строителя. Екатеринбурженка доверилась совету, не стала искать другого подрядчика и начала обсуждать детали с Ильей Смердовым. Переписка в WhatsApp шла с середины сентября 2023 года, а уже 11 ноября подписали договор.

Евгения сразу сказала, что хочет двухэтажный дом. Позже в суде подрядчик заявлял: якобы проблемы возникли из-за того, что заказчица часто меняла планы Источник: читательница E1.RU Евгения

При этом в документе фигурировал не сам Смердов, а его сестра Марина, точнее, оформленный на нее ИП.

Стороны договорились, что работы есть смысл начинать не в разгар зимы, а весной. По договору старт стройки был запланирован на 15 апреля, а окончание — на 31 августа 2024 года.

По изначальной смете стройка обходилась в 4,5 миллиона рублей, но с примечанием, что стоимость еще будет скорректирована после окончательного утверждения проекта.

Евгения взяла в ипотеку 2 461 000 рублей плюс 620 тысяч материнского капитала — с подрядчиком она обговорила, что вложит их с началом строительства, а по оставшимся суммам расчета вложит свои накопления после завершения стройки. Кредитные деньги на счет ИП ушли еще 18 ноября 2023 года.

«Мне должны были построить только коробку: фундамент, стены, крышу. Оставшуюся часть работ планировала делать своими силами», — объясняет екатеринбурженка.

«Рассчитываю хотя бы вернуть свое»

Евгения продолжала вести переписку с Ильей, обсуждала с ним детали будущего дома и спокойно ждала весны, когда должна была начаться стройка. Но ни в первый день, указанный в договоре, ни даже через месяц работы так и не стартовали. Пошла череда долгих переписок.

«Вы что, хотите заехать в дом в этом году?» — будто с усмешкой написал Евгении подрядчик в конце мая.

Когда срок сдачи дома подходил к концу, а на участке за это время не появилось даже намека на фундамент, Евгения решила расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно обратившись в банк. Она отправила претензию на имя ИП Смердовой и потребовала назад уплаченные средства.

Деньги Евгения попросила перевести ей на счет, указав реквизиты, но Смердов отказался, заявив, что вернет их только банку. Такой позиции не поняли даже в банке: там заявили, что не являются участником подписанного договора, а погасить кредит может только заемщик со своего счета.

Они говорили, что деньги у них есть, просто они не знают, куда их переводить. Хотя все реквизиты я дала еще в досудебной претензии. Евгения многодетная мать

Прошлой осенью юрист Смердовой писал, что деньги есть, просто нужно понять, куда их возвращать Источник: читательница E1.RU Евгения

В итоге дошло до суда: ИП Смердова подала иск, чтобы расторгнуть договор и получить реквизиты от банка для перевода денег частями, а Евгения оформила встречный иск, требуя вернуть все кредитные деньги, неустойку в таком же размере (так как по закону она не может превышать размер основного долга), 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф.

В мае 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга отказал индивидуальной предпринимательнице в удовлетворении всех ее требований и встал на сторону Евгении.

«Взыскать с ИП Смердовой М.А. денежные средства в размере 2 461 000 рублей, неустойку в размере 2 461 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 2 471 000 рублей, государственную пошлину в размере 36 454 рублей», — сказано в решении суда.

Екатеринбурженка говорит, что надеется получить пусть и не все 7,3 миллиона по решению суда, а хотя бы то, что заплатила сама. Вот только спустя четыре месяца после суда она получила лишь 1388 рублей.

При этом ипотечный кредит никуда не делся, по нему Евгения платит 33,4 тысячи рублей в месяц и надеется всё же достроить дом, уже с другим подрядчиком. Это нужно успеть сделать, чтобы льготная ставка по кредиту не стала рыночной и банк не выписал штрафы за задержку в передаче недвижимости в залог.

Я рассчитываю хотя бы вернуть своё — то, что у меня взяли. Сейчас уже пошло удорожание всего, а в следующем году стройка станет еще дороже. Евгения многодетная мать

«Ипотека на мне 30 лет. Стройка даже не начиналась, а я из месяца в месяц вношу платежи по ипотеке с угрозой, что вовремя не зарегистрирую дом и тогда процент станет рыночным. Мне перевели 1388 рублей — то есть ничего», — говорит Евгения.

«Хорошо, что мы вышли из этой истории хотя бы так»

В документах суда была приведена позиция Ильи Смердова, почему работы не были сделаны в срок. Он привел сразу несколько причин.

«Первое — это изменения в проекте, потом начались проблемы с началом работ, потому что работники уже были распланированы. Переговоры начинались об одноэтажном доме, потом появилась идея двухэтажного дома, потом последовал перенос перегородок, потом у клиента появились сомнения в качестве геологии и выбранном фундаменте.

Когда ИП Смердова М.А. в определенный этап не начала работы, у нее уже начались другие объекты, потом, когда люди освободились, работники вышли на объект, это было в августе 2024 года. Пояснил, что ИП Смердова М.А. готова вернуть деньги, просто надо определиться, чтобы всё соответствовало договору», — сказано в материалах суда.

Такой проект в итоге утвердили в ноябре 2023 года, в нем указаны два этажа Источник: читательница E1.RU Евгения

Сама же Евгения утверждает: еще в начале обсуждений она заявила, что хочет двухэтажный дом, и именно такой эскиз и утвердили перед оформлением ипотеки. Вторая сторона конфликта придерживается другой позиции.

«Она сама отказалась от проекта. Сначала не согласовывала его, потом отказалась от строительства. Когда мы вышли [на участок] и должны были строить, сосед, видите ли, подсказал, что фундамент не подходит. Хотя мы фундамент подготовили на основании геологии. Всё это затянулось, а потом она отказалась [от договора], вот мы и не строили», — утверждает в разговоре с E1.RU Илья Смердов.

У нас же есть переписка. Мы предлагали ей один вариант, она принесла другой, потому что двухэтажный ей был не по силам [финансово]. Илья Смердов строитель

«В материалах суда не написано про второй договор, а в переписке у нас он есть, потому что у нее денег не хватало. Договор был подписан изначально на эту стоимость, потому что ей одобрили только такую ипотеку. Второй договор на 3 миллиона, которые она должна была где-то найти, она так и не подписала», — добавляет строитель.

Хорошо, что мы вообще вышли из этой истории хотя бы так, потому что потом начались бы неплатежи, а второй договор так и не подписан, — и нас бы заставляли за 2 миллиона построить двухэтажный дом. Илья Смердов строитель

Редакция также задала Смердову вопросы об инженерно-геологических изысканиях, которые он провел. В суде сторонний эксперт, изучив документацию, счел ее недостаточной как для строительства, так и для проектирования дома.

«Это всё, знаете, купленные заключения, потому что они заплатили людям, а те, обладая лицензией, сделали заключение. Эта геология была сделана по фондам „Уралгеодезии“, по этим данным мы уже много лет строим дома, и ни разу еще не было ошибки. То, что [на участке] высокий уровень грунтовых вод, — так рядом находится русло реки.

То есть там сложные геологические условия — это всё правда, но другого-то заключения нам не предоставили, по которому мы могли бы сделать заключение. Просто написали, что наше не подходит. Но и в альтернативном было бы то же самое, только другими словами», — отмечает Илья Смердов.

«Готовы вернуть деньги, которые получили, но ни копейки больше»

По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Смердова М.А., зарегистрированный в Новоуральске в 2021 году, был закрыт в сентябре этого года. Ранее в Карпинске у предпринимательницы было зарегистрировано еще два ИП, оба также закрыты.

Помимо этого Марина Смердова запустила процедуру банкротства. Как рассказал E1.RU ее юрист, поводом послужила именно ситуация с Евгенией.

«Основанием для подачи заявления о признания гражданина банкротом послужило проигранное в Кировском суде дело на ту значительную сумму. Банкротство — дело сложное. Вполне возможно, что в нем будет заключаться мировое соглашение, реструктуризация, что-то еще. От обязательств никто не уклоняется и не собирается этого делать, потому что человек остался и без жилья, и без денег», — говорит юрист.

Ситуация с непостроенным домом повлияла не только на хозяйку земельного участка Источник: читательница E1.RU Евгения

На счета предпринимательницы наложен арест, а ее Volkswagen приставы в Новоуральске объявили в розыск. В документах, которые предоставила редакции Евгения, сказано, что при подаче заявления на банкротство Смердова не сообщила о владении автомобилем, а также не указала наличие какого-либо имущества. Юрист утверждает, что это неправда.

«В описи имущества Volkswagen Tiguan был указан, я лично делал опись. В судебном заседании 26 ноября это найдет свое подтверждение. В том случае, если ее признают банкротом, автомобиль будет реализован на публичных торгах, куда он денется-то? Имущество это есть, его никто не скрывает, не прячет», — подчеркивает юрист Марины Смердовой.

Вопрос о том, как дальше будет решаться ситуация с Евгенией, редакция обсудила и с Ильей Смердовым.

«Такие планы: ИП закрыт, подали на банкротство. А как мы должны выполнять свои обязательства, если у нас текущие договоры встали, счета нам заморозили? Человек о чём думал-то? Мы же предлагали рассчитаться. У нас есть письма, есть график погашения платежей. На всё было отказано. То есть человек совершенно не шел на контакт», — заявляет строитель.

По его словам, в договоре, шаблон которого предоставила Евгения, было написано, что ИП не может возвращать деньги клиенту, а только на счет банка. Именно поэтому они и обратились в суд, пытаясь получить реквизиты, но в ответ Евгения выдвинула встречный иск и выиграла.

«Процесс [с судом] мы затеяли, чтобы получить разъяснение по реквизитам для возврата денег. Нам сказали юристы, что просто наличкой возвращать деньги нельзя, это в договоре написано. Представьте: мы отдали ей деньги, завтра она перестанет выплачивать ипотеку по каким-то причинам, а в договоре написано, что деньги нужно было вернуть в банк, а мы уже вернули ей, то есть еще и банку остались бы должны. Поэтому решили через суд запросить реквизиты, чтобы как-то это всё решить», — утверждает Илья.

Мы не избегали ничего, неоднократно говорили: «Давайте выходить на мировое». После завершения суда тоже предлагали, но она сказала: «Нет, я хочу всё». Прямым текстом. Человек решил с двух миллионов заработать семь. Илья Смердов строитель

В разговоре с корреспондентом E1.RU Евгения при этом утверждала, что сейчас хочет вернуть хотя бы ту сумму, которую заплатила за строительство, которое так и не началось.

Вторая сторона заявляет, что с таким вариантом тоже согласна. Об этом E1.RU сказали и сам Илья Смердов, и юрист, который занимается процедурой банкротства его сестры.

«Нам она этого не сказала, ни разу не говорила, а мы на возврат ее денег были согласны изначально. Сейчас она на диалог с нами не идет, к нам ходят приставы и всё остальное. Мы [готовы] вернуть деньги, которые изначально получили, но ни копейки больше», — подчеркивает Смердов.

«Бороться с системой — это время, нервы, деньги»

Евгения с прошлого августа пишет заявления в отдел полиции № 5. Она считает, что ее деньгами завладели неправомерно и вложили в другой проект. При этом екатеринбурженка уже дважды получала отказы в возбуждении дела и через прокуратуру добилась отмены этих постановлений. Последний документ об этом она получила в начале октября этого года.

«Полиция бездействует: изымают доказательства, и всё по кругу. Пишу жалобы выше, но всё спускают опять в ОП № 5. Дело передали простому участковому, который, по сути, и уголовные дела возбуждать не уполномочен. Прокуратура отменяла незаконное решение. Была жалоба в главное управление МВД. Так дело и ходило из ОБЭП в тот же отдел полиции, на который я жаловалась. Бороться с системой — это время, нервы, деньги», — говорит екатеринбурженка.

Прокуратура установила, что полиция провела проверку не в полной мере Источник: читательница E1.RU Евгения

Евгения полагает, что все действия со стороны подрядчика являются мошенническими, из-за чего она в августе 2024 года и написала заявление в полицию, а также ищет других пострадавших от застройщика.

«В заявлении прописаны все действия, которые мне обещал Смердов, если я не подпишу их мнимый график, по которому они мне предлагали возвращать мою же сумму частями в рассрочку. В суд они пошли, чтобы перевести в гражданско-правовые отношения. Как Илья говорил, они будут всё затягивать, и деньги у меня останутся только на бумаге.

Остается главный вопрос: где перечисленные мне целевые деньги от государства? Ведь решение суда вступило в законную силу, и его никто не обжаловал. После ко мне и моим юристам никто не обращался: ни Смердовы, ни их представитель. Просто поданы заявления на банкротства, причем с фальсификацией!» — считает екатеринбурженка.